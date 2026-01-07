acb presenta este jueves la Copa de Campeones, la primera liga para personas con discapacidad intelectual

La presentación oficial de la Copa de Campeones cuenta con la confirmación de que diversos jóvenes, representantes de los principales equipos asociados, participarán en una iniciativa que busca destacar el talento sin barreras en el baloncesto español. La acb comunicó que la ceremonia tendrá lugar el 8 de enero, a las 12 horas, en la Family Bankers Office del Banco Mediolanum, ubicada en la capital española. Esta nueva propuesta, titulada Copa de Campeones, constituye la primera liga nacional destinada exclusivamente a personas con discapacidad intelectual, marcando un hito en la promoción de la inclusión social a través del deporte.

Según detalló la acb, la competición espera reunir a chicas y chicos que portarán las camisetas de diferentes clubes, aportando así una representación diversa dentro del marco de la liga. Tal como publicó la asociación, la finalidad central de la iniciativa radica tanto en el impulso al baloncesto adaptado como en la divulgación de los principios que la acb considera esenciales en este deporte: superación, diversión y compañerismo. Esta decisión refuerza la agenda de compromiso social de la asociación, sumando acciones enfocadas en la accesibilidad y la igualdad de oportunidades.

El medio acb informó que la creación de la Copa de Campeones responde a la necesidad de visibilizar el deporte inclusivo y profundizar en la integración de jóvenes con discapacidad intelectual, integrando sus experiencias y capacidades en la escena nacional del baloncesto. Además, la acb subrayó que la competición comenzará este mismo mes en Madrid, dando a los participantes la posibilidad de mostrar su potencial en un entorno competitivo y formativo a la vez.

Con este anuncio, la acb se sitúa en el centro de los esfuerzos para fomentar el acceso de colectivos históricamente marginados dentro del deporte profesional. La Copa de Campeones, de acuerdo con lo reportado por la asociación, representa un punto de partida para consolidar nuevas oportunidades que permitan que la diversidad se traduzca en presencia y protagonismo real en las canchas. En sus comunicaciones, la acb ha descrito que la liga está pensada para ser un espacio donde jóvenes con discapacidad intelectual puedan vivir una experiencia deportiva completa, en la que el espíritu de superación y el apoyo mutuo tomen un papel destacado.

La presentación, programada para la segunda semana de enero, forma parte de las actividades de lanzamiento de la liga, en las que se espera la participación de representantes de clubes, familias y entidades vinculadas al deporte inclusivo. Según indicó la acb, la elección de Madrid como sede inicial responde tanto a criterios de accesibilidad como al simbolismo de la capital española en la promoción de eventos deportivos de relevancia nacional.

El desarrollo de la Copa de Campeones refuerza el mensaje de la acb respecto a que el baloncesto puede convertirse en un medio eficaz para derribar barreras y propiciar la colaboración entre jóvenes de diferentes contextos. La asociación destacó, en sus mensajes oficiales, que el objetivo de este torneo no solo reside en la competición, sino en la divulgación de valores ligados al trabajo en equipo y al respeto mutuo, favoreciendo así un modelo de convivencia que excede lo estrictamente deportivo.

La iniciativa se enmarca en una tendencia internacional de asociaciones deportivas que amplían sus actividades para incluir a personas con diversas condiciones y necesidades específicas, consolidando escenarios donde aquello que tradicionalmente se ha considerado una limitación se transforma en impulso para el desarrollo colectivo. Según consignó la acb, la Copa de Campeones está abierta tanto a chicas como a chicos, sin distinción, reafirmando así su carácter inclusivo y su apuesta por la igualdad.

El organismo invitó a instituciones, medios y público a acompañar el proceso, apelando al impacto positivo que proyectos similares han tenido en la autoestima y habilidades sociales de los participantes. A su vez, la acb expuso que se encuentra trabajando en la organización logística y deportiva del evento para garantizar que la experiencia se desarrolle bajo criterios de calidad y seguridad, con vistas a replicar el formato en otras ciudades en futuras ediciones.

Al colocar la inclusión en el centro de su agenda, la acb proyecta la Copa de Campeones como modelo de referencia para entidades deportivas de todo el país. Las actividades asociadas al lanzamiento, tal como reportó la propia organización, buscarán generar conciencia y favorecer el reconocimiento de los logros alcanzados por los jóvenes deportistas, convirtiendo la competición en una plataforma estable de crecimiento personal y colectivo.