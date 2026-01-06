El club de fútbol Galícia, de Brasil, estrena su nuevo uniforme con la Catedral de Santiago estampada

La camiseta blanca renovada del Galícia Esporte Clube, uno de los equipos con mayor arraigo galego en Brasil, destaca por la presencia visible de la Catedral de Santiago en su diseño, elemento que busca simbolizar el nexo histórico entre el club y la comunidad gallega asentada en Bahía desde el siglo pasado. Según informó el medio que difundió el lanzamiento del uniforme, la prenda fue presentada coincidiendo con las celebraciones por los 93 años de existencia del club, cuyo aniversario se cumplió el pasado 1 de enero.

Tal como consignó el medio citado, la nueva equipación no solo pone en primer plano la catedral compostelana en la parte trasera de la camiseta, sino que suma otros símbolos que refuerzan su herencia. El uniforme blanco integra también los mapas de Galicia y del estado de Bahía, separados por una banda azul que representa el Océano Atlántico. Esta banda está destacada con un adorno en tono dorado, elemento que, según los diseñadores, potencia la idea de tránsito e intercambio entre dos tierras unidas por la migración. El Galícia Esporte Clube fue fundado en los años 30 por inmigrantes gallegos y, de acuerdo con el propio club en sus redes sociales, es considerado por su hinchada como “uno de los más tradicionales de Bahia”.

En la indumentaria destacan además frases en gallego como "sen dor, non hai gloria" y "máis que un club, unha paixón", que refuerzan la identidad originaria y la pasión por el fútbol fusionada con la herencia ancestral. Los creadores de la camiseta han recalcado en sus comunicaciones que “no es apenas un uniforme. Es memoria, resistencia y tradición vestidas en azul y blanco”, señalando así la carga simbólica que trasciende el aspecto deportivo.

El club, popularmente conocido como el ‘Demolidor de Campeões’ (‘Demoledor de Campeones’), atraviesa una etapa especial no solo por el aniversario, sino por los logros deportivos recientes. Como detalló el medio que cubrió el evento, en 2025 el equipo aseguró su retorno a la Serie A, la liga principal del fútbol brasileño, logro que coincide con su participación en la máxima categoría del Campeonato Baiano. Esta competición regional tiene especial trascendencia para el Galícia, que ha conseguido el título en cinco ocasiones y busca consolidar su protagonismo en la élite del balompié de Bahía, tras varios años fuera de esa división.

La historia institucional del Galícia se asienta en la figura de Eduardo Castro Iglesias, uno de sus fundadores y primer presidente, singularizando el arraigo gallego que marcó el nacimiento del club y le dio nombre. El vínculo con Galicia se mantiene vigente no solo en el ámbito deportivo, sino a través de iniciativas como la reciente camiseta, que ha tenido gran aceptación entre los aficionados. Uno de los seguidores del Galícia expresó en redes sociales, citado por el medio: “Que nos traiga alegrías y que tengamos un equipo competitivo”, evidenciando el deseo de que los símbolos incluidos en el uniforme se traduzcan en aliento y buen rendimiento para el conjunto durante la próxima temporada.

Por otro lado, el club ha promovido la difusión de su historia y costumbres no solo a través de la vestimenta, sino mediante campañas en plataformas digitales que recalcan su papel como representante tanto de la comunidad gallega como del fútbol bahiano. En sus mensajes se subrayan aspectos identitarios, como la perseverancia de sus fundadores frente a las adversidades y el sentido de pertenencia que comparten generaciones de simpatizantes, quienes han apoyado al Galícia durante distintas etapas del fútbol brasileño.

El ascenso del equipo a la elite del torneo regional llega en un momento de reafirmación de sus raíces y proyección renovada, en el que símbolos como la Catedral de Santiago y las frases en gallego acompañan al plantel como signo de unidad y resistencia. Según publicó el medio que cubrió la presentación, la conexión entre Galicia y Bahía, reflejada en todos los detalles del uniforme, continúa ampliando el alcance del club más allá de lo futbolístico, afianzando su carácter singular dentro del panorama deportivo brasileño.