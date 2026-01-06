El presidente logra un tercer mandato tras ganar las elecciones con más del 76% de los votos

Según publicó la ANE, el partido Unidad Republicana (UNIR), liderado por el ex primer ministro Henri-Marie Dondra, exigió la "anulación" de las elecciones presidenciales, alegando que la jornada estuvo marcada por "graves irregularidades" que, a su juicio, impiden calificar el proceso como libre, transparente y creíble. UNIR, a través de un comunicado divulgado por sus canales oficiales, solicitó el inicio de una investigación “independiente, imparcial y transparente” y planteó la necesidad de organizar nuevos comicios en estricto apego a la Ley Electoral, con la participación de todos los partidos.

El presidente de República Centroafricana, Faustin Archange Touadéra, consiguió la reelección con el 76,15 por ciento de los votos, en las elecciones realizadas el 28 de diciembre, de acuerdo con la información proporcionada por la Autoridad Nacional de Elecciones (ANE). De esta manera, Touadéra aseguró un tercer mandato consecutivo tras superar ampliamente a sus rivales, ubicando al ex primer ministro Anicet Dologuélé en segunda posición con el 14,66 por ciento. Otras figuras políticas que participaron en la contienda, como Henri-Marie Dondra y Marcelin Yalemende, obtuvieron el 3,19 por ciento y el 2,13 por ciento, respectivamente, mientras que Serge Djorie recibió el 1,87 por ciento de los votos. En posiciones aún más alejadas figuraron Eddy Kparekouti, con el 1,04 por ciento, y Aristide Reboas, con el 0,95 por ciento.

Según consignó el medio, la ANE cifró la participación electoral en el 52,42 por ciento, un dato que permite a Touadéra obtener la victoria en la primera vuelta. El resultado se conoció en un contexto de tensión política, ya que Dologuélé, el principal candidato opositor, no se pronunció acerca de la publicación oficial de los resultados, aunque el 2 de enero se autoproclamó vencedor, según reportó la ANE. Esta acción generó una respuesta del portavoz del presidente, Evariste Ngamana, quien calificó el acto de Dologuélé como una “violación manifiesta del marco legal y el principio de neutralidad del proceso electoral”.

La oposición denunció irregularidades considerables en la jornada electoral. UNIR se expresó a favor de la democracia y el respeto a las instituciones de la República, pero manifestó que estos valores no justifican guardar silencio frente a situaciones consideradas arbitrarias e injustas. En el comunicado difundido por la agrupación, se destacó que las irregularidades durante el proceso fueron "graves y repetidas", y centrales para invalidar tanto la sinceridad como la legalidad de la elección. UNIR remarcó su rechazo a la violencia o el desorden social y ratificó su intención de mantenerse alerta, legal y pacíficamente, “hasta que prevalezca la verdad”, de acuerdo con el texto difundido por el partido y recogido por la ANE.

Touadéra llegó a su tercer mandato tras un proceso que había sido precedido por reformas constitucionales significativas. El medio detalló que en 2023, un referéndum constitucional, boicoteado por gran parte de la oposición, eliminó el límite de mandatos presidenciales y extendió su duración hasta los siete años. Además, esa reforma prohibió postular a la jefatura del Estado a quienes posean doble nacionalidad. Estas modificaciones permitieron que Touadéra, en el poder desde 2016, pudiera presentarse otra vez a la reelección.

Tal como consignó la ANE, el gobierno de Touadéra se ha visto inmerso en un clima de creciente cuestionamiento por parte de la oposición, la cual sostiene que el presidente se ha alejado de los principios democráticos y ha fortalecido su relación con Rusia. Este vínculo incluye el despliegue en territorio centroafricano de mercenarios vinculados al antiguo Grupo Wagner, cuyo propósito es apoyar militarmente al Estado en su lucha frente a grupos armados.

Pese a las denuncias de deriva autoritaria, la gestión Touadéra ha logrado establecer varios acuerdos con agrupaciones rebeldes que han reducido la violencia y consolidado su posición de liderazgo, según detalló la ANE. Desde el inicio de su mandato, el mandatario ha buscado mantener la estabilidad a través de negociaciones frustradas previamente y alianzas militares, aunque estas medidas son tomadas por sectores opositores como una amenaza para la legitimidad institucional y las garantías democráticas del país.

En consecuencia, la proclamación de Touadéra para un nuevo periodo presidencial, amparada en los resultados de la ANE, se produce en medio de divisiones acusadas entre el oficialismo y la oposición. El futuro político inmediato de la República Centroafricana se encuentra marcado por el cuestionamiento de la legalidad del proceso electoral por parte de diversos actores políticos y la presión para que se investiguen las circunstancias en que se celebraron los comicios.