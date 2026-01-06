Muere una persona en un ataque ucraniano en la ciudad rusa de Tver

El impacto de un artefacto lanzado por un dron en el noveno piso de un edificio residencial en Tver, ciudad situada al noroeste de Moscú junto al río Volga, provocó la muerte de una persona, dos heridos y un incendio que movilizó a los servicios de emergencia rusos. Según detalló el gobernador interino de la región, Vitaly Korolev, citado por diversos medios, el incidente ocurrió en plena noche y sus consecuencias se suman a un contexto de elevada tensión entre Rusia y Ucrania.

De acuerdo con la información recogida por diferentes medios y confirmada por el gobernador regional, el suceso se originó durante la defensa ante un ataque ucraniano mediante drones, cuando uno de los fragmentos terminó atravesando las ventanas de un apartamento en la parte superior del edificio. El accidente derivó en un incendio dentro de una de las viviendas afectadas. Vitaly Korolev aseguró que el personal del Ministerio de Emergencias logró extinguir el fuego poco después de que este se desatara.

El responsable de la administración regional informó a la prensa, según consignó la agencia, que dos personas necesitaron hospitalización por las heridas sufridas a causa de la explosión y el incendio. Mientras tanto, los equipos de emergencia continuaban supervisando la zona para descartar riesgos adicionales y atender a los residentes del inmueble impactado.

El ataque, que dejó al menos una víctima mortal, coincide con la jornada previa a un encuentro internacional de alto nivel en París, donde jefes de Estado y de Gobierno de la coalición de países voluntarios para apoyo a Ucrania tenían previsto discutir las futuras contribuciones militares al gobierno de Kiev y las garantías de seguridad en el escenario del conflicto con Rusia. Este acontecimiento aporta presión y atención internacional sobre la evolución de las hostilidades, siendo Rusia y Ucrania los actores principales en un conflicto que ha desencadenado secuelas directas para la población civil, tal como reflejan los hechos en Tver.

Las autoridades rusas indicaron a los medios que el dispositivo involucrado formaba parte de un ataque más amplio repelido por sus fuerzas, e insistieron en la peligrosidad de estos artefactos cuando caen en áreas residenciales. El despliegue de drones con fines de ataque o reconocimiento se inscribe en la escalada tecnológica y militar que ambas partes emplean en el marco de la guerra.

De acuerdo con informaciones del despacho del gobernador Korolev difundidas por medios rusos, las labores en el lugar siguieron durante varias horas con el objetivo de garantizar la seguridad de todos los habitantes del edificio y sus alrededores. El funcionario visitó personalmente el sitio afectado para coordinar la asistencia y supervisar la respuesta ante la emergencia.

El medio precisó que, tras la explosión, el Ministerio de Emergencias desplegó efectivos y equipos especializados, logrando sofocar el incendio que amenazaba con propagarse a otros pisos del inmueble. La coordinación entre las diferentes unidades de emergencia permitió evacuar a los heridos y poner a salvo a los demás residentes.

Fuentes oficiales citadas por los medios señalaron que la reunión programada en París pretende fortalecer los mecanismos de apoyo militar y logístico a Ucrania, en respuesta a los ataques que continúan produciéndose en ciudades estadounidenses y rusas. La actividad diplomática internacional intensifica el escrutinio sobre incidentes como el ocurrido en Tver, que evidencian los riesgos para la población civil en zonas alejadas de los frentes principales.

El ataque con drones en Tver constituye uno de los episodios recientes en que el conflicto entre Rusia y Ucrania traspasa las líneas de combate, ocasionando víctimas en áreas urbanas. Según lo publicado por diversos medios, los líderes regionales y nacionales reiteraron sus llamados a reforzar la protección de infraestructuras y viviendas ante la proliferación de este tipo de ataques.