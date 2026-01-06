Torito presume de su faceta de padre y se define como "un Peter Pan que se niega a crecer"

Varias figuras reconocidas del ámbito español participaron activamente en la Cabalgata de Reyes 2026 en Madrid, entre ellas Quique Jiménez, más conocido como Torito, quien afirmó que revivir la ilusión de la infancia junto a su hijo otorga un valor añadido a esta tradición navideña. Según informó el medio del que proviene el texto, la celebración transformó el centro de la capital en un espectáculo que congregó a miles de familias a lo largo del recorrido que fue desde la plaza de San Juan de la Cruz hasta Cibeles.

El evento, detalló la fuente, contó en esta edición con la presencia de quince carrozas, más de 2.000 personas entre participantes y colaboradores, así como agrupaciones de compañías artísticas de diferentes países. Los organizadores distribuyeron más de una tonelada de caramelos, lo que reforzó el ambiente festivo en torno al conocimiento y la ilusión compartida, dos temas centrales de la convocatoria de este año. Entre el público se encontraban tanto niños como adultos, así como personalidades de diversa índole, desde el alcalde José Luis Martínez-Almeida hasta celebridades como Carla Goyanes y el propio Torito.

La experiencia adquirió para Torito un matiz personal especial. El colaborador de televisión, citado por la fuente, expresó en varias oportunidades su deseo permanente de conservar el espíritu de la niñez, definiéndose como “un Peter Pan que se niega a crecer”. “Yo soy como Peter Pan, me niego a crecer y hacer cosas de mayores, soy un niño que pesa 110 kilos”, relató. En sus declaraciones, puso en valor la oportunidad de redescubrir el significado de la Noche de Reyes a través de la perspectiva de su hijo, convirtiendo la vivencia en un ritual compartido.

Respecto a su posición como padre, Torito afirmó que la paternidad le resulta sumamente gratificante y abordó el tema con un tono en el que combinó el humor y la ternura. Según reportó el medio, el colaborador admitió que disfruta de la etapa actual y bromeó en relación a los desafíos que podrían presentarse con la llegada de la adolescencia de su hijo. Mencionó que, hasta el momento, su hijo facilita mucho el día a día, incluso cuando solicita regalos que resultan difíciles de conseguir, y subrayó lo significativo que resulta para él y para su hijo la experiencia conjunta de asistir a la cabalgata y celebrar la tarde y la noche del 5 de enero.

La edición de la Cabalgata de Reyes 2026 también motivó comentarios de Torito sobre temas de actualidad. Tal como consignó la fuente, dedicó unas palabras al rey emérito: “Juan Carlos, felicidades cariño, que no te falte de nada”, en tono de felicitación. En relación con la situación en Venezuela, reconoció que no disponía de información detallada sobre el país, aunque destacó: “Me quedo con la alegría de los venezolanos” al referirse a las celebraciones recientes.

El evento de 2026 se consolidó como un acontecimiento multitudinario en el calendario madrileño, reflejando tanto el entusiasmo ciudadano como la participación de figuras que experimentan la festividad junto a sus familias. La fuente original destacó la atmósfera de expectación y satisfacción vivida durante una jornada que retomó y amplificó valores relacionados con la ilusión infantil y la alegría colectiva. Los organizadores apostaron por una edición en la que la fantasía, la luz y la música destacaron en el recorrido, subrayando la vinculación emocional entre asistentes de todas las edades.

Entre los protagonistas de la cita destacó la conexión familiar de Torito y el testimonio sobre cómo la paternidad transforma la vivencia de tradiciones. Su relato ofreció una visión diferente sobre la experiencia de la fiesta, poniendo el foco en el redescubrimiento personal y en la transmisión de hábitos y emociones entre generaciones.

La Cabalgata, que cada año marca el inicio de las celebraciones de Reyes, mantuvo en 2026 su compromiso de atraer tanto a residentes como a visitantes, ofreciendo un despliegue artístico en el que participaron colectivos locales e internacionales. Según detalló el medio que cubrió el evento, la implicación de las familias y la participación de emblemáticos personajes públicos reafirmaron la relevancia de la cabalgata como un punto de encuentro para la sociedad madrileña, donde la tradición y la convivencia adquieren protagonismo.

El papel de Torito, reconocido por su carácter espontáneo y su forma de abordar la vida familiar, proporcionó ejemplos concretos sobre cómo las celebraciones tradicionales pueden convertirse en experiencias formativas y de refuerzo de los lazos personales. Su enfoque respecto a la relación con su hijo y la manera de enfrentar la paternidad sumaron una dimensión adicional a la narración de la jornada, según remarcaron las fuentes periodísticas que dieron seguimiento al evento.