Albares pide al PP "respeto" para Zapatero y recuerda que salió en defensa de la dignidad de Aznar frente a Chávez

El traslado a España de figuras opositoras venezolanas como Leopoldo López y Edmundo González, así como la concesión de permisos de residencia y trabajo para 200.000 ciudadanos venezolanos, ha marcado una etapa en la relación entre España y Venezuela bajo el Gobierno de Pedro Sánchez. En ese contexto, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, instó a todas las fuerzas políticas —con especial énfasis en el Partido Popular (PP)— a mostrar “respeto” hacia el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y sus esfuerzos de mediación en la crisis venezolana, según reportó el medio 20minutos.

Durante su intervención, Albares destacó que Zapatero no actúa en representación ni por encargo del Ejecutivo español respecto a su participación en asuntos venezolanos. No obstante, subrayó que el Gobierno actual reconoce y aprecia los esfuerzos diplomáticos realizados por el exmandatario. Según detalló 20minutos, Albares recordó que esta labor de mediación se inició en 2015 a sugerencia de la oposición venezolana, y que en ese momento incluso el entonces presidente Mariano Rajoy valoró positivamente la intervención, sobre todo tras la contribución de Zapatero a la liberación del dirigente opositor Leopoldo López.

Albares rememoró episodios previos que involucran a políticos españoles y a Venezuela, como el incidente durante la Cumbre Iberoamericana de 2007 en Santiago de Chile. En ese foro, según publicó 20minutos, el entonces presidente Zapatero intervino en defensa del expresidente José María Aznar ante Hugo Chávez, situación que culminó cuando el rey Juan Carlos I solicitó al presidente venezolano que finalizara sus comentarios hacia Aznar.

De acuerdo con las declaraciones recogidas por 20minutos, el ministro de Exteriores insistió en que la dignidad institucional de España queda reflejada en el trato respetuoso a expresidentes y a las figuras públicas que han desarrollado un papel relevante en el ámbito internacional. Albares enfatizó que atacar esas figuras, particularmente en lo referente a la labor de mediación, afecta la imagen del país.

El titular de Exteriores también manifestó su desacuerdo con lo que calificó como la utilización del pueblo venezolano como herramienta de enfrentamiento político interno por parte del PP. Explicó, según consignó 20minutos, que en el pasado, durante la etapa en la que la oposición venezolana solicitó la colaboración de Zapatero, el Partido Popular reconoció los avances obtenidos, pero que en la actualidad existe un uso distinto del tema venezolano por parte de esa formación política.

En referencia a la política migratoria impulsada bajo el Ejecutivo de Sánchez, Albares apuntó que la acogida de opositores venezolanos y la concesión de permisos a miles de ciudadanos del país sudamericano ha sido una de las principales diferencias respecto al gobierno anterior, al que acusó de inacción ante la situación humanitaria en Venezuela. Según subrayó, dicha política refleja un compromiso más amplio con la defensa de los derechos humanos y la cooperación internacional.

Durante su intervención, el ministro destacó la importancia de evitar que cuestiones internacionales y el sufrimiento de pueblos extranjeros se conviertan en argumentos de desgaste político en el debate nacional. Solicitó que la labor de mediación, independientemente de la adscripción política de quienes la desarrollan, sea apreciada en función de los resultados conseguidos, mencionando el caso de Leopoldo López como un precedente de cooperación fructífera avalada incluso por el entonces presidente Rajoy, de acuerdo a los registros históricos mencionados por Albares.

Por último, el responsable de la diplomacia española reiteró su petición de respeto hacia todas las figuras que han representado a España en escenarios internacionales y centró su mensaje en la necesidad de no mezclar los intereses de la política nacional con la situación de Venezuela. Destacó que la defensa de la dignidad de las instituciones españolas, en su opinión, exige reconocer el esfuerzo realizado por quienes han actuado en favor del diálogo y la solución pacífica en contextos complejos como el venezolano, reportó 20minutos.