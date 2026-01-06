Nvidia presenta DLSS 4.5, que genera hasta 5 fotogramas de manera dinámica para mejorar la fluidez de los videojuegos

Las tarjetas gráficas de la serie GeForce RTX 50, recientemente anunciadas, amplían su compatibilidad a más de 400 juegos y aplicaciones, lo que permite a un mayor número de jugadores experimentar mejoras sustanciales en calidad de imagen y fluidez. Según publicó Europa Press, Nvidia ha decidido presentar la actualización de su tecnología de renderizado con inteligencia artificial, DLSS 4.5, en el evento CES 2026, enfocado en avances tecnológicos del sector.

La principal innovación de DLSS 4.5 consiste en su capacidad para generar hasta cinco fotogramas adicionales por cada fotograma renderizado, lo que tiene un impacto directo en la experiencia de juego, particularmente en sesiones a resolución 4K y a tasas de hasta 240 fotogramas por segundo con trazado de trayectoria. Tal como informó Europa Press, esta mejora técnica proviene de la incorporación de dos herramientas: Dynamic Multi Frame Generation y 6X Multi-Frame Generation, que permiten la generación dinámica y múltiple de fotogramas, optimizando tanto la fluidez como la calidad visual en títulos compatibles.

El soporte para esta actualización no se limita únicamente a la más reciente arquitectura gráfica de Nvidia, sino que abarca toda la línea GeForce RTX y se extiende a más de cuatro centenares de juegos y aplicaciones reconocidas entre los usuarios, según consignó Europa Press. Esta compatibilidad permite que una comunidad amplia de jugadores acceda a las ventajas tecnológicas introducidas, tanto en juegos nuevos como en títulos ya establecidos en el mercado.

El modelo transformer de segunda generación integra una capacidad de cómputo multiplicada por cinco, lo que incrementa el conocimiento de contexto que la inteligencia artificial aplica durante el procesamiento de gráficos. Europa Press detalló que esta arquitectura facilita también un muestreo de píxeles más preciso, contribuyendo a que la generación de fotogramas adicionales mantenga un alto nivel de fidelidad visual, incluso en escenarios muy exigentes.

DLSS 4.5 también incorpora avances en la tecnología DLSS Super Resolution, la cual mejora notablemente la nitidez y el detalle de las imágenes generadas. Este aumento en la calidad responde a un proceso de entrenamiento más exhaustivo de la inteligencia artificial, realizado con un conjunto de datos superior en volumen al utilizado en versiones previas. Así, el sistema puede analizar y reproducir escenas complejas con mayor exactitud, elevando tanto la resolución como la apariencia general de los videojuegos que aprovechan estos algoritmos.

La generación de múltiples fotogramas mediante inteligencia artificial no es una propuesta completamente nueva para Nvidia. El año anterior, la compañía introdujo DLSS 4, una versión que ya permitía la adición de tres fotogramas a cada uno renderizado, con una compatibilidad expandida a más de 250 juegos y aplicaciones. Ahora, DLSS 4.5 multiplica esa capacidad y se apoya en desarrollos recientes de aprendizaje automático para potenciar la eficiencia y los resultados de los procesos entrañados en el renderizado de gráficos.

Entre los títulos destacados que aprovechan la tecnología DLSS se encuentran 007 First Light, Phantom Blade Zero, PRAGMATA y Resident Evil Requiem, según reportó Europa Press. La incorporación de DLSS 4.5 permitirá a estos y otros juegos alcanzar nuevos estándares de fluidez y detalle sin imponer cargas excesivas sobre el hardware del sistema, lo que se traduce en partidas más satisfactorias para los jugadores.

La participación de Nvidia en el CES 2026, al dar a conocer estas mejoras, subraya la apuesta de la compañía por la inteligencia artificial como eje central de la próxima generación de experiencias interactivas. Los avances en procesamiento de imágenes y generación dinámica de contenido marcan una tendencia en el desarrollo de hardware gráfico, orientada a satisfacer las demandas crecientes de calidad y rendimiento en la industria de videojuegos y aplicaciones visuales.