El fotógrafo mexicano Jesús Kollyadem estrena este jueves en Guadalajara su exposición 'Barrio'

“Cada día es una ruleta rusa, es despedirte sin la certeza de volver”, explicó el fotógrafo mexicano Jesús Kollyadem al referirse a la cotidianidad de los jóvenes en los barrios de Monterrey, ciudad donde nació y a la que ha dedicado su exposición ‘Barrio’. La muestra, compuesta por veinte imágenes que exploran la vida de la juventud regiomontana, fue inaugurada este jueves en el espacio cultural Mareta, en Guadalajara, de acuerdo con la información difundida por Océano Atlántico Editores en nota de prensa.

El evento arrancó el 8 de enero a las 19:00 horas y está planteado como un recorrido visual por la realidad de una de las urbes más grandes de México y de América Latina. Según detalló el medio, la exposición propone al espectador adentrarse en la raíz etimológica y social del concepto de “barrio”, entendido no solo como una división urbana, sino como núcleo de identidades, luchas y afectos. Kollyadem sostuvo que el barrio para los habitantes del área metropolitana representa una “tierra salvaje que se ama, se defiende y se lucha”, donde el dolor y la resiliencia se diluyen a través de expresiones musicales y símbolos urbanos cotidianos.

José Kollyadem, en declaraciones recogidas por Océano Atlántico Editores, subrayó que la comunicación dentro de estos espacios se produce de formas diversas: en los gestos de las manos, en los grafitis de las paredes, en la música que identifica a sus residentes o en los tatuajes que forjan su sentido de pertenencia. Todo ello, añadió, contribuye a una identidad en permanente transformación, marcada por la convivencia y el conflicto.

En el pasado, explicó el fotógrafo, el barrio establecía códigos de respeto y convivencia que regían las relaciones entre vecinos. Estos códigos, sin embargo, han sido alterados con la irrupción de la delincuencia organizada. Kollyadem señaló que este fenómeno ha generado inestabilidad y temor, comparando la experiencia de vivir en ciertos barrios con la de estar en una zona de guerra, donde la incertidumbre condiciona el día a día, aunque persistan razones para sonreír a pesar de las adversidades.

La exhibición en Mareta documenta la vida de los jóvenes en distintos sectores de Monterrey, desde la zona sur –descrita como un área que nunca duerme– hasta el norte, donde la vigilancia y la alerta permanente forman parte del paisaje. Según consignó Océano Atlántico Editores, las fotografías también transitan por barrios emblemáticos como “la Consty” y “la Coyo”, identificados como zonas periféricas y marginadas que reflejan los vínculos comunitarios que mantienen vivas las esperanzas y las tradiciones en medio de la adversidad.

Jesús Kollyadem nació en Monterrey en 1974 y vivió su infancia y adolescencia en la colonia Constituyentes de Querétaro, reconocida durante las décadas de 1980 y 1990 por la concentración de jóvenes organizados en bandas. Su historia personal, marcada por este contexto social, se refleja en la mirada que imprime a las escenas y protagonistas de sus composiciones.

Según informó Océano Atlántico Editores, Kollyadem realizó estudios de Pedagogía en la Universidad Autónoma de Nuevo León y en 2001 obtuvo el máster interuniversitario en Estudios sobre la Juventud por la Universidad de Barcelona. En cuanto a influencias artísticas, el fotógrafo reiteró su admiración por figuras como Van Dick, Gustav Klimt, Egon Schiele y Leonardo Da Vinci, cuyas obras le inspiraron a buscar nuevas formas de representar la complejidad y la fuerza de los personajes que habitan sus imágenes.

El reportaje, tal como lo enmarcó el medio Océano Atlántico Editores, se plantea como un acercamiento directo a los desafíos y esperanzas de los jóvenes que viven en barrios donde la frontera entre el peligro y la celebración se desdibuja. Mediante sus fotografías, Kollyadem retrata la capacidad de resistencia y la diversidad cultural que definen a Monterrey, invitando al público de Guadalajara a reflexionar sobre las diversas realidades urbanas de México.