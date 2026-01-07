El Senado de EEUU confirma a una expresentadora de FOX News como "zar antidrogas"

El respaldo del Senado a la propuesta presidencial se concretó tras una votación sumamente reñida, donde 52 legisladores se pronunciaron a favor y 48 en contra. Según informó Europa Press, la periodista y exconductora de FOX News, Sara Carter, recibió la confirmación para asumir la dirección de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca, convirtiéndose en la primera mujer que lidera esta dependencia conocida como la “zar antidrogas”. Este nombramiento se da en el contexto de la ofensiva anunciada por la administración de Donald Trump contra el narcotráfico, marcando un hito dentro de la estrategia federal en Washington.

De acuerdo con Europa Press, la designación de Carter representa la décima titularidad de este organismo encargado de coordinar los esfuerzos nacionales en materia de control y prevención de drogas. La periodista, vinculada anteriormente a una cadena de televisión conservadora afín al presidente, manifestó su orgullo y agradecimiento a través de un comunicado difundido por la Casa Blanca. En el mensaje, Carter expresó su compromiso con el objetivo de lograr un país saludable y seguro, donde la posibilidad de una vida libre de drogas sea la regla general.

El medio Europa Press detalló que Carter enfatizó la importancia de la rendición de cuentas para quienes considera responsables del tráfico y distribución de estupefacientes, señalando la responsabilidad directa de “narcoterroristas” en el envenenamiento de decenas de miles de ciudadanos estadounidenses cada año. “El presidente Trump prioriza al pueblo estadounidense. Bajo su liderazgo, reafirmaremos nuestro derecho fundamental a una vida sana. Exigiremos cuentas a los narcoterroristas que violan este derecho, participando en el envenenamiento deliberado de decenas de miles de estadounidenses cada año”, declaró Carter según la comunicación oficial citada por Europa Press.

La aprobación en la Cámara Alta estadounidense ocurrió en una coyuntura internacional marcada por la captura reciente del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante una operación militar estadounidense. Según publicó Europa Press, este suceso, presentado inicialmente por Donald Trump como parte de la lucha contra el narcotráfico, añade un elemento significativo al enfoque que la administración ha mantenido respecto a las amenazas externas vinculadas a las drogas.

Carter, cuya trayectoria mediática y posición en una cadena alineada con las políticas presidenciales han sido ampliamente referidas en medios como Europa Press, accede al puesto en un momento de alta visibilidad y debate en torno a las acciones del gobierno en el combate al narcotráfico. La nueva zar antidrogas deberá enfrentar desafíos relacionados tanto con la seguridad pública como con la salud, bajo una estrategia que busca endurecer la persecución y sanción a las redes de distribución y producción de sustancias ilícitas.

A lo largo del proceso de confirmación, los senadores evaluaron el perfil de Carter y la orientaron sobre las expectativas y demandas en torno a la función, tomando en cuenta el clima político y social derivado del creciente problema de consumo y tráfico de drogas en el país. Europa Press consignó que la administración Trump ha situado esta lucha como un eje prioritario dentro de su agenda, señalando tanto la crisis de salud pública provocada por el consumo masivo de opioides y otras sustancias, como el flujo de drogas provenientes del extranjero.

La Oficina de Política Nacional de Control de Drogas, bajo la dirección de Carter, tendrá la responsabilidad de articular políticas con los distintos organismos encargados de la seguridad, la salud y la justicia, buscando reducir la demanda y oferta de drogas ilícitas en territorio estadounidense. El seguimiento de operaciones internacionales, como la intervención reciente en Venezuela, también forma parte del ámbito de competencias del organismo.

Europa Press subrayó que esta confirmación refuerza la tendencia de la administración de Donald Trump de elegir para cargos de alta responsabilidad a personas provenientes de los medios de comunicación y con visibilidad pública, en coincidencia con la alineación a los lineamientos y prioridades del Ejecutivo. La elección de Carter como primera mujer a cargo del puesto añade además una dimensión de cambio dentro de la estructura tradicional de la agencia antidrogas de Estados Unidos.

La votación ajustada reflejó posiciones encontradas dentro del Senado, en un panorama de decisiones políticas marcadas por divisiones sobre el enfoque federal hacia el narcotráfico y la participación de figuras mediáticas en funciones institucionales. Según Europa Press, la promesa de Carter de trabajar “incansablemente” a favor de un entorno seguro y saludable posiciona su gestión en la expectativa de ciudadanos y legisladores respecto al futuro de la política antidrogas bajo el gobierno actual.