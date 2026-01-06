InPost se dispara por encima del 22% en Bolsa tras recibir una propuesta indicativa de adquisición

La compañía polaca de logística para el comercio electrónico, InPost, comunicó la formación de un comité especial con el propósito de evaluar cada uno de los elementos involucrados en una posible adquisición total de sus acciones. Esta iniciativa se conoció después de que las acciones de la firma registraran un incremento del 23,21% en la Bolsa de Luxemburgo, como reportó el medio que distribuyó el comunicado oficial de la empresa. InPost precisó que, por el momento, no ha hecho públicos ni la identidad del oferente interesado ni el monto que estaría dispuesto a pagar.

Según detalló el medio, la información fue dada a conocer este martes mediante una nota remitida a la Bolsa de Luxemburgo, donde la empresa indicó además que el anuncio respondía a los recientes movimientos en el precio y el volumen negociado de sus acciones. Hasta el momento, InPost tampoco confirmó que esta potencial operación terminará concretándose, limitándose a explicar que el ofrecimiento es de carácter indicativo.

El valor bursátil de la compañía polaca se sitúa en torno a los 5.800 millones de euros, cifra que resalta la magnitud que podría alcanzar una eventual operación de compra, tal como consignó la comunicación citada por el medio. En julio de este año, InPost concretó la adquisición de la compañía española Sending, que se dedica al transporte urgente y brinda soluciones de logística especializadas en la entrega a domicilio. Este movimiento empresarial buscó ampliar la red nacional de la compañía y fortalecer su presencia y sus servicios en la región Iberia, de acuerdo con lo publicado.

El comunicado distribuido por InPost súmase a la tendencia de consolidación registrada en el sector logístico y en el ámbito del comercio electrónico durante los últimos años, conforme a los datos reportados por el medio. La creación del comité especial busca asegurar que las decisiones adoptadas consideren el impacto de todos los factores implicados, desde el valor ofertado hasta las posibles implicancias estratégicas para la firma y sus operaciones en Europa.

La subida de más del 23% en el valor de las acciones registró uno de los mayores movimientos en el parqué luxemburgués durante la jornada, fenómeno directamente conectado con el anuncio de la oferta indicativa, según consignó el mismo medio. Expertos del sector consultados por el medio señalaron que operaciones similares suelen atraer la atención tanto de inversores institucionales como de otros operadores estratégicos que valoran la posición de mercado de empresas como InPost, especialmente tras movimientos de expansión como la compra de Sending.

Por otro lado, el hecho de que no se haya proporcionado información sobre el posible comprador o el monto de la transacción añade incertidumbre al proceso, según el análisis presentado por el medio. Fuentes del mercado explicaron que, generalmente, la revelación pública de una oferta indicativa busca tanto informar a los inversores y protegerlos de movimientos anómalos como cumplir con regulaciones internas de transparencia de los mercados.

La trayectoria reciente de InPost, marcada por adquisiciones estratégicas y la consolidación en el sector de la logística para el comercio electrónico, llevó a que varios analistas consultados por el medio consideraran la operación como un reflejo del atractivo actual de este mercado. El crecimiento del comercio electrónico en Europa y la necesidad de aportar soluciones logísticas innovadoras han fortalecido la cotización y presencia de compañías dedicadas a la entrega rápida y eficiente en diferentes mercados nacionales y regionales.

En la comunicación oficial, la firma reiteró que el comité especial creado para analizar la propuesta dedicará los recursos necesarios para asegurar una revisión integral de los términos y el contexto de la oferta, reiterando que no existe garantía alguna sobre la formalización efectiva de la operación, segmento que repitió el medio al citar fuentes de la empresa. El seguimiento de la evolución bursátil, así como de las posibles negociaciones entre las partes, continuará siendo uno de los focos de atención de inversores y analistas vinculados al sector logístico y financiero europeo, según finalizó el reporte del medio que dio cobertura al anuncio.