Argelia cifra en más de 65 los supuestos terroristas "neutralizados" en 2025

El Ministerio de Defensa de Argelia reportó que, durante lo que va de 2025, las Fuerzas Armadas hallaron y destruyeron doce almacenes y escondites empleados por supuestos grupos terroristas, al tiempo que recuperaron más de un centenar de armas de fuego, varias minas de fabricación artesanal y una diversidad de municiones. En esa misma línea, el comunicado difundido por la institución militar detalla que las operaciones en todo el territorio argelino conllevaron la “neutralización” de 67 personas identificadas por las autoridades como terroristas, con la expansión de acciones que incluyeron la detención de presuntos colaboradores y la incautación de materiales considerados estratégicos en la lucha contra la criminalidad organizada.

Según consignó la agencia Europa Press, el balance presentado por el Ministerio argelino precisa que entre esos 67 supuestos insurgentes neutralizados —una categoría que abarca fallecidos, capturados y entregados—a 21 se los identifica como muertos durante intervenciones directas del Ejército; ocho más fueron capturados; mientras que otros 38 acudieron de manera voluntaria para formalizar su entrega ante las fuerzas de seguridad. El informe ministerial resalta “resultados operativos” obtenidos en el contexto de la lucha antiterrorista, ampliando la mirada hacia los enfrentamientos contra redes de criminalidad organizada que, según la autoridad, operan con métodos y estructuras diversas a lo largo del país africano.

El reporte de Europa Press agrega que, junto con la acción directa contra los supuestos insurgentes, las fuerzas armadas y cuerpos de seguridad llevaron adelante la detención de 369 personas bajo sospecha de brindar respaldo logístico o apoyo operacional a los referidos grupos armados. Estas capturas figuran en el registro de operativos que, señalan desde el Ministerio de Defensa, abarcan también la destrucción de instalaciones clandestinas que funcionaban como base de operaciones, almacenamiento de armamento y protección para integrantes de estas células.

En lo referente a la capacidad bélica incautada durante estos procedimientos, el Ministerio de Defensa argelino, según publicó el citado medio, comunica la recuperación de 104 armas de fuego, trece artefactos explosivos improvisados y un volumen significativo de munición de diferentes calibres. El desmantelamiento de estos recursos se vincula, de acuerdo al propio comunicado oficial, a las estrategias estatales de reducción de riesgo, limitando la posibilidad de nuevas acciones armadas dentro del suelo nacional.

La información difundida por Europa Press abarca también los avances en la lucha contra el narcotráfico, en la que las autoridades argelinas contabilizan la detención de 2.354 personas dedicadas presuntamente a la distribución y comercialización ilícita de estupefacientes en el transcurso del año. Los datos presentados por el Ministerio de Defensa detallan la incautación de 35 toneladas de hachís, drogas que señalan como procedentes de las fronteras con Marruecos. Además, el balance incluye el decomiso de 934 kilogramos de cocaína, así como la incautación de 40 millones de comprimidos psicotrópicos, insumos considerados parte fundamental de las redes transnacionales que operan en ese mercado ilegal.

El comunicado recogido por Europa Press expone que estas cifras reflejan la estrategia nacional de Argelia en cuanto a la seguridad interna y regional, abordando de manera simultánea la amenaza terrorista y la criminalidad vinculada al tráfico de drogas. Las distintas operaciones, tanto militares como policiales, aparecen coordinadas bajo el enfoque de debilitamiento de estructuras armadas y económicas capaces de alimentar la desestabilización en el norte de África. Decenas de sospechosos de pertenecer o colaborar con diferentes redes fueron puestos a disposición judicial en paralelo a la destrucción de recursos materiales y logísticos obtenidos en los procedimientos.

Por otra parte, el Ministerio de Defensa apuntó en su declaración a que estos resultados se suman a un marco operacional más amplio, en el que se incluyen “resultados cualitativos” en la vigilancia territorial, el control de fronteras y la persecución sistemática de actividades ilícitas con potencial de amenaza para la integridad del Estado argelino. En el transcurso de 2025, el informe divulgado y recopilado por Europa Press destaca el enfoque gubernamental en lo que respecta a la identificación y contención tanto de redes armadas como de estructuras delictivas asociadas con el narcotráfico, con una intervención directa sobre los flujos de mercancía prohibida y la retención de actores considerados “elementos de apoyo”.

La información divulgada marca el matiz de continuidad y refuerzo de las capacidades estatales frente a escenarios de violencia y tráfico ilegal, combinando tareas de inteligencia, despliegue militar y cooperación entre distintas ramas de las fuerzas de seguridad en busca de limitar el accionar de actores señalados por el Gobierno como amenazas directas al orden público y a la estabilidad nacional.