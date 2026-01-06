Agencias

Tosha Schareina: "La estrategia para hoy era ganar"

El español se impuso en una jornada complicada en Arabia Saudita, asegurando que aún queda mucho por delante, mientras su compatriota Edgar Canet, tras una dura prueba, valoró mantener intacto el físico y la concentración

Guardar

El piloto valenciano Tosha Schareina remarcó que la clave para la etapa del miércoles en el Rally Dakar 2026 reside en la conservación de los neumáticos y la moto durante el recorrido maratón, según declaraciones recogidas por la organización del evento. Schareina agregó que cuidar a los propios pilotos resulta fundamental en un contexto de competencia tan exigente y anticipó su plan de intentar abrir pista toda la jornada, considerándolo su principal objetivo. La muestra de confianza del español en su desempeño llega tras una victoria en la tercera etapa que refuerza sus aspiraciones en la categoría de motos y lo mantiene dentro de los candidatos al triunfo general.

De acuerdo con la agencia Europa Press, Schareina valoró el resultado del día y explicó que la estrategia desde el inicio fue lograr la victoria parcial, pese a la dificultad del terreno, cubierto de piedras y con una navegación especialmente desafiante. El piloto de Honda reconoció que no fue una jornada sencilla y que la presión por el liderato obligó a arriesgar en algunos tramos. “Intenté apretar porque la estrategia para hoy era ganar y lo logramos, pero esto es solo el principio, mañana saldremos adelante, así que ya veremos”, manifestó al medio, destacando al mismo tiempo que el desarrollo de la competencia aún tiene muchos episodios por definir.

Respecto a la situación de Edgar Canet, también español, Schareina señaló que la competencia apenas transita su tercer día, restando dramatismo al tiempo que su compatriota cedió en la clasificación general. “No sé, es solo el tercer día, todo puede pasar. Estoy en la batalla y me alegra”, concluyó en un tono que invita a la prudencia ante los constantes cambios del raid.

Por su parte, Edgar Canet atravesó una etapa compleja en la que se vio superado por sus rivales más directos, lo que le trasladó hasta la séptima posición de la clasificación general, según reportó Europa Press. Pese a las dificultades, el piloto de KTM adoptó una visión positiva y puso el acento en las condiciones de la jornada, que definió como extremadamente física y cargada de tramos pedregosos que complicaron la navegación y extendieron la percepción de los kilómetros. “Tras salir con el depósito de gasolina lleno en el 'pit-stop', navegar entre piedras se me complicó. Me han pasado Ricky (Brabec) y Tosha (Schareina), que estaban atacando fuerte”, detalló Canet.

El recorrido fue interpretado por Canet como una experiencia de resistencia y también de aprendizaje, calificando la etapa de larga y ardua. Aun así, expresó su satisfacción por haber completado el día sin contratiempos físicos ni caídas. “Ha sido un día muy largo y difícil, pero estamos enteros, que es lo que importa, y no he tocado el suelo para nada”, relató en declaraciones facilitadas por la marca KH-7, uno de sus patrocinadores.

Pensando en la etapa maratón que sigue en el calendario del Dakar, Canet se declaró preparado pese al cansancio acumulado. Añadió que no mantiene una estrategia concreta para el raid, centrándose en la concentración durante la navegación y el aprendizaje constante que exige llegar al final de cada jornada en buenas condiciones. “La clave es mantenerse concentrados al cien por cien en la navegación, aprender y acabar cada día limpios”, recalcó el motociclista.

Las declaraciones recogidas por Europa Press revelan la importancia del enfoque y la gestión de recursos en el Dakar, una prueba donde el desempeño físico, la tenacidad y la capacidad para adaptarse a condiciones cambiantes determinan la permanencia en la lucha por los primeros puestos. Schareina y Canet reflejan perspectivas diferentes de la competencia, un ganador de etapa y un competidor que busca resiliencia tras un día complicado, ambos conscientes de la naturaleza imprevisible y exigente del rally más duro del motociclismo off-road.

Temas Relacionados

Tosha SchareinaRally DakarEdgar CanetHondaKTMValenciaArabia SaudíMotociclismoEtapa maratónNavegaciónEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Sánchez ve un "precedente muy peligroso" en la operación de Trump en Venezuela: "No podemos aceptarlo"

Pedro Sánchez critica la intervención militar estadounidense en Caracas, calificándola de ilegal y advirtiendo que recuerda agresiones previas, además de poner en riesgo la estabilidad global y la integridad territorial de otros países europeos según el mandatario español

Sánchez ve un "precedente muy

El Abierto de Australia repartirá en 2026 una cifra récord en premios monetarios

El Abierto de Australia repartirá

Bolsonaro recibe atención médica por un traumatismo craneoencefálico leve tras caerse en prisión

La Policía Federal confirmó la caída del exmandatario mientras dormía, causada por una convulsión que le provocó un golpe en la cabeza, mientras sus allegados piden rapidez judicial debido a riesgos para su salud

Bolsonaro recibe atención médica por

Asus presenta su gama de portátiles con IA en CES 2026 con novedades como el Zenbook DUO y el convertible ProArt PX13

La firma taiwanesa introduce laptops avanzadas en Las Vegas con innovaciones en diseño, autonomía, procesamiento y capacidad de inteligencia artificial en las líneas ProArt, Zenbook y Vivobook, buscando satisfacer las distintas necesidades de estudiantes, creadores y profesionales

Asus presenta su gama de

ExpertBook Ultra presume de resistencia y peso ligero entre los ordenadores empresariales con IA de Asus

Equipado con tecnología de inteligencia artificial de última generación y plataforma propia, el recién anunciado portátil de Asus busca transformar la productividad profesional priorizando diseño liviano, robustez certificada y medidas avanzadas de protección y privacidad para el entorno empresarial

ExpertBook Ultra presume de resistencia