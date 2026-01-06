Tosha Schareina: "La estrategia para hoy era ganar"

El piloto valenciano Tosha Schareina remarcó que la clave para la etapa del miércoles en el Rally Dakar 2026 reside en la conservación de los neumáticos y la moto durante el recorrido maratón, según declaraciones recogidas por la organización del evento. Schareina agregó que cuidar a los propios pilotos resulta fundamental en un contexto de competencia tan exigente y anticipó su plan de intentar abrir pista toda la jornada, considerándolo su principal objetivo. La muestra de confianza del español en su desempeño llega tras una victoria en la tercera etapa que refuerza sus aspiraciones en la categoría de motos y lo mantiene dentro de los candidatos al triunfo general.

De acuerdo con la agencia Europa Press, Schareina valoró el resultado del día y explicó que la estrategia desde el inicio fue lograr la victoria parcial, pese a la dificultad del terreno, cubierto de piedras y con una navegación especialmente desafiante. El piloto de Honda reconoció que no fue una jornada sencilla y que la presión por el liderato obligó a arriesgar en algunos tramos. “Intenté apretar porque la estrategia para hoy era ganar y lo logramos, pero esto es solo el principio, mañana saldremos adelante, así que ya veremos”, manifestó al medio, destacando al mismo tiempo que el desarrollo de la competencia aún tiene muchos episodios por definir.

Respecto a la situación de Edgar Canet, también español, Schareina señaló que la competencia apenas transita su tercer día, restando dramatismo al tiempo que su compatriota cedió en la clasificación general. “No sé, es solo el tercer día, todo puede pasar. Estoy en la batalla y me alegra”, concluyó en un tono que invita a la prudencia ante los constantes cambios del raid.

Por su parte, Edgar Canet atravesó una etapa compleja en la que se vio superado por sus rivales más directos, lo que le trasladó hasta la séptima posición de la clasificación general, según reportó Europa Press. Pese a las dificultades, el piloto de KTM adoptó una visión positiva y puso el acento en las condiciones de la jornada, que definió como extremadamente física y cargada de tramos pedregosos que complicaron la navegación y extendieron la percepción de los kilómetros. “Tras salir con el depósito de gasolina lleno en el 'pit-stop', navegar entre piedras se me complicó. Me han pasado Ricky (Brabec) y Tosha (Schareina), que estaban atacando fuerte”, detalló Canet.

El recorrido fue interpretado por Canet como una experiencia de resistencia y también de aprendizaje, calificando la etapa de larga y ardua. Aun así, expresó su satisfacción por haber completado el día sin contratiempos físicos ni caídas. “Ha sido un día muy largo y difícil, pero estamos enteros, que es lo que importa, y no he tocado el suelo para nada”, relató en declaraciones facilitadas por la marca KH-7, uno de sus patrocinadores.

Pensando en la etapa maratón que sigue en el calendario del Dakar, Canet se declaró preparado pese al cansancio acumulado. Añadió que no mantiene una estrategia concreta para el raid, centrándose en la concentración durante la navegación y el aprendizaje constante que exige llegar al final de cada jornada en buenas condiciones. “La clave es mantenerse concentrados al cien por cien en la navegación, aprender y acabar cada día limpios”, recalcó el motociclista.

Las declaraciones recogidas por Europa Press revelan la importancia del enfoque y la gestión de recursos en el Dakar, una prueba donde el desempeño físico, la tenacidad y la capacidad para adaptarse a condiciones cambiantes determinan la permanencia en la lucha por los primeros puestos. Schareina y Canet reflejan perspectivas diferentes de la competencia, un ganador de etapa y un competidor que busca resiliencia tras un día complicado, ambos conscientes de la naturaleza imprevisible y exigente del rally más duro del motociclismo off-road.