Un terremoto de magnitud 6.2 sacude el suroeste de la mayor isla de Japón

La Agencia Japonesa de Meteorología destacó el riesgo de que, en zonas donde el temblor alcanzó mayor intensidad, puedan ocurrir réplicas de magnitud considerable en el transcurso de la próxima semana. La entidad subrayó que, a pesar de la ausencia de amenaza de tsunami tras el más reciente sismo, la experiencia en la región muestra precedentes de terremotos similares en cadena posteriores a un evento inicial de elevada magnitud. Según informó la agencia oficial nipona, el movimiento telúrico de magnitud 6,2 en la escala de Richter se registró este martes en el área oriental de la prefectura de Shimane, ubicada en la costa suroccidental de Honshu, la isla principal de Japón.

De acuerdo con la información recogida por la Agencia Japonesa de Meteorología y consignada por los medios locales, el epicentro del sismo se ubicó a una profundidad de 10 kilómetros, afectando principalmente el este de Shimane y el oeste de la vecina prefectura de Tottori. La ciudad de Matsue, en Shimane, y la ciudad de Sakaiminato, en Tottori, figuran entre las localidades donde el fenómeno se percibió con mayor fuerza según el baremo japonés, que marcó una intensidad de 5+ sobre 7.

El medio de comunicación local detalló que después del sismo inicial se produjeron al menos cinco réplicas, aunque de menor intensidad y relevancia. Asimismo, la Agencia Japonesa de Meteorología prevé un periodo de actividad sísmica remanente en la prefectura de Tottori, donde podrían registrarse nuevos eventos en los próximos días.

Según publicó la entidad meteorológica, hasta el momento no se han reportado daños graves producto del movimiento sísmico y tampoco se ha activado la alerta de tsunami. No obstante, la agencia advirtió que la población debe mantenerse alerta ante la posibilidad de nuevos temblores de intensidad igual o superior a 5 grados en la escala japonesa, particularmente en aquellas áreas donde el temblor original se sintió con fuerza.

El organismo oficial recordó que en episodios anteriores en esta región, terremotos de magnitud similar han tenido réplicas considerables dentro de la misma semana, por lo que insistió en la necesidad de una vigilancia estrecha en los próximos días. “En zonas donde el temblor fue fuerte, se debe estar atento a terremotos con una intensidad sísmica máxima de 5 grados o más durante aproximadamente una semana después del terremoto, y tener en cuenta que también existe la posibilidad de terremotos con temblores aún más fuertes”, indicó la agencia meteorológica, según reportó la prensa local.

La autoridad también hizo énfasis en el peligro de desprendimientos de rocas y deslizamientos de tierra, especialmente en las zonas que experimentaron la mayor intensidad del sismo. De acuerdo con la recomendación de la agencia, los residentes de esas áreas deben observar no solo la actividad sísmica posterior sino también las condiciones meteorológicas, pues las lluvias podrían incrementar el riesgo de deslizamientos. El medio japonés añadió que, en contextos anteriores, las precipitaciones han contribuido en ocasiones a agravar los impactos en regiones con relieve accidentado tras episodios sísmicos de esta magnitud.

Según consignó la Agencia Japonesa de Meteorología, los servicios de emergencia locales permanecen en estado de vigilancia, preparados ante cualquier eventualidad en las zonas afectadas. Las autoridades instaron de manera reiterada a la población a extremar precauciones y permanecer informadas durante los siguientes días, cuando se prevé que la actividad sísmica en la región podría continuar.