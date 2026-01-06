Los responsables de Exteriores del G7 tratan por teléfono la situación en Ucrania y Venezuela

El comunicado oficial posterior a la reunión telefónica subrayó que Francia, de cara a su presidencia del G7 en 2026 y en la antesala de la cumbre de Evian, trabajará junto a sus aliados en la respuesta a crisis internacionales, la corrección de desequilibrios globales y la consolidación de alianzas en el escenario internacional. Según informó el medio Europa Press, los responsables de Exteriores de Alemania, Canadá, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos mantuvieron una conversación este martes para tratar los últimos acontecimientos en Ucrania y Venezuela, así como otros temas globales de relevancia.

El diálogo, que se produjo bajo la presidencia francesa del G7, estuvo encabezado por el ministro francés Jean-Noël Barrot y destacó la participación del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Según consignó Europa Press, durante el intercambio se revisó especialmente la firma nocturna de la denominada Declaración de París, documento presentado durante la cumbre de la Coalición de Voluntarios para Ucrania celebrada en París. Esta declaración establece las bases de las garantías de seguridad que recibirá Ucrania cuando se alcance la paz con Rusia.

El comunicado detalló que el encuentro telefónico sirvió para analizar los principales temas internacionales actuales, con un foco importante en la situación venezolana tras el reciente ataque estadounidense en Caracas y sus alrededores durante el fin de semana. Ese operativo derivó en la detención del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de su esposa Cilia Flores, que según la denominación oficial de Washington se considera una captura. Europa Press reportó que la mención a Venezuela ocupó una parte relevante de la conversación, en la que los ministros abordaron también posibles escenarios futuros tras estos acontecimientos.

En cuanto a Ucrania, el medio europeo precisó que la Declaración de París concreta el marco de garantías de seguridad ofrecidas a Kiev para después de una eventual paz, incluyendo el posible despliegue de una fuerza internacional y un compromiso calificado como "vinculante" de defensa a cargo de sus aliados occidentales. Europa Press citó también que la delegación estadounidense estuvo representada por asesores diplomáticos que participaron en la elaboración y la firma del documento.

Durante la jornada, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció que las conversaciones multilaterales proseguirán este miércoles, con la participación de altos miembros de su administración, como el jefe de la oficina presidencial, Kirill Budanov, y el jefe negociador, Rustem Umerov. Según consignó Europa Press, Zelenski expresó su agradecimiento al presidente estadounidense Donald Trump y a su país "por su apoyo", subrayando: "No se desperdiciará ni un solo día". El mandatario, aunque avaló la Declaración de París, afirmó que existe aún un desafío pendiente relacionado con el futuro estatus de los territorios bajo control ruso.

Según publicó Europa Press, las garantías de seguridad incluidas en el nuevo marco fueron acogidas como un avance para Ucrania, mientras que la cumbre de París consolidó la unión de la denominada Coalición de Voluntarios en torno al respaldo político y militar con el que cuentan las autoridades de Kiev. El comunicado oficial recalcó la voluntad francesa de mantener el diálogo activo dentro del G7 en los próximos meses, proyectando nuevas conversaciones para reforzar la coordinación de respuestas ante crisis internacionales y fortalecer la arquitectura de seguridad global.

Los ministros aprovecharon la ocasión para actualizar las evaluaciones sobre los desarrollos en Caracas tras el operativo impulsado por fuerzas estadounidenses y discutieron posibles vías para la estabilización futura en Venezuela. El medio detalló que Francia, como actual presidente del G7, convocará, junto con sus socios, nuevas rondas de coordinación de políticas internacionales durante el resto del periodo previo a la cumbre de 2026 en Evian.