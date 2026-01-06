AV. El español Tosha Schareina gana en motos la tercera etapa del Rally Dakar

Tosha Schareina vivió una jornada decisiva en el Rally Dakar 2026 tras una caída sin consecuencias graves durante el recorrido alrededor de Al-Ula, según informó AV. Este incidente no le impidió conseguir la victoria en la tercera etapa de motos, de 421 kilómetros, lo que permitió al valenciano posicionarse entre los tres primeros de la clasificación general, todavía encabezada por el australiano Daniel Sanders, piloto de KTM.

De acuerdo con los datos publicados por AV, la tercera etapa del Dakar, disputada en territorio saudí, estuvo marcada por la complejidad en la navegación y una sucesión de accidentes que afectaron a varios competidores. A pesar de los obstáculos en el trazado y las dificultades que representaron los cañones y las zonas de orientación, Schareina, representante del equipo Honda, logró imponerse con el mejor tiempo ante sus rivales.

Durante las dos primeras etapas, el corredor valenciano optó por una estrategia cautelosa debido a la presencia de muchas piedras en el trayecto, según detalló AV. Sin embargo, en la tercera jornada mostró una actuación más ofensiva, lo que le permitió destacar en una carrera donde los líderes habituales del certamen abrieron la pista y perdieron tiempo en los puntos de navegación complicados.

Entre los favoritos afectados por las circunstancias adversas del día se destacó el español Edgar Canet, de KTM, quien no consiguió repetir el rendimiento de la jornada anterior y se retrasó casi 12 minutos respecto al registro de Schareina, consignó el medio AV. Esta diferencia supuso un descenso para Canet en la tabla general, perdiendo su posición en el podio provisional.

La clasificación general, tras la etapa de Al-Ula, presenta a Daniel Sanders como líder, aunque con una ventaja reducida a poco más de un minuto sobre Schareina, quien ahora ocupa el tercer puesto. AV subrayó que la actuación del piloto valenciano en esta etapa le permite consolidarse como una de las figuras a seguir en la presente edición del Dakar.

La exigencia del recorrido, sumada a la necesidad de tomar decisiones rápidas en las rutas señalizadas por GPS y a las dificultades propias del desierto saudí, propició que los resultados variaran de acuerdo con la capacidad de adaptación de los participantes. Los incidentes, en particular las caídas y las pérdidas de tiempo por errores de navegación, influyeron de forma directa en los puestos de avanzada.

AV también reportó que las condiciones del trazado, caracterizadas por paisajes accidentados y la alternancia entre terrenos rocosos y sectores más arenosos, forzaron a los pilotos a modificar su ritmo y tomar precauciones adicionales. De este modo, Schareina, quien hasta la fecha había optado por una táctica de menor riesgo, encontró en el tercer día la oportunidad para avanzar posiciones.

El Rally Dakar 2026, con un itinerario que en motocicletas está poniendo a prueba tanto la destreza técnica como la resistencia física de los competidores, mantiene una alta volatilidad en las posiciones de la clasificación. Las vicisitudes de la etapa de Al-Ula, según subrayó AV, reinterpretaron el panorama para los aspirantes al triunfo final, en particular para el conjunto español que ahora deposita sus esperanzas en la proyección mostrada por Schareina después de superar uno de los tramos más exigentes de la competencia.

Mientras Sanders conserva el liderato general con KTM, la competencia se mantiene abierta y, de acuerdo con AV, el margen de diferencia entre los pilotos de cabeza en la tabla augura nuevas variaciones conforme avance la prueba. El desempeño de Schareina, sumado a la expectativa sobre el estado físico de quienes sufrieron caídas o retrasos, condiciona el desarrollo de las próximas etapas del Dakar en Arabia Saudí.

Con el desenlace de la etapa de Al-Ula, el Rally Dakar 2026 reafirma su reputación como una prueba en la que la estrategia, la regularidad y la capacidad de afrontar imprevistos resultan tan determinantes como la velocidad pura. Los datos recabados por AV apuntan a que el valenciano Tosha Schareina emerge como uno de los principales contendientes en la lucha por las primeras plazas, tras demostrar solidez y recuperación ante las adversidades del recorrido.