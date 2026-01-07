BlueScope rechaza la oferta de 7.560 millones de Steel Dynamics y SGH Limited

Al exponer que el valor ofrecido no refleja las proyecciones de crecimiento ni los activos estratégicos de la empresa, el consejo de administración de BlueScope decidió rechazar nuevamente una propuesta de adquisición planteada por dos grandes corporaciones. Según informó la agencia Europa Press, los integrantes del directorio comunicaron de forma unánime su negativa a avanzar en el acuerdo de compra, al considerar que los intereses de los accionistas se verían comprometidos por una valoración insuficiente.

El consorcio formado por Steel Dynamics, de Estados Unidos, y SGH Limited, de Australia, había presentado una oferta por BlueScope de aproximadamente 13.140 millones de dólares australianos (7.560 millones de euros). De acuerdo con Europa Press, esta oferta se consideró “no solicitada, no vinculante, indicativa y condicional”, además de estar supeditada a diversos requisitos, como la realización de una auditoría exclusiva de diligencia debida y la obtención de una importante financiación mediante deuda.

Según el comunicado emitido a la Bolsa de Australia (ASX), la propuesta solo generaría un valor inferior a 30 dólares australianos por acción para los accionistas de BlueScope. El consejo argumentó que, bajo esas condiciones y tras el tiempo necesario para implementar el acuerdo, el mayor beneficio se dirigiría exclusivamente al consorcio interesado y no a los actuales propietarios de la empresa australiana.

La presidenta de la compañía, Jane McAloon, expresó en el mensaje oficial: “Seamos claros: esta propuesta fue un intento de arrebatar BlueScope a sus accionistas a bajo precio. Infravaloró drásticamente nuestros activos de clase mundial, nuestro impulso de crecimiento y nuestro futuro, y el consejo no permitirá que eso suceda”, según consignó Europa Press. McAloon subrayó también que esta es la cuarta ocasión en que la acerera recibe y rechaza una propuesta similar, asegurando que la posición del directorio se mantiene: “BlueScope vale considerablemente más de lo que se había propuesto”.

Europa Press detalló que una de las objeciones principales del consejo radicó en la variedad de condiciones exigidas por el consorcio, y en las dudas respecto a la viabilidad del financiamiento de la operación, lo que agregaría incertidumbre y riesgos para los accionistas. Además, el directorio reiteró que los activos y el potencial de crecimiento de BlueScope justifican una valoración más elevada respecto de la oferta planteada.

La negativa a aceptar la adquisición propuesta refuerza la postura del consejo de priorizar la protección patrimonial de los inversionistas y de la estructura financiera de la empresa frente a ofertas externas que, según sus declaraciones, no compensan el valor real ni garantizan un beneficio compartido. Según publicó Europa Press, la posición de BlueScope se hace pública tras un proceso de evaluación interna que valoró tanto los términos económicos como el conjunto de condiciones legales y administrativas asociadas a la oferta de compra.

De acuerdo con el medio, la junta de BlueScope considera clave salvaguardar los intereses a largo plazo de la empresa y sus accionistas, evaluando que el acuerdo propuesto trasladaría el valor agregado completamente al consorcio adquiriente, dejando de lado el interés de quienes hoy conforman la base accionarial de la compañía. La comunicación oficial a la Bolsa australiana subraya el compromiso del directorio con una gestión independiente que asegure el desempeño futuro y la consolidación de los activos productivos y comerciales de la firma.

Europa Press destacó también que esta decisión se integra en un contexto donde las operaciones de compra en la industria del acero han suscitado un mayor escrutinio respecto al valor estratégico de los activos y las expectativas de crecimiento que manejan compañías como BlueScope. La reiteración de la negativa a vender confirma la confianza de la dirección en el valor intrínseco de la acerera y en su potencial de desarrollo autónomo, aún ante el interés persistente de grandes actores internacionales del sector.