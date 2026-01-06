Agencias

Siria, Israel y EEUU acuerdan un "mecanismo de comunicación" para resolver disputas y "evitar malentendidos"

Washington informó que existirá un canal coordinado entre Damasco y Tel Aviv para fortalecer la cooperación en materia de inteligencia, desactivar tensiones y buscar acercamientos comerciales en una zona marcada por frecuentes operaciones militares y disputas fronterizas

Guardar

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la creación de un canal especial para abordar disputas y prevenir malentendidos entre Siria e Israel, con el propósito de facilitar un intercambio coordinado de inteligencia, reducir tensiones militares, fomentar nuevas oportunidades comerciales y respaldar esfuerzos diplomáticos en una región marcada por operaciones armadas y conflictos fronterizos. Según reportó el medio original, este mecanismo conjunto funcionará bajo la supervisión estadounidense y estará orientado a permitir una comunicación directa e inmediata entre las partes involucradas.

Tal como publicó la fuente, la decisión tuvo lugar en un contexto de creciente inestabilidad en la frontera compartida por Siria e Israel. El pasado 7 de diciembre, unidades de carros de combate israelíes cruzaron la Línea Alfa —frontera que divide la porción de Siria ocupada por Israel del resto del territorio sirio— poco después de la caída del presidente sirio Bashar al Assad. Durante esa jornada, algunas tropas israelíes llegaron a avanzar más allá de la zona desmilitarizada, espacio monitoreado por la Fuerza de Naciones Unidas de Observación de la Separación (UNDOF), mientras que otras se desplazaron hasta las cercanías de la capital siria.

Fuentes citadas por el medio detallaron que, tras la entrada de los tanques israelíes, Israel desplegó una extensa campaña de bombardeos cuyo principal objetivo era neutralizar las capacidades militares del nuevo gobierno sirio. Este episodio intensificó las incursiones militares de Israel dentro del territorio vecino, justificadas por la necesidad de responder a amenazas contra la seguridad israelí y la protección de la población asentada en los Altos del Golán, área bajo ocupación israelí durante varias décadas.

El mecanismo anunciado pretende establecer una coordinación más eficiente entre las autoridades de Siria e Israel, sobre todo en cuanto a la gestión de crisis y la prevención de incidentes que puedan escalar a enfrentamientos directos. Según describió el Departamento de Estado, la nueva herramienta funcionará como una plataforma que facilite el intercambio inmediato y continuo de información de inteligencia, fomente la reducción rápida de riesgos militares, habilite compromisos diplomáticos y explore posibilidades de intercambio comercial, todo ello amparado por la mediación estadounidense.

El Gobierno estadounidense indicó que esta estructura de diálogo busca ofrecer una vía confiable para resolver diferencias de manera expedita, minimizando los peligros asociados a malas interpretaciones o errores de cálculo por parte de los militares o responsables de cada país. En palabras del Departamento de Estado, la plataforma servirá “como una forma de abordar de manera inmediata cualquier disputa y trabajar para evitar los malentendidos”.

La región fronteriza entre Siria e Israel, particularmente los Altos del Golán, ha sido escenario habitual de enfrentamientos y disputas desde la ocupación del territorio por parte de Israel, con frecuentes incursiones, bombardeos y acciones militares en los últimos años. El organismo de Naciones Unidas, UNDOF, mantiene desplegadas tropas en la zona con la finalidad de observar la separación y mantener la estabilidad, aunque las operaciones no han logrado evitar el incremento de la tensión desde el cambio de gobierno sirio y la adopción de una política militar más activa por parte del ejército israelí.

El medio consignó que, además de la cooperación en inteligencia, el nuevo canal incluye componentes destinados a revisar oportunidades económicas, en especial aquellas relacionadas con el comercio entre ambos países, aunque estos aspectos dependen de la evolución del clima político y de seguridad. La iniciativa contempla la participación e intermediación directa por parte de Estados Unidos, que ha subrayado su papel como garante y supervisor del proceso.

La noticia implica un giro en la política regional, dada la ausencia previa de mecanismos formales para la comunicación directa entre Damasco y Tel Aviv en temas sensibles de seguridad nacional y comercio. La intervención estadounidense pretende, según el Departamento de Estado, reducir el riesgo de escaladas accidentales y promover una gestión conjunta de crisis en una de las fronteras más volátiles de Medio Oriente.

Temas Relacionados

Mecanismo de comunicaciónSiriaIsraelEstados UnidosBashar al AssadNaciones UnidasAltos del GolánConflictos fronterizosUNDOFDepartamento de EstadoEUROPAPRESS

Últimas Noticias

La Coalición de Voluntarios acuerda garantías vinculantes para Ucrania con el "apoyo previsto" de EEUU

Líderes internacionales establecieron este martes un acuerdo legal sin precedentes para apoyar a Kiev ante un eventual ataque, incluyendo nuevas fuerzas, vigilancia del alto el fuego y asistencia militar, logística, diplomática y de inteligencia con respaldo estadounidense

La Coalición de Voluntarios acuerda

La UE celebra el "contundente despliegue de unidad" exhibido en París por la Coalición de Voluntarios

La Comisión Europea asegura que el acuerdo alcanzado en la capital francesa refuerza la protección a largo plazo para Ucrania, contando con mecanismos vinculantes, respaldo militar y ayuda económica ante una posible reanudación del conflicto con Rusia

La UE celebra el "contundente

La Coalición de Voluntarios acuerda garantías vinculantes para Ucrania con la aprobación de EEUU

Líderes de más de 35 naciones anuncian un conjunto de compromisos jurídicos y cooperación militar sin precedentes para reforzar la defensa de Ucrania, con respaldo estadounidense y una fuerza internacional que actuará tras el alto el fuego

La Coalición de Voluntarios acuerda

Previa del Bayern Múnich - Kosner Baskonia

El conjunto vitoriano enfrenta una ocasión clave para romper su sequía de victorias fuera de casa en la Euroliga, buscando frenar su caída en la tabla ante un rival directo igualmente necesitado de sumar tras varios tropiezos recientes

Previa del Bayern Múnich -

La Coalición de Voluntarios acuerda garantías de seguridad vinculantes para Ucrania con la aprobación de EEUU

Mandatarios de 35 países, junto a Estados Unidos, pactan respaldo legal a Kiev desde París, impulsando una fuerza de 800.000 soldados, nueva vigilancia internacional al alto el fuego y compromisos de defensa ante eventuales ataques rusos

La Coalición de Voluntarios acuerda