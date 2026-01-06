Uso obligatorio de cadenas en la NA-137 Burgui-Isaba-Francia y en cuatro puertos de Navarra y debido a la nieve

Los registros de las cámaras de tráfico muestran la acumulación de nieve en diversos puntos estratégicos de la red de carreteras de Navarra, especialmente en túneles y accesos principales, lo que ha generado complicaciones para la circulación y ha llevado a la imposición de restricciones en rutas claves. Según informó el medio local, la situación afecta tanto a las carreteras principales como a los puertos de montaña, y ha motivado a las autoridades a establecer medidas específicas para garantizar la seguridad de los conductores y mantener la conectividad en la región.

El uso de cadenas para circular se ha vuelto obligatorio desde temprano este martes en algunos de los pasos montañosos y carreteras más transitadas. De acuerdo con el reporte publicado, la NA-137, que conecta Burgui, Isaba y la frontera con Francia, requiere cadenas a partir de la Venta Juan Pito, en el punto kilométrico 47. Esta medida responde a la intensa nevada que cubre la vía, generando condiciones de riesgo para el tránsito habitual de vehículos.

El medio detalló que la obligación de utilizar cadenas también abarca los puertos de Belate, Egozcue, Artesiaga y Urquiaga. En el caso del puerto de Belate, ubicado en la NA-1210, la restricción se aplica desde el kilómetro 4 desde las 8:30 de la mañana. Similar situación se presenta en el puerto de Egozcue, en la NA-2520 entre Olagüe y Zubiri, a partir del kilómetro 1; en el puerto de Artesiaga, en la NA-1740 que une Irurita con Eugi, desde el kilómetro 9; y en el puerto de Urquiaga, en la NA-138, a la altura del kilómetro 4. Estas restricciones buscan prevenir incidentes y garantizar la seguridad vial en zonas elevadas, donde la acumulación de nieve genera condiciones especialmente complejas.

Las condiciones no solo afectan a las rutas donde se ha impuesto el uso de cadenas, sino que también mantienen cerrados tramos completos de otras vías. Según consignó el medio, la carretera NA-2011 Salazar-Francia, que conecta con el Port de Larrau en territorio francés, permanece inhabilitada desde el 24 de noviembre a partir del kilómetro 7. Este cierre abarca la sección entre los kilómetros 7 y 20, correspondiente al bosque de Saint Joseph en suelo francés, y responde a la falta de servicio de vialidad invernal que se presenta cada año en esta temporada. La NA-2012 Ochagavía/Otsagabia-Irati, otro corredor importante, se mantiene interrumpida a partir del kilómetro 7+200 desde el 26 de noviembre debido a los ventisqueros que obstaculizan el paso.

Las cámaras de vigilancia instaladas en la red viaria muestran la persistencia de la nieve en varios túneles de relevancia, lo que contribuye a las complicaciones para el tráfico. Los túneles afectados incluyen el de Belate (N-121-A), Yesa (A-21), El Perdón (A-12), Alsasua (A-1/A-10), Arre (N-121-A/NA-4251), Cordovilla (PA-32/PA-31), Areta (PA-30/NA-2300), Arbizu (A-10), Zizur Mayor (A-12/A-15), Irurtzun (A-15/A-10), Pagozelai (A-15), Lekunberri (A-15), Berriozar (PA-30/N-240-A), Talluntxe (PA-30/A-15), Belagua (NA-137), Arre (N-121-A/NA-4251), Ezcaba (PA-35/PA-30) y Urbasa (NA-718). Esta situación obliga a extremar precauciones en estos pasos, que constituyen nodos importantes para la circulación tanto local como hacia regiones limítrofes.

El informe destaca que las restricciones y cierres implementados forman parte de las acciones habituales de las autoridades frente a las condiciones adversas que acompañan la llegada de la nieve durante el invierno en Navarra. Las medidas buscan reducir el riesgo de accidentes y asegurar que el tráfico se desarrolle de la manera más segura posible, teniendo en cuenta los desafíos que plantea el clima en la región y el impacto directo sobre la movilidad cotidiana y el transporte de mercancías.