Etiopía y Sudán del Sur hablan sobre una mayor cooperación entre ambos países

Nairobi, 24 abr (EFE).- El presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir, y el primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed Ali, hablaron este viernes en Adís Abeba sobre las formas de lograr una mayor cooperación entre ambos países, informó el mandatario etíope.

"Sostuvimos una discusión bilateral sobre los temas que moldean nuestra región y el futuro compartido. Priorizamos la cooperación económica, explorando formas de impulsar la inversión y ampliar las oportunidades a través de asociaciones más sólidas", publicó Abiy en su cuenta de la red social X.

Además de subrayar los "fuertes y duraderos lazos" entre ambas partes, también abordaron la situación de sus respectivos países.

Mientras Sudán del Sur experimenta violencia entre grupos étnicos y un conflicto entre el Gobierno y el Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán en la Oposición (SPLA-IO), Etiopía vive una escalada de tensiones en la región norteña de Tigré que amenaza con reavivar la devastadora guerra que ocurrió entre 2020 y 2022, que dejó unos 600.000 muertos. EFE