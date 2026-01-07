Anita Williams, antes de su entrada en 'GH DÚO': "Montoya es el amor de vida"

Durante el encuentro con los medios, Anita Williams mencionó las secuelas en su salud que enfrenta tras su paso por el programa ‘Supervivientes’, señalando que persiste una afección en el hígado y que continúa en observación por la presencia de nódulos en el pecho que requieren biopsias periódicas cada seis meses. A pesar de estos retos, la colaboradora de televisión se mostró tranquila al explicar que ambas situaciones están vigiladas por profesionales médicos y bajo control en la actualidad. La información fue difundida por el medio que recogió sus declaraciones justo antes de su ingreso a la nueva edición de ‘GH DÚO’.

Según publicó el medio, Williams compartió ante la prensa detalles sobre su estado emocional y sus circunstancias personales a pocas horas de incorporarse al ‘reality’. Entre lágrimas, la colaboradora confesó que su vínculo sentimental con Montoya sigue vigente y lo calificó como “el amor de mi vida”. Explicó que para ella, solo existe un amor verdadero, y a pesar de las dificultades, mantiene una visión abierta sobre lo que el futuro pueda depararle al respecto, afirmando: “El tiempo lo dirá. El destino está escrito, lo que tenga que ser, será”.

Preguntada sobre quiénes podrían compartir con ella la casa más conocida de la televisión española, Williams describió que, aunque tiene sospechas sobre algunos posibles participantes, mostró cierta resignación ante la posibilidad de coincidir nuevamente con Manuel, manifestando que preferiría evitar esa situación. En sus palabras, indicó que esta perspectiva le produce “pereza máxima” y no sería de su agrado, según consignó el propio medio.

En relación a la convivencia dentro de ‘GH DÚO’, la colaboradora señaló que no le inquieta enfrentarse a ninguno de los posibles participantes. En cuanto a Carmen Borrego, Williams indicó que ha coincidido con ella previamente sin haber experimentado ninguna dificultad en su trato mutuo. Añadió que el resto de los concursantes serán nuevos para ella y por eso se presenta en el programa sin prejuicios ni expectativas sobre sus compañeros, interesada en conocer a cada uno dentro de la dinámica del reality show.

Respecto a sus expectativas para esta nueva etapa televisiva, de acuerdo con el medio, Williams transmitió una actitud de apertura y una intención de abordar la convivencia desde una perspectiva de aprendizaje y descubrimiento, dadas las múltiples personalidades que posiblemente estarán presentes en la casa.

Sobre sus problemas médicos, la colaboradora reiteró durante el encuentro con la prensa que, aunque salió de ‘Supervivientes’ con el hígado “tocadito”, sigue vigilada por especialistas y, aunque la situación no ha mejorado por completo, se encuentra bajo seguimiento. Respecto a los nódulos mamarios, explicó que el diagnóstico es estable y que, por recomendación médica, debe someterse regularmente a revisiones y biopsias cada medio año. Estas declaraciones han sido consignadas íntegramente por el medio que cubrió el evento.

El inicio de la nueva edición de ‘GH DÚO’ ha renovado la atención en la trayectoria de Williams, ya que se trata de uno de los rostros mediáticos recurrentes de la televisión española y su participación genera expectativas sobre la dinámica dentro del programa. La colaboradora manifestó su intención de presentarse de manera auténtica ante el público y sus compañeros, reconociendo la incertidumbre que acompaña a los primeros días en la casa, según informó el medio.

Por otro lado, la nota de prensa recoge que, pese a su estado de salud y a la incertidumbre sobre su situación sentimental, la colaboradora se muestra decidida a afrontar los desafíos personales y mediáticos implicados en su paso por el reality. Además, subrayó que se apoyará en las recomendaciones médicas durante su estancia en el programa para garantizar que su condición se mantenga bajo control.

En el marco de la presentación ante los medios, Williams expresó que transita su ingreso al programa con un enfoque adaptativo, dispuesta a conocer nuevas personas y a gestionar las dinámicas de grupo que surjan en el reality, informó el medio. Esta postura coincide con la tradición del formato, en la que la convivencia entre personajes públicos y anónimos frecuentemente desencadena tanto alianzas como conflictos, tema que suele captar la atención de la audiencia.

El medio que recogió las declaraciones de Williams destaca que la incertidumbre respecto a los compañeros de concurso y las condiciones particulares de convivencia han motivado a la colaboradora a mantener una actitud expectante, sin anticipar vínculos ni tensiones previas al desarrollo efectivo de la experiencia en ‘GH DÚO’.