Alex Palou: "Nunca seré el mejor piloto que pueda ser porque siempre hay un margen de mejora"

La consagración de Alex Palou en la escena internacional del automovilismo quedó reflejada recientemente con su triunfo en las 500 Millas de Indianápolis de 2025, un acontecimiento que, según sus propias palabras, tuvo una resonancia considerable en España y sirvió para acercar la IndyCar al público español. Palou, oriundo de Barcelona, acumula ya cuatro campeonatos, los tres últimos de manera consecutiva, y ha sido reconocido por estos logros con el Premio María de Villota. El piloto expresó que alcanzar estos hitos constituye la realización de un sueño y que nunca imaginó llegar tan lejos cuando inició su carrera, según informó el medio que cubrió la entrega del galardón.

De acuerdo con la información publicada, Palou admite que su recorrido resulta inusual para un piloto nacido en Europa, dado que las competencias en los circuitos ovales de la IndyCar, y en especial las 500 Millas, tradicionalmente favorecen a corredores estadounidenses. Sin embargo, destaca que los resultados se deben no solo a la habilidad individual sino al respaldo de un equipo sólido, en su caso el equipo Chip Ganassi Racing, y a una particular conjunción de oportunidades: “La clave es estar justo en el momento adecuado y, por supuesto, contar con un gran equipo”.

Sobre la recepción de sus triunfos en Estados Unidos, Palou relató que existen diversas actitudes: algunas personas prefieren que los ganadores sean estadounidenses, pero afirmó que la mayoría lo acepta como a uno de los suyos y que los medios de comunicación han mostrado interés en su desempeño. “Me han acogido muy bien”, sostuvo el piloto, citado por la misma fuente.

El piloto señala que no busca alcanzar una meta definitiva ni se impone retos fijos. Asegura que el objetivo reside en continuar mejorando. “Nunca seré el mejor piloto que pueda ser porque siempre hay un margen de mejora. El reto es seguir ganando, seguir sumando y seguir siendo feliz”, declaró Palou, según la entrevista facilitada por los organizadores de los Premios María de Villota y reportada por los medios.

A pesar de no haber logrado un puesto en la Fórmula 1 con McLaren, Palou afirma que ha llegado donde deseaba y que su motivación actual consiste en superarse de manera constante, tanto en lo profesional como en lo personal. La dinámica de su día a día varía a lo largo del año. Durante la temporada, el calendario comprime diecisiete carreras y varias sesiones de pruebas en apenas seis meses, lo que obliga a mantener una preparación física exigente, alternando simuladores y rutinas de crossfit enfocadas en la funcionalidad más que en el desarrollo muscular. Fuera de la temporada, Palou indica que el tiempo libre es más reducido de lo que parece, ya que persisten los eventos, las pruebas adicionales como en Daytona, visitas a España y la preparación para la próxima temporada.

En cuanto al entrenamiento mental, Palou reconoce que ha experimentado con diferentes métodos, aunque ninguno le resultó especialmente útil. Destaca que someterse al límite durante la competición ya implica un trabajo mental considerable, más allá de rutinas específicas fuera del circuito, según consignó el medio que cubrió sus declaraciones.

El piloto español manifestó que no siente preocupación ante el riesgo inherente a su profesión. Más allá de ser consciente del peligro, afirma que no piensa en la amenaza de la muerte cuando compite. Al respecto, valoró que la seguridad en el automovilismo moderno alcanza niveles muy altos, lo que contribuye a que se concentre en su desempeño: “Estoy en una época del motorsport con mucha suerte por la seguridad que existe, es máxima”, enfatizó en la entrevista facilitada y reportada por el medio.

Respecto al Premio María de Villota, Palou expresó sentirse honrado por recibirlo, resaltando la relación cercana que mantiene con la familia Villota desde sus primeros pasos en la Fórmula 3. El reconocimiento, entregado por su trayectoria y los resultados obtenidos, reviste un significado personal para el piloto dada su historia compartida con la familia de la piloto homenajeada, finalizó según publicó la fuente.