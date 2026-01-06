Robles avisa a EEUU de que "no hay actuaciones legítimas posibles" fuera del ordenamiento jurídico internacional

Durante la celebración de la Pascua Militar en el Palacio Real, la ministra de Defensa, Margarita Robles, enfatizó la adhesión de España a los principios recogidos en la Declaración de Derechos Humanos y la Constitución, destacando que “fuera del ordenamiento jurídico internacional no hay actuaciones legítimas posibles”. Según detalló el medio Europa Press, Robles advirtió a Estados Unidos tras la intervención militar en Venezuela, en la que resultó detenido Nicolás Maduro, que cualquier acción que no respete el marco legal internacional carece de legitimidad.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, la ministra realizó estas declaraciones en un contexto de condena previa por parte del gobierno español a la operación estadounidense en Caracas, reafirmando el rechazo a intervenciones armadas ajenas a los cauces legales. El Ejecutivo español ha defendido la búsqueda de una solución pacífica al conflicto venezolano y pidió evitar actuaciones unilaterales que no cuenten con la cobertura del derecho internacional.

La Unión Europea también intervino en el debate, solicitando públicamente que se respete el Derecho en Venezuela, informó Europa Press. Esta postura coincide con la de varios países europeos que han abogado por el diálogo político y el respeto a los derechos soberanos del país caribeño, así como por el respeto a las normas del sistema internacional.

La intervención de Robles se produjo durante el acto de la Pascua Militar, una ceremonia anual de relevancia para las fuerzas armadas españolas, que tuvo lugar en la Plaza de la Almudena y posteriormente en la Plaza de la Armería y el interior del Palacio Real. Según consignó Europa Press, el evento inició al mediodía, con la llegada de los Reyes y la Princesa de Asturias, quienes fueron recibidos por la ministra Robles, el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el almirante general Teodoro Esteban López Calderón, jefe del Estado Mayor de la Defensa.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no estuvo presente en la ceremonia porque viajó a París para participar en una reunión de la Coalición de Voluntarios para Ucrania, reportó Europa Press. Los actos de la Pascua Militar continuaron con la interpretación del himno nacional, una salva de 21 cañonazos y el tradicional pase de revista del Rey a la formación militar reunida en la explanada del Palacio Real.

Más adelante, la Familia Real accedió al interior del Palacio, donde se celebró la imposición de condecoraciones militares a civiles y miembros de los tres ejércitos que han destacado por méritos obtenidos durante el año anterior. Europa Press relató que la ceremonia incluyó saludos protocolares en el Salón del Trono antes de la entrega de distinciones.

La Pascua Militar es una tradición instituida durante el reinado de Carlos III, quien la instauró en conmemoración de la recuperación de Mahón, en Menorca, el 6 de enero de 1782, tras un periodo de dominio británico, recordó Europa Press. Cada año, este evento reúne a altos cargos militares y civiles, así como a la Familia Real, y simboliza el vínculo histórico entre la Corona y las Fuerzas Armadas españolas.

Las declaraciones de Margarita Robles vuelven a poner en el centro del debate la posición del gobierno español en materia de política internacional, haciendo hincapié en la defensa de actuaciones alineadas con el derecho internacional como único camino para la legitimidad de cualquier intervención. Según publicó Europa Press, tanto las autoridades nacionales como europeas han reiterado su rechazo a cualquier acción que se aparte del marco normativo internacional en lo referente a Venezuela, reafirmando la importancia del respeto a la legalidad como principio fundamental de sus relaciones exteriores.