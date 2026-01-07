Al menos dos muertos en un ataque israelí en el norte de Gaza pese al alto el fuego

Las autoridades de la Franja de Gaza han reportado al menos dos muertes y varios heridos después de que una vivienda del barrio Al Tufá, en el este de la ciudad de Gaza, fuera alcanzada por una ofensiva aérea. De acuerdo con información difundida por el diario ‘Filastin’, vinculado al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), el ataque atribuido a fuerzas israelíes tuvo lugar este miércoles pese a la vigencia de un alto el fuego que rige en la región desde octubre de 2025.

Según consignó el medio ‘Filastin’, el bombardeo fue ejecutado por aviones de la “ocupación”, y provocó víctimas entre los residentes del inmueble. Como resultado del ataque, al menos dos personas han muerto y se reportan varios heridos. Las fuentes consultadas por este diario destacan el impacto del bombardeo en una zona residencial y la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los habitantes del sector afectado.

El Ejército de Israel confirmó poco después la muerte de un “terrorista de alto rango” perteneciente a Hamás, relacionando la operación militar con denuncias sobre una supuesta violación de la tregua vigente. Según detallaron las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y el servicio de inteligencia Shin Bet en un comunicado breve reproducido por ‘Filastin’, tropas israelíes fueron atacadas horas antes en el norte de la Franja por miembros de Hamás. Las autoridades israelíes calificaron el incidente como una violación del acuerdo de alto el fuego y justificaron la represalia señalando que el objetivo era un dirigente de la organización que, según la denuncia oficial, estaba involucrado en planes contra tropas israelíes en la zona.

El comunicado de las FDI, citado por el diario ‘Filastin’, señala: “En respuesta, las FDI y el Shin Bet han atacado a un terrorista de alto rango de la organización terrorista Hamás que estaba promoviendo complots contra nuestras fuerzas en el norte de la Franja de Gaza”. La reacción militar ha estado acompañada de justificaciones relacionadas con la seguridad de los efectivos israelíes desplegados en la zona.

Tal como publicó ‘Filastin’, este nuevo episodio ocurre en un contexto marcado por un balance humanitario elevado que ha dejado miles de víctimas desde el inicio de la ofensiva israelí en la Franja de Gaza. Las autoridades del enclave, bajo control de Hamás, actualizaron este martes el número de muertos a 71.391 personas y reportaron 171.279 heridos desde los ataques del 7 de octubre de 2023. El informe incluye una cifra de 424 fallecidos ocurridos desde el inicio de la última tregua, establecida el 10 de octubre.

El medio ‘Filastin’ también enfatiza que la nueva acción militar aumenta la tensión en una zona donde el acuerdo de alto el fuego enfrenta dudas constantes sobre su cumplimiento efectivo. La ofensiva israelí, iniciada tras los ataques de Hamás en octubre del año anterior, continúa generando repercusiones tanto a nivel local como internacional, y las actualizaciones sobre el número de víctimas reflejan el impacto prolongado del conflicto en la población civil.

En lo referente a la respuesta de las autoridades vinculadas a Hamás, ‘Filastin’ recoge las declaraciones de fuentes dentro de la organización, quienes insisten en que las acciones militares ocurren en un momento en el que se esperaba mayor respeto por los términos del alto el fuego. El diario destaca también la preocupación entre los residentes de Gaza ante la posibilidad de una escalada posterior en represalia por el ataque y la muerte atribuida a un líder importante de la formación islamista.

Las cifras actualizadas por las autoridades gazatíes y recogidas por ‘Filastin’ muestran la magnitud de las pérdidas humanas y los daños personales después de meses de conflicto ininterrumpido. Las evaluaciones locales insisten en que el saldo de víctimas continúa aumentando, a pesar de los acuerdos y llamamientos internacionales a la reducción de las hostilidades.