Los Reyes dan comienzo este martes a su agenda institucional de 2026 presidiendo la tradicional Pascua Militar

El evento se produce en un contexto internacional tenso tras la reciente intervención militar estadounidense en Venezuela y la situación judicial que enfrenta Nicolás Maduro, ahora detenido y requerido por cargos de narcotráfico en un tribunal de Nueva York. Según informó el medio que cubre la agenda institucional, este escenario global influirá en los discursos previstos para la tradicional Pascua Militar que marcan el inicio de las actividades oficiales de 2026 de los Reyes de España.

Tal como publicó la fuente, los Reyes Felipe VI y Letizia, acompañados por la princesa Leonor —quien continúa su formación castrense en la Academia General del Aire en San Javier, Murcia—, estarán al frente de la ceremonia que anualmente reúne a las máximas autoridades militares y civiles del país. El acto tendrá lugar en el Palacio Real de Madrid y contará también con la asistencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. De acuerdo con el medio, la plana mayor del estamento militar estará liderada por el Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Teodoro Esteban López Calderón.

El evento dará inicio al mediodía con la llegada de los Reyes y la heredera al trono a la Plaza de la Almudena. Desde allí, según detalló la publicación, los miembros de la familia real se trasladarán a la Plaza de la Armería, donde serán recibidos por Robles, Marlaska y el alto mando militar. Tras la interpretación del himno nacional y una salva de 21 cañonazos, Felipe VI procederá a pasar revista a las tropas.

Concluida la revista militar, los Reyes, junto a la Princesa de Asturias, accederán al Palacio Real. En el Salón del Trono, después de los saludos protocolarios a las autoridades y asistentes, Felipe VI, en su calidad de capitán general de las Fuerzas Armadas, impondrá condecoraciones militares a civiles y a miembros de los tres Ejércitos que hayan destacado a lo largo del último año, según reportó la fuente.

A continuación, se desarrollará la parte central del acto con la intervención de la ministra de Defensa. El medio indicó que Robles abordará temas relacionados con la labor de las Fuerzas Armadas durante el periodo anterior y elogiará la profesionalidad de los militares españoles. Posteriormente, el Rey pronunciará un discurso en el que se espera que, además de hacer balance del año 2025 y exponer lineamientos para 2026, dedique una parte a la coyuntura internacional.

La publicación subraya que se prevé la mención de cuestiones relevantes como la intervención en Venezuela y la detención de Nicolás Maduro, así como la evaluación de los principales conflictos globales, entre ellos la guerra en Ucrania y las hostilidades en Oriente Próximo. Se anticipa también que el monarca se refiera a la actuación de las tropas españolas desplegadas en el exterior, destacando la participación de más de 600 efectivos en la Fuerza Interina de las Naciones Unidas en Líbano (FINUL), cuyo mandato se aproxima a su finalización en 2026.

De acuerdo con los datos recopilados por la fuente, la Pascua Militar representa una de las citas anuales más relevantes para la Corona y la estructura militar española. Esta conmemoración, instaurada en tiempos de Carlos III, rememora la recuperación de Mahón, localidad menorquina que permaneció bajo dominio británico hasta el 6 de enero de 1782. Desde entonces, la celebración se ha constituido en el acto oficial que marca el inicio del año militar y sirve para rendir homenaje a miembros destacados de las Fuerzas Armadas.

La presencia de la Princesa de Asturias, quien sigue su preparación en el Ejército del Aire y del Espacio tras su paso por otras academias militares, refuerza el compromiso de la Familia Real con la institución militar, conforme reportó el medio. La ausencia en esta edición del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, responde a su participación en la reunión de la Coalición de Voluntarios para Ucrania en París, tal como precisó la publicación.

Durante la ceremonia, que cuenta con una tradición más que bicentenaria, la Corona y las autoridades estatales renuevan públicamente su reconocimiento a la labor del personal militar y civil que ha realizado contribuciones destacadas a lo largo del año previo, según detalló la fuente. El acto protocolario, que incluye discursos, imposición de condecoraciones y citas históricas, constituye también un foro para subrayar la importancia de la defensa nacional y de las misiones exteriores de España. Los discursos suelen poner de relieve los desafíos internacionales y el papel de las Fuerzas Armadas en la estabilidad global, según informó la fuente en su cobertura.

Adicionalmente, la edición de este año coincide con un período de aumento de la tensión internacional, lo que confiere al evento un carácter particular tanto para el Gobierno como para el alto estamento militar español. La expectativa sobre las palabras que pronunciará el monarca es elevada, dada la relevancia del contexto, tal como consignó el medio que anticipó la agenda del 2026.