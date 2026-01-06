Hugo González aporta en otro triunfo de los Boston Celtics

El rendimiento de Hugo González sobre la duela volvió a llamar la atención tras su última participación con los Boston Celtics. El joven español, con apenas 19 años, aumentó sus estadísticas en la NBA durante los 12 minutos en los que estuvo presente frente a los Chicago Bulls, registrando un total de 7 rebotes y 1 asistencia. Según reportó el medio, la victoria de este lunes por 115-101, permite a la escuadra dirigida por Joe Mazzulla ascender a la segunda posición en la Conferencia Este, tras lograr su cuarto triunfo consecutivo y octavo en los últimos diez encuentros.

De acuerdo con la información publicada, Hugo González sumó 5 puntos en esta ocasión, incluyendo un tiro de campo convertido de cinco intentos y un triple en cuatro oportunidades. Si bien sus porcentajes de acierto no fueron altos, su contribución en otras facetas del juego fue fundamental para el equipo, consolidando su rol creciente dentro de la plantilla.

El impacto individual de Anfernee Simons resultó determinante en el encuentro. El escolta se acercó a la barrera de los treinta puntos y finalizó con 27, tras completar 8 aciertos en 14 intentos de triple. Las acciones de Simons resultaron clave para que los Celtics dominaran el primer parcial con una ventaja de 31-14, una diferencia que los Bulls no lograron reducir durante el resto del partido, consignó el medio. El inicio del juego fue adverso para la franquicia de Chicago, que mostró poca energía y concentración desde el salto inicial.

El medio detalló que, pese a la reacción tardía de los Bulls en la segunda mitad, los intentos del conjunto local resultaron insuficientes. Matas Buzelis, quien aportó 26 puntos, y el pívot Nikola Vucevic, autor de un "doble-doble", figuraron como los máximos exponentes en la ofensiva de Chicago. No obstante, esas actuaciones individuales no alcanzaron para revertir la situación.

Con este triunfo, los Celtics suben a la segunda plaza del Este. El balance actual del equipo alcanza las 23 victorias y 12 derrotas, lo que da solidez al proyecto liderado por Joe Mazzulla. Por su parte, el resultado sitúa a los Bulls en la zona de "play-in" tras sufrir su segunda derrota consecutiva, reportó el medio.

El protagonismo de Hugo González, a pesar de su juventud, se refleja en los minutos otorgados por el entrenador y en su aporte más allá de la anotación, perfilándose como un jugador de rotación confiable para una plantilla de aspiraciones altas. Tal como detalló el medio, el madrileño demuestra progresiva adaptación y solidez en una liga tan exigente como la estadounidense.