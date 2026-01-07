Almeida recomienda a Pilar Alegría que borre el teléfono de Sánchez "porque flaco favor le está haciendo"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha recomendado a la candidata del PSOE a la Presidencia de Aragón, Pilar Alegría, que borre del móvil el teléfono de Sánchez "porque flaco favor le está haciendo".

"Los españoles siguen diciendo, encuesta tras encuesta, que el Partido Popular tiene una mayoría de votos y una mayoría de diputados como ninguna otra fuerza homologable en Europa en el ámbito del centro-derecha", ha sostenido en una entrevista en 'Antena 3', recogida por Europa Press.

El primer edil ha calificado al PP como "la única fuerza mayoritaria y estabilizadora en estos momentos en España en un escenario electoral tan fragmentado en España y en Europa".

"Venimos de las elecciones extremeñas, las próximas van a ser en Aragón y mañana tendremos una foto para la rehabilitación de Oriol Junqueras porque esa reunión que le pedía el líder de Esquerra a Pedro Sánchez se va a producir mañana. No sé si eso le va a beneficiar al PSOE de cara a las elecciones en Aragón. Yo, desde luego, si fuera Pilar Alegría borraba de mi móvil el teléfono de Pedro Sánchez porque flaco favor le está haciendo", ha lanzado.