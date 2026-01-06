Colombia informa a EEUU de que seguirá "cooperando en la lucha contra el narcotráfico"

En un mensaje enfocado en la situación en la frontera colombo-venezolana, el ministro de Justicia de Colombia, Andrés Idárraga, enfatizó que el país continuará reforzando la lucha contra el narcotráfico en cooperación estrecha con Estados Unidos. Esta declaración se presentó tras los recientes comentarios del expresidente estadounidense Donald Trump, quien expresó que consideraba favorable una intervención estadounidense en Colombia similar a la ejecutada en Venezuela, donde fuerzas norteamericanas capturaron a Nicolás Maduro y lanzaron bombardeos en distintos puntos de ese país. El gobierno colombiano trasladó a Washington su intención de mantener y fortalecer las acciones conjuntas junto a agencias de inteligencia de ambos países, señaló Idárraga, según informó el medio que difundió las declaraciones oficiales.

El gobierno de Colombia informó este lunes a las autoridades estadounidenses, a través del Ministerio del Interior y del Ministerio de Justicia, que continuará colaborando y coordinando esfuerzos bilaterales para combatir el tráfico ilegal de drogas, reportó el medio. El anuncio se formalizó mediante una comunicación dirigida a una agencia de inteligencia estadounidense, subrayando el compromiso colombiano con la cooperación basada en el intercambio de información, el uso de tecnología y la destrucción de laboratorios y campamentos vinculados con grupos criminales, detalló el ministro del Interior, Armando Benedetti, durante una declaración grabada junto al titular de Justicia y difundida en la red social X.

Benedetti explicó que este mensaje oficial busca transmitir a Estados Unidos el propósito del gobierno colombiano de persistir en la coordinación y el apoyo mutuo para erradicar estructuras criminales dedicadas a la producción y distribución de drogas ilícitas. El funcionario hizo hincapié en que el trabajo conjunto utilizará tanto la inteligencia como los avances tecnológicos facilitados por las autoridades norteamericanas, en un esfuerzo por desarticular laboratorios y campos de operación vinculados al narcotráfico.

Por su parte, el ministro de Justicia, Andrés Idárraga, señaló que la acción coordinada en la frontera con Venezuela forma parte central de la estrategia. Explicó que “la lucha contra el narcotráfico se tiene que seguir librando de manera conjunta con la tecnología y todos los avances que en materia de cooperación nos pueda dar el gobierno norteamericano”. Idárraga agregó que el énfasis de la estrategia conjunta se mantiene en esa zona limítrofe, con el propósito de reducir los daños que este problema ocasiona tanto a Colombia como a Estados Unidos.

El comunicado se da en el contexto de las declaraciones de Donald Trump el día anterior, quien afirmó considerar positiva la idea de intervenir en Colombia, evocando la reciente operación en Venezuela durante la cual fuerzas de Estados Unidos detuvieron a Nicolás Maduro y realizaron bombardeos dirigidos en el país sudamericano. El exmandatario estadounidense calificó a Colombia como “muy enferma, gobernada por un hombre enfermo al que le gusta producir cocaína y vendérsela a Estados Unidos”, de acuerdo con el medio. Estas palabras reflejaron argumentos similares a los esgrimidos desde Washington antes de la intervención militar en Venezuela.

En las últimas semanas, tras la detención de Maduro, los discursos provenientes de la administración Trump han hecho énfasis en la explotación petrolera venezolana, de acuerdo con lo consignado por las mismas fuentes. No obstante, la propuesta sobre Colombia evidenció una continuidad en el enfoque de la política estadounidense hacia la región, particularmente en lo relacionado con la lucha contra el tráfico de drogas y la seguridad fronteriza.

Las declaraciones tanto de Benedetti como de Idárraga, transmitidas en una intervención grabada posteriormente publicada en la red social X, subrayan la intención del gobierno colombiano de mantener canales de cooperación abiertos con agencias estadounidenses, priorizando la tecnología y el intercambio de inteligencia para enfrentar las amenazas transnacionales derivadas del narcotráfico. La mención al trabajo conjunto en la frontera destaca el interés por evitar repercusiones negativas adicionales y coordinar acciones de respuesta ante la criminalidad que afecta ambos territorios.

El énfasis en la colaboración bilateral responde también a la postura crítica manifestada por Trump respecto a la gestión interna de Colombia y su capacidad para frenar el tráfico de estupefacientes hacia territorio estadounidense. Estos señalamientos buscaron, según reportó el medio, justificar la posibilidad de un incremento de la intervención estadounidense en suelo colombiano bajo parámetros similares a los aplicados en intervenciones previas en la región.

La reiteración del gobierno de Colombia sobre su disposición a colaborar responde, entonces, a un doble escenario: contener posibles acciones unilaterales de Washington y asegurar la continuidad de los acuerdos y mecanismos bilaterales prestablecidos en materia de seguridad y combate a estructuras criminales internacionales.