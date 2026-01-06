Los robots para el hogar de Ecovacs incluyen su primer limpiafondos para piscinas y un compañero para mascotas

El avance en robótica doméstica de Ecovacs Robotics se refleja en la integración de sensores y sistemas inteligentes en sus nuevos productos, como el robot limpiapiscinas que incorpora capacidades avanzadas de reconocimiento del entorno y planificación de rutas. Estos desarrollos se han presentado en el CES 2026, donde la empresa ha dado a conocer un catálogo renovado de dispositivos inteligentes para el hogar. Según informó la agencia Europa Press, Ecovacs ha incluido en su exposición no solo novedades en aspiradores robóticos, sino también un limpiacristales, cortacésped, su primer limpiafondos para piscinas y un acompañante digital interactivo diseñado para animales de compañía.

La compañía explicó en declaraciones citadas por Europa Press que el segmento de los robots aspiradores atraviesa una evolución, pasando de una fase de crecimiento acelerado a una etapa considerada más consolidada y diversificada. Este cambio se sostiene en la experiencia tecnológica adquirida y en la atención a las necesidades de los usuarios de todo el mundo. Como parte de su estrategia, la última gama de productos busca consolidar un ecosistema integral de robótica de servicio para el hogar, orientado a múltiples escenarios.

Uno de los anuncios centrales de Ecovacs fue la actualización de su tecnología de fregado instantáneo Ozmo Roller, que ahora incluye un rodillo de 26 cm, un 50% más largo en comparación con la versión anterior. Este componente, presente en modelos como el DEEBOT T90 PRO OMNI y la familia DEEBOT X12, permite una mayor cobertura y duplica la eficiencia de limpieza respecto a generaciones previas. Europa Press detalló que el nuevo sistema de autolavado presurizado envía pulverizaciones al rodillo mediante 16 boquillas, lo que facilita la eliminación de suciedad resistente de diferentes superficies.

Los modelos DEEBOT X12 PRO OMNI y DEEBOT X12 OmniCyclone incorporan una solución mejorada de limpieza profunda, apoyada por un detector de manchas por infrarrojos y boquillas dobles que aplican agua a alta presión desde diferentes ángulos. Este sistema identifica áreas con suciedad persistente y las trata de manera específica, según indicó Europa Press. Además, la familia DEEBOT X12 estrena el sistema de carga PowerBoost Charging Plus, capaz de optimizar el rendimiento para que el robot cubra hasta 1.000 metros cuadrados en una sola sesión.

En cuanto al nuevo robot limpiapiscinas Ultramarine, Ecovacs ha apostado por la adaptabilidad a entornos cambiantes y complejos en piscinas, dotando al dispositivo de funciones de reconocimiento ambiental y planificación inteligente de rutas. El medio Europa Press informó que Ultramarine utiliza sistemas de filtración que pueden manejar tanto residuos ligeros como manchas complejas, manteniendo autonomía y funcionamiento confiable en espacios exteriores.

Para el cuidado del jardín, la compañía presentó los robots GOAT A y GOAT O, equipados con el recortador TruEdge impulsado por inteligencia artificial. Esta herramienta combina el corte de césped y el recorte de bordes en un único proceso totalmente autónomo. Europa Press indicó que ambos dispositivos utilizan un sistema de navegación HoloScope 360 Dual-LiDAR, lo que reduce el tiempo de configuración a menos de un minuto y ofrece una precisión de hasta dos centímetros, incluso en ambientes con poca luz.

El catálogo de novedades incluyó también el limpiador de ventanas WINBOT W3 OMNI, que estrenó una estación multifuncional con tecnología Vortex Wash. De acuerdo con Europa Press, este sistema permite que la almohadilla de fregado se limpie automáticamente, evitando que el usuario tenga contacto directo con el agua residual y el paño sucio.

Un lanzamiento destacado es LilMilo, el primer robot de compañía para mascotas creado por Ecovacs. Este dispositivo, según publicó Europa Press, integra una percepción multisensorial que permite comportamientos interactivos y expresivos, emulando las reacciones típicas de los animales de compañía. LilMilo busca ofrecer una interacción digital innovadora, basada en la conexión emocional y el acompañamiento inteligente para los hogares con mascotas.

La presencia de Ecovacs en el CES 2026 responde a una visión de diversificación en la robótica, llevó a la marca a pasar de soluciones de función única a la propuesta de un ecosistema de productos que interactúan entre sí y se adaptan a diferentes tareas domésticas. Europa Press subrayó que estos avances retoman la experiencia acumulada por la empresa, el conocimiento de las demandas de los consumidores y la proyección de un futuro en el que la robótica facilite las labores cotidianas y mejore la convivencia en el hogar.