El IPC de Alemania cae medio punto en diciembre, hasta el 1,8%, y la subyacente cede tres décimas, al 2,4%

El último informe de la Oficina Federal de Estadística de Alemania (Destatis) señala que en diciembre la inflación subyacente descendió tres décimas y se ubicó en el 2,4%. Esta cifra corresponde a la inflación que excluye los precios de los alimentos y la energía, dos componentes que suelen mostrar mayor volatilidad. La noticia principal es el descenso de la inflación interanual, que cerró el mes en el 1,8%, lo que representa una caída de medio punto porcentual respecto al mes de noviembre.

De acuerdo con la información preliminar difundida por Destatis, el índice de precios de consumo (IPC) marcó un retroceso significativo en diciembre. El dato armonizado de inflación, el cual es utilizado por Eurostat para sus comparaciones dentro de la Unión Europea, disminuyó seis décimas para situarse en el 2%. Esta cifra se encuentra alineada con el objetivo de estabilidad de precios a medio plazo que establece el Banco Central Europeo (BCE), el cual fija su meta en torno al 2%.

La coyuntura actual de los precios generales obedece en gran medida a la bajada registrada en la factura energética. Según detalló Destatis, el coste de la energía experimentó una disminución del 1,3% en diciembre, mientras que una bajada mucho menor del 0,1% se había observado previamente. Además, el incremento del coste de los alimentos fue del 0,8%, cifra que supone cuatro décimas menos respecto al aumento observado en el mes anterior. Esta desaceleración en los precios de productos básicos contribuye a aliviar las presiones inflacionarias que han afectado a los hogares alemanes en fechas recientes.

El análisis de los componentes que conforman el IPC expone que, en diciembre, el precio de los bienes aumentó un 0,4%. Este dato representa una disminución de siete décimas frente al mes anterior, en una tendencia que refuerza el alivio experimentado en diciembre. Por el contrario, el coste de los servicios mantuvo el mismo ritmo de crecimiento que en registros previos, con un ascenso del 3,5%, sin variaciones respecto a los meses anteriores.

Destatis informó que la tasa de inflación subyacente se redujo tres décimas hasta situarse en el 2,4%. Este índice, que prescinde de los precios de alimentos y energía para reflejar con mayor precisión la tendencia subyacente de los precios, confirma la moderación inflacionaria observada en los datos globales de diciembre.

Según publicó el organismo estadístico, la publicación de las cifras definitivas del IPC alemán está prevista para el viernes 16 de enero. Estos datos serán claves para el análisis de la evolución de la economía alemana y el seguimiento de los objetivos monetarios definidos por el Banco Central Europeo. Destatis subrayó que se trata de datos provisionales y que podrían ajustarse tras los análisis finales que se realicen en los próximos días.

En este contexto, el comportamiento de la inflación armonizada en relación con el estándar europeo refuerza la percepción de una tendencia hacia la estabilidad de precios en Alemania. El cumplimiento del objetivo del BCE y la desaceleración de los componentes más sensibles, como energía y alimentación, sugeridos por los índices de Destatis, constituyen uno de los ejes principales en la evaluación de la política económica y monetaria tanto en Alemania como en la eurozona.