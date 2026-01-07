El Elche pierde varios partidos al delantero Rafa Mir por una lesión muscular

El pronóstico de Rafa Mir permanece abierto después de que los exámenes médicos confirmaron una lesión muscular en el bíceps femoral izquierdo, patología que provocará su ausencia en el próximo derbi frente al Valencia y posiblemente en otros partidos cruciales del Elche CF. Según reportó el medio fuente, el delantero cartagenero se reincorporará a las convocatorias únicamente cuando su recuperación evolucione positivamente, sin un plazo definido para su regreso.

De acuerdo con la información publicada, el máximo goleador del conjunto franjiverde, que suma seis tantos en la presente temporada, resultó sustituido en los minutos finales del duelo reciente ante el Villarreal CF, correspondiente a LaLiga EA Sports, tras retirarse con molestias físicas. La sustitución se produjo tras haber sentido dolor en una acción ofensiva, situación que encendió las alarmas en el cuerpo técnico liderado por Eder Sarabia.

Las pruebas médicas realizadas al delantero este miércoles corroboraron el daño en el bíceps femoral izquierdo, detalló el club, que no estableció plazos exactos para el proceso de rehabilitación y solo apuntó que el tiempo de baja dependerá de la evolución del futbolista. Según consignó la fuente informativa, Mir queda automáticamente descartado para el partido de rivalidad regional que disputa este fin de semana el Elche ante el Valencia CF en el estadio de Mestalla.

La repercusión de la ausencia de Mir va más allá del inminente derbi. Tal como informó la fuente, la lesión coloca en incertidumbre la disponibilidad del atacante para los octavos de final de la Copa del Rey frente al Real Betis, programados para la semana siguiente, así como para el enfrentamiento liguero contra el Sevilla FC en la próxima jornada. El club no ha proporcionado detalles adicionales sobre el método de tratamiento ni sobre el tipo específico de lesión más allá del grupo muscular afectado.

La ausencia prolongada de Rafa Mir complica los planes de Eder Sarabia, que contaba con el delantero como una de sus principales armas ofensivas en el bloque franjiverde. El Elche, que depende en gran medida de su capacidad para buscar el gol, enfrenta una parte sustancial del calendario sin uno de sus futbolistas más determinantes en el área rival, detalló la fuente.

Esta baja se suma a la carga de trabajo para el resto de la plantilla y planteará nuevas exigencias tácticas para los encuentros previstos en las próximas semanas. El club y el jugador continuarán pendientes de la evolución, mientras los servicios médicos monitorizan su recuperación. El alcance de la lesión y la duración exacta de la convalecencia seguirán sin definirse hasta que los avances clínicos permitan ofrecer una fecha concreta para su retorno, reportó el medio de referencia.