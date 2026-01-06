Agencias

El Manchester City pierde al defensa portugués Rúben Dias hasta el mes de febrero

Pep Guardiola confirmó la baja de su zaga titular tras la lesión de uno de sus principales baluartes, agravando la crisis de efectivos en el club inglés, que ahora estudia incorporar refuerzos antes del cierre del mercado

Cuando el club inglés confirmó que Josko Gvardiol se encontraba fuera de la convocatoria por una fractura en la pierna, la preocupación en el cuerpo técnico del Manchester City aumentó, según reportó el medio. Sin tiempo para recuperarse del impacto de esta baja, el entrenador Pep Guardiola comunicó que Rúben Dias tampoco estaría disponible para el equipo hasta el mes de febrero, como recogió el medio. Esto agrava la crisis defensiva del club, que afronta un calendario con recursos limitados en la zaga.

De acuerdo con la información publicada, Guardiola expuso en una rueda de prensa antes del encuentro frente al Brighton que Dias sufre una lesión en los isquiotibiales, estimando un tiempo de recuperación de cuatro a seis semanas. La lesión de Dias ocurrió en el último partido de la Premier League frente al Chelsea, encuentro que no pudo finalizar. Esto dejó al equipo con menos opciones para armar la defensa, ya que el técnico tampoco cuenta con John Stones, otro central que permanece indisponible, según consignó la fuente.

El Manchester City había sufrido ya la baja de Josko Gvardiol, cuyo diagnóstico de fractura se confirmó el lunes, obligando al defensor croata a apartarse de los terrenos de juego durante varias semanas. Además, la plantilla no puede recurrir a Rayan Ait-Nouri, convocado por su selección nacional de Argelia para la Copa Africana de Naciones, lo que representa una merma adicional para el equipo en el sector defensivo.

Ante la acumulación de ausencias, Guardiola detalló que Nathan Aké pasa a ser una de las escasas alternativas fiables en la defensa. El técnico catalán reconoció la situación crítica y mencionó que el club podría considerar la posibilidad de incorporar refuerzos antes de que cierre la ventana de transferencias. En sus propias palabras, recogidas por el medio: "Quizá consigamos algo, pero no vamos a comprar cuatro o cinco jugadores como ocurrió la temporada pasada".

Entre las posibilidades que se barajan respecto a incorporaciones, la prensa especializada ha relacionado el nombre de Marc Guehi, actual jugador del Crystal Palace, con el interés del Manchester City. Aunque no se ha formalizado ninguna negociación, la opción de buscar un defensa en el mercado de invierno toma fuerza ante el reducido número de efectivos para afrontar las competiciones locales e internacionales.

La serie de lesiones llegó en un momento clave del calendario, cuando el club disputa partidos determinantes en la Premier League y enfrentamientos próximos en torneos europeos. Según la información recogida en la rueda de prensa, la preocupación principal radica en la poca profundidad de la plantilla para sostener el ritmo de partidos y las exigencias defensivas que requiere el estilo de juego del Manchester City.

Durante sus declaraciones, Guardiola también subrayó la diferencia entre la situación actual y el inicio de la temporada anterior, cuando el club realizó varias incorporaciones para fortalecer el plantel. Ahora, la política de fichajes parece centrarse en acciones más puntuales y no en una renovación masiva de jugadores.

La información publicada destaca que la baja de Rúben Dias no sólo impacta en el plano deportivo, sino que también condiciona las estrategias del club en el mercado de transferencias. El técnico y la directiva deberán valorar las posibles opciones para mantener el equilibrio defensivo de un equipo que en los últimos años se ha caracterizado por su solidez en todas las líneas.

