Rusia cifra en cerca de 130 los drones ucranianos interceptados durante las últimas horas

El Ministerio de Defensa ruso informó a través de su canal de Telegram que sus sistemas de defensa aérea neutralizaron 129 vehículos aéreos no tripulados procedentes de Ucrania en diferentes regiones del país. Entre las áreas donde se detectó la mayor actividad se encuentran Briansk, con 29 drones interceptados; Bélgorod, con 15; Yaroslavl, con 13; y Nóvgorod, con 10. Las autoridades rusas no reportaron víctimas ni daños materiales tras esta operación, según detalló el medio.

Según publicó la agencia Europa Press, la defensa aérea rusa también reportó la destrucción de nueve drones en Smolensk, siete tanto en Kursk como en Penza, seis en Tver y Rostov, y cuatro en Kaluga. La información oficial incluye la neutralización de dos vehículos sin tripulación en Moscú, Oriol y Leningrado. Se suma la cifra de un dron derribado en cada una de las siguientes regiones: Vorónezh, Kostroma, Tula, Tartaristán, Tambov, Riazán y la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014. Todo esto se enmarca en una de las operaciones de interceptación aérea de mayor magnitud en las semanas recientes, según informó el Ministerio de Defensa ruso.

En respuesta, la Fuerza Aérea de Ucrania comunicó a través de sus canales oficiales que durante el mismo periodo logró derribar 53 drones rusos. Precisó que el ejército ruso había lanzado un total de 61 aparatos sobre territorio ucraniano. “Se han confirmado ocho impactos en seis ubicaciones”, sostuvo el comando aéreo ucraniano en Telegram, sin especificar si los ataques resultaron en daños o víctimas en las zonas afectadas.

Ambos bandos evitaron detallar consecuencias materiales o humanas directamente asociadas a estos ataques. Europa Press consignó que los intercambios aéreos con drones representan una de las facetas más activas del actual conflicto armado, iniciado por la orden de invasión que el presidente ruso, Vladimir Putin, firmó en febrero de 2022.

La distribución de los drones interceptados por Rusia refuerza el despliegue de vehículos aéreos no tripulados en casi todo el oeste y centro del país, incluyendo la región de Moscú y la propia Crimea. Los voceros del Ministerio de Defensa ruso no precisaron el tipo de drones interceptados ni los objetivos que estos aparatos perseguían.

Por parte de Ucrania, la Fuerza Aérea tampoco brindó detalles sobre el tipo de drones derribados ni la naturaleza de los objetivos rusos, limitándose a confirmar el número de aparatos destruidos y los lugares con impactos confirmados.

Este intenso cruce de ataques con drones ocurre en un contexto donde ambas fuerzas han intensificado su uso de tecnología no tripulada, tanto para labores ofensivas como de reconocimiento, reportó Europa Press. Desde el inicio de la incursión rusa en territorio ucraniano, el empleo de drones ha ido en aumento, convirtiéndose en una herramienta de uso habitual para ambas partes.

Las autoridades rusas y ucranianas continúan recurriendo a las plataformas digitales, como Telegram, para comunicar al público y a la comunidad internacional el desarrollo de estos operativos, sin aportar información complementaria sobre eventuales daños colaterales o víctimas.

El intercambio de datos sobre la cantidad de drones interceptados y derribados en las últimas horas marca una nueva etapa en la guerra tecnológica entre ambos países, según se desprende de los informes oficiales citados por Europa Press. Desde 2022, estas operaciones se han vuelto recurrentes y suelen abarcar extensas zonas, incluyendo áreas sensibles o con infraestructura estratégica.

El reporte de la cadena de derribos también involucra a regiones geográficas como Tver, Rostov, Kaluga, Kostroma y Tambov, algunas apartadas de la línea de frente. Esta situación refleja el alcance y la frecuencia de los ataques aéreos, lo que ha motivado la respuesta sostenida de los sistemas antiaéreos rusos y ucranianos, reportó también Europa Press.

Ambas partes emplean estos comunicados oficiales para subrayar su capacidad defensiva frente a la evolución de las tácticas de guerra, sin pronunciarse sobre los resultados en términos de bajas civiles o militares, ni sobre los impactos económicos en las zonas donde se confirmaron ataques.

Las autoridades ucranianas manifestaron en su publicación la existencia de ocho impactos en seis localizaciones no detalladas dentro del país, mientras que Rusia, de acuerdo con la información difundida, no se refirió a consecuencias específicas producto del ataque masivo con drones ucranianos.

De este modo, tanto Moscú como Kiev continúan reportando la intensidad de esta forma de confrontación, que se desarrolla paralelamente a los enfrentamientos directos en tierra y que mantiene una dinámica de ofensivas y defensas mutuas que se extiende a lo largo del territorio de ambos países. Según Europa Press, esta escalada en el uso de drones evidencia la relevancia estratégica de estos dispositivos en la actual fase del conflicto.