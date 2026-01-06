Agencias

El portero alemán Marc-André ter Stegen vuelve a Barcelona para someterse a pruebas médicas

El guardameta alemán del conjunto catalán abandona la concentración en Arabia Saudí debido a molestias físicas, mientras el club espera diagnóstico tras las pruebas médicas y Diego Kochen, arquero del filial, se suma al plantel profesional

El FC Barcelona enfrenta una inesperada modificación en su plantilla para la Supercopa de España después de que Marc-André ter Stegen se vio obligado a regresar a Barcelona desde Arabia Saudí para realizarse pruebas médicas, como consecuencia de molestias físicas. De acuerdo con el club catalán, y como detalló la agencia Europa Press, el portero alemán dejó la concentración en Yeda, sede de la competición, justo antes del enfrentamiento de semifinales previsto contra el Athletic Club.

Según publicó el Barcelona este martes, Ter Stegen abandonó la preparación del equipo en territorio saudí. El comunicado del club aclaró que el motivo es la necesidad de someter al guardameta a exámenes médicos para esclarecer el alcance de sus molestias, aunque no se especificaron detalles sobre la naturaleza de la dolencia que lo afecta. El Barcelona añadió que Diego Kochen, arquero del filial, se sumará este miércoles a la expedición del primer equipo para cubrir la ausencia del alemán.

El medio Europa Press consignó que el regreso de Ter Stegen ocurre apenas un mes después de que el portero alemán retomara la actividad competitiva tras una prolongada baja de casi cinco meses, atribuida a una intervención quirúrgica en la espalda. Esta circunstancia añade preocupación en el equipo dirigido por Xavi Hernández debido a la importancia del portero en el esquema táctico del club y a la cercanía de una instancia decisiva en la competición nacional.

Antes de su salida, Ter Stegen participó en la última sesión de entrenamiento del Barcelona, lo que indica que estuvo involucrado en la preparación previa al duelo ante el Athletic Club. Esta baja se produce en un contexto en el que el conjunto azulgrana busca revalidar su título de LaLiga EA Sports y avanzar en la Supercopa de España, torneo al que llegaron como campeones vigentes.

Con la incorporación de Diego Kochen al grupo profesional, el club apuesta por cubrir el vacío dejado por Ter Stegen con un elemento procedente de su equipo filial. Esta decisión se encuadra en la política habitual del club de recurrir a sus canteranos cuando surgen imprevistos en la plantilla principal. Kochen, quien hasta ahora formó parte del segundo equipo, tendrá la oportunidad de integrarse momentáneamente a los trabajos del grupo profesional en un contexto de máxima exigencia competitiva.

El FC Barcelona no ha ofrecido plazos respecto al retorno de Ter Stegen ni detalles sobre la posible gravedad de su situación física. Desde el club, solamente se confirmó que las pruebas médicas a realizar en Barcelona permitirán definir los siguientes pasos para el portero alemán, fundamental en la estructura del equipo por su experiencia y calidad bajo el arco.

La salida prematura del guardameta supone un retroceso en el proceso de recuperación iniciado después de su operación de espalda, señalado por Europa Press como un factor relevante para el contexto actual del plantel. La expectativa ahora se centra en los resultados de las pruebas médicas, que determinarán la disponibilidad de Ter Stegen para los próximos compromisos tanto en el torneo nacional como en las demás competiciones en las que el Barcelona permanece activo.

Esta situación marca un nuevo capítulo en la temporada del club catalán, que deberá adaptarse a la ausencia de una de sus piezas clave durante un tramo significativo del calendario deportivo, mientras espera recibir información actualizada sobre la condición de su portero titular.

