José Luis Martínez-Almeida vive su primera Cabalgata de Reyes como padre: "La salud es lo más importante en la vida"

En plena jornada festiva de la Noche de Reyes en Madrid, el alcalde José Luis Martínez-Almeida dedicó un mensaje de cumpleaños al rey emérito Juan Carlos I, quien celebraba esa misma fecha, y abordó con firmeza la pregunta sobre un posible regreso del monarca a España. “Por supuesto, felicitar al Rey”, declaró Almeida según consignó el medio, dejando claro que no discutiría asuntos de Estado entre la celebración infantil y el repaso de caramelos al público: “Es un tema serio como para estar tirando caramelos”.

De acuerdo con la información abordada por el medio, el alcalde vivió la tradicional Cabalgata de Reyes desde una perspectiva novedosa, ya que es la primera ocasión en la que participan en el evento en calidad de padre. La festividad de la Cabalgata en Madrid reunió a miles de personas en las calles, acompañadas por la presencia de Martínez-Almeida, quien junto a su hijo se sumó al reparto de dulces entre los niños asistentes, alternando su función pública con su rol familiar. El alcalde interactuó con las familias, saludó a numerosos pequeños y repartió caramelos en medio de la elevada expectación y la alegría predominante en la capital.

Durante la celebración, el alcalde respondió a preguntas sobre sus propios deseos para la Noche de Reyes. “Para los Reyes, salud, ¿no? Que es lo más importante en la vida”, enfatizó Martínez-Almeida, una respuesta que prioriza la salud por encima de cualquier deseo material. El medio detalló que también se abordó la petición de su hijo en esa noche especial, lo que permitió al alcalde bromear y compartir de manera distendida su faceta personal ante los medios y el público presente.

Tal como publicó el medio, antes del inicio oficial del desfile, Martínez-Almeida se dirigió a los asistentes y a los Reyes Magos con un discurso de bienvenida. En sus palabras, destacó el carácter hospitalario de la ciudad: “Habéis llegado a una ciudad maravillosa como es Madrid, una ciudad que acoge, que recibe, que comparte entre todos”. El alcalde agradeció la presencia de los Reyes Magos y subrayó la ilusión colectiva de grandes y pequeños durante esta festividad tan arraigada en la cultura madrileña.

El mensaje final del alcalde apuntó a que ningún niño se quede sin regalo durante la Noche de Reyes. “Ni un niño sin regalo”, proclamó durante la ceremonia, según informó el medio, recalcando la importancia de que todos los pequeños reciban un obsequio y que la magia de la fecha llegue a todos los hogares de la ciudad. Martínez-Almeida señaló además la buena conducta de los menores de Madrid, recordando que “todos los niños han sido buenísimos” y merecen vivir la experiencia completa de la celebración.

El medio indicó que la postura de Almeida a lo largo del evento combinó la entrega de regalos con la reivindicación del sentido solidario de estas fiestas, haciendo hincapié en la responsabilidad de la ciudad para que la ilusión de la Noche de Reyes alcance a cada familia de Madrid. El alcalde remarcó, tanto en su discurso como en sus apariciones ante los medios, el valor de la generosidad compartida y el compromiso de la ciudad con la infancia y la convivencia en comunidad.