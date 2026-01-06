El Consejo de Seguridad de la UA exige a Israel que revoque "inmediatamente" su reconocimiento a Somalilandia

La declaración efectuada por los ministros de Exteriores de la Unión Africana reiteró el apoyo de la organización a la soberanía y la integridad territorial de Somalia, remarcando que ninguna potencia extranjera cuenta con facultades legales para cambiar las fronteras actuales de los Estados miembros. Según consignó el medio, esta posición fue difundida en coincidencia con el viaje del ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, a Somalilandia, situación que reavivó el debate sobre la legitimidad del reconocimiento internacional de este territorio autónomo.

De acuerdo con el Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana, Israel debe revocar de inmediato el reconocimiento de independencia que otorgó a Somalilandia en el mes de diciembre del año anterior. La entidad calificó esa decisión como “nula y sin valor”, en virtud de la normativa internacional y del Acta Constitutiva de la propia organización panafricana, explicó el organismo en su declaración. Los representantes de los países miembros señalaron que cualquier pronunciamiento de este tipo carece de eficacia jurídica y no altera la configuración establecida de los Estados dentro del continente africano, informó el medio.

Tal como publicó la fuente, los ministros de Exteriores africanos reforzaron el compromiso de la organización con la unidad política y territorial de la República Federal de Somalia, rechazando cualquier iniciativa destinada a modificar el mapa territorial de Estados miembros por intervención de actores externos. El consejo resaltó la importancia de ceñirse a los principios recogidos tanto en la Carta de Naciones Unidas como en sus propios fundamentos institucionales.

El pronunciamiento de la Unión Africana coincide con la llegada a Somalilandia del ministro Gideon Saar, quien encabeza una delegación oficial israelí. En esta visita se inscribe un nuevo gesto diplomático después de que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reconoció a Somalilandia como Estado soberano el 26 de diciembre de 2023. Israel se convirtió así en el primer país del mundo en formalizar dicha aceptación del territorio separatista, desatando una rápida reacción tanto del gobierno somalí como de varias agrupaciones políticas y regionales africanas, amplió la fuente.

Somalilandia anunció su independencia unilateral en 1991, tras la caída del régimen de Siad Barre, estableciendo luego un gobierno propio y estructuras administrativas separadas de Somalia. Desde entonces, mantiene una administración autónoma y ha buscado respaldo internacional para consolidar su estatus. No obstante, hasta la decisión adoptada por Israel, ningún país miembro de Naciones Unidas había reconocido oficialmente su independencia, según precisó el medio. A pesar de ello, el territorio sí ha desarrollado vínculos diplomáticos con varios actores, como Etiopía y los Emiratos Árabes Unidos, quienes no han llegado a oficializar su reconocimiento como Estado, pero sí han establecido relaciones de naturaleza consular y comercial, detalló la misma fuente.

El gobierno de Somalia y diversas organizaciones continentales han manifestado reiteradamente su rechazo a cualquier intento que ponga en entredicho la integridad territorial somalí. El reciente reconocimiento por parte de Israel fue calificado de inaceptable por autoridades de Mogadiscio, quienes cuentan con el respaldo de los principales bloques regionales para exigir el respeto a las fronteras reconocidas internacionalmente, agregó el medio.

El Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana insistió en que los límites establecidos entre los Estados africanos resultan inviolables, y que cualquier tentativa para modificarlos sin el acuerdo generalizado de los Estados miembros contraviene los principios del derecho internacional. Los ministros demandaron también que todos los miembros de la comunidad internacional se abstengan de tomar decisiones que puedan incidir en la estabilidad política y la unidad de Somalia, según publicó la misma fuente.