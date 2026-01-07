Crónica del Bayern Múnich - Kosner Baskonia: 96-89

La racha adversa del Kosner Baskonia fuera de casa se extiende a casi 13 meses en la Euroliga, desde que obtuvo su última victoria como visitante frente al Maccabi Tel Aviv el 17 de diciembre de 2024. Esta tendencia negativa se prolongó en Múnich a pesar de las actuaciones destacadas de jugadores como Rodions Kurucs y Matteo Spagnolo, según informó el medio que cubrió el encuentro entre el Bayern Múnich y el conjunto vitoriano. En dicha cita, Andreas Obst se erigió como protagonista indiscutible al anotar 37 puntos para el Bayern y asegurar el triunfo local por 96-89.

El enfrentamiento, correspondiente a la jornada 20 de la fase regular de la Euroliga, tuvo como escenario el SAP Garden, donde el Kosner Baskonia inició el partido mostrando buen nivel gracias a Kurucs y Spagnolo. Tal como reportó la prensa, Kurucs asumió el liderazgo ofensivo del equipo debido a las ausencias de Timothé Luwawu-Cabarrot y Markus Howard, lo que limitó la rotación exterior que gestiona Paolo Galbiati, actual entrenador del plantel vitoriano. La primera mitad mostró a un Baskonia con iniciativa, aunque un triple de Obst prácticamente cerró el primer periodo con ventaja para el Bayern por 24-19. El cierre favorable para los visitantes se atribuyó a un acierto lejano de Kurucs, uno de los principales referentes dada la situación de plantilla.

De acuerdo con los detalles difundidos por las plataformas especializadas, la tendencia se mantuvo pareja en el segundo y tercer cuarto. Spagnolo continuó sumando desde posiciones exteriores y acciones individuales, mientras que jugadores como Eugene Omoruyi y Markquis Nowell aportaron en momentos clave. La presencia de Svetislav Pesic en el banquillo rival aportó estabilidad al Bayern, cuya capacidad de reacción ante los intentos de escapada de Baskonia se hizo notoria. Obst castigó desde la línea de triples y, justo antes del descanso, sumó un tiro sobre la bocina para situar al Bayern por debajo pero en situación de remontada: el marcador señalaba 46-38 a favor de los visitantes en ese momento.

La dinámica en el tercer periodo mantuvo la incertidumbre: los de Galbiati lograron mantener una ligera ventaja, que llegó a ampliarse a 60-69 al término de los 30 minutos. Ese impulso se apoyó en la solidez desde la línea de personal, junto con la capacidad de Omoruyi y Spagnolo para sostener las ofensivas. Sin embargo, el Bayern no permitió que la diferencia se transformara en un problema irresoluble. Obst continuó sumando, y recibió el apoyo de Justinian Jessup, quien agregó 17 puntos, para liderar una remontada local basada principalmente en el acierto en lanzamientos de tres puntos y la presión defensiva en los minutos decisivos.

El cuarto periodo resultó definitivo por la labor de Obst, que siguió anotando y administrando la posesión sin tomar riesgos innecesarios, optando por no buscar la cifra simbólica de 40 puntos al final del partido. El resultado final, 96-89, reflejó la capacidad del Bayern para remontar y controlar el desenlace, mientras el Baskonia mostró dificultades, sobre todo en tiros libres, una faceta que en otros encuentros había mantenido al equipo competitivo. Según consignó el medio que cubrió el partido, la derrota significó la decimocuarta de la presente campaña para el conjunto alavés, lo que lo mantiene en las últimas posiciones.

El acta oficial recogió el desempeño de los cinco iniciales del Bayern Múnich: Jovic (4 puntos), Obst (37), Lucic (3), Mike (13) y McComarck (6), junto con las aportaciones desde el banquillo de Jessup (17), Gabriel (6), Dimitrijevic (8) y otros jugadores. Por parte del Kosner Baskonia, el quinteto lo formaron Simmons (8), Forrest (10), Radzevicius (2), Kurucs (13) y Diop (4), apoyados principalmente por Spagnolo (20), Omoruyi (13) y Nowell (9). El conjunto vasco no solo enfrentó la solidez del anfitrión, sino también sus propias carencias, como la falta de mayor participación de elementos clave como Kobi Simmons y, en especial, Trent Forrest.

En los parciales, el Baskonia se llevó el segundo y el tercer cuarto (14-27 y 22-23, respectivamente), pero sucumbió frente al dominio bávaro en el primer y último periodo (24-19 y 36-20), clave para definir la contienda. El encuentro no registró jugadores eliminados por faltas, de acuerdo con el reporte arbitral de Hordov, Bissang y Trawicki.

El marcador deja al Bayern con un balance de siete victorias y trece derrotas, mientras que el equipo comandado por Galbiati agrava su serie negativa fuera de casa en la máxima competición europea. Según indicó el medio que dio cuenta del desarrollo del partido, el ambiente del SAP Garden celebró cada triple anotado por el cuadro local, en particular en la recta final donde Baskonia no logró revertir el dominio germano.