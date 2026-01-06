AMD presenta los procesadores Ryzen AI 400 y Ryzen AI Max+, con los que busca liderar la categoría de PC con IA

AMD estima que para 2026 más de la mitad de los ordenadores en el mercado estarán equipados con capacidades de inteligencia artificial nativa, según consignó Europa Press. Esta proyección se basa en el lanzamiento de sus nuevas generaciones de procesadores, las series Ryzen AI 400 y Ryzen AI Max+, que incorporan tecnologías avanzadas dirigidas tanto a usuarios generales como a profesionales, y que fueron presentadas en el marco del CES 2026.

La compañía anunció que la arquitectura Zen 5 será el eje central de estos procesadores, integrando unidades de procesamiento neuronal (NPU) que permiten ejecutar tareas avanzadas de IA directamente en el dispositivo. Europa Press detalló que las NPUs, elemento clave en estos desarrollos, se encargan de llevar a cabo procesos especializados relacionados con inteligencia artificial, abriendo la puerta a nuevos asistentes y herramientas que adaptan su funcionamiento a las necesidades y hábitos de cada usuario. En este escenario, AMD proyecta un notable crecimiento en la adopción de ordenadores con estas capacidades, y planea liderar el mercado conforme avance la integración de sus nuevos chips.

La serie Ryzen AI 400 está enfocada en entregar rendimiento y eficiencia en equipos Copilot+. Los chips ofrecen hasta 12 núcleos y 24 hilos, una velocidad máxima de 5,2 GHz, y hasta 16 unidades de computación basadas en la tecnología RDNA 3.5. Además, integran una NPU XDNA2 capaz de alcanzar los 60 TOPS (trillion operations per second) y una velocidad de memoria de 8.533 MT/s. AMD destacó, según Europa Press, que esta gama comprende siete modelos diferentes, buscando hacer accesible la computación con inteligencia artificial para distintos perfiles de usuario y diversos rangos de precios.

Los primeros ordenadores que utilizarán estos procesadores serán fabricados por marcas como Acer, Asus, Dell y HP, y se pondrán a la venta en el primer trimestre de 2026. Según publicó Europa Press, esta estrategia pretende expandir la presencia de la inteligencia artificial en el segmento de uso doméstico y profesional, gracias a la inclusión de la nueva serie Ryzen AI en equipos de las principales firmas del sector.

En el segmento de profesionales, AMD ha ido un paso más allá con el anuncio de la serie Ryzen AI Max+, que sucede a la generación Ryzen AI Max presentada en la edición anterior del CES. Estos procesadores, también sustentados en la arquitectura Zen 5, buscan satisfacer las necesidades de quienes trabajan con herramientas exigentes de modelado 3D, edición de video y videojuegos. De acuerdo con la información provista por Europa Press, el modelo más potente de la serie cuenta con 16 núcleos y 32 hilos, 128 GB de memoria unificada, hasta 40 unidades de computación con arquitectura RDNA 3.5 y una NPU XDNA2 con capacidad de 50 TOPS. La gama Ryzen AI Max+ estará disponible en cinco variantes y será compatible con sistemas operativos Windows y Linux.

Los fabricantes que han confirmado la adopción de estos chips en sus dispositivos incluyen a Acer, Asus, Framework, HP y Lenovo. Europa Press informó que los detalles sobre los nuevos ordenadores equipados con Ryzen AI Max+ serán revelados oficialmente durante el CES 2026, reforzando así la apuesta de AMD por cubrir tanto el segmento de consumo general como el especializado en herramientas profesionales de alto rendimiento.

AMD también ha abordado la demanda del sector de videojuegos con la actualización de su línea 9000, presentando el procesador Ryzen 7 9850X3D. La empresa describe este modelo como una versión aún más veloz de su procesador estrella para gaming, afirmando que supera al Intel Core Ultra 9 285K en un 27 por ciento. Europa Press indicó que el Ryzen 7 9850X3D dispone de 8 núcleos y 16 hilos, alcanza una velocidad máxima de 5,6 GHz y cuenta con una caché de 104 MB. Este procesador también estará disponible a partir del primer trimestre de 2026, orientado a usuarios que buscan maximizar el desempeño en videojuegos.

El medio destacó que la apuesta de AMD por las NPUs integradas en procesadores, tanto para el mercado doméstico como para el profesional, tiene como uno de sus objetivos eliminar barreras en el acceso a herramientas de inteligencia artificial y facilitar la incorporación de asistentes personales inteligentes directamente en los equipos. Así, la función principal de estos nuevos procesadores es permitir que el ordenador se adapte al usuario y no al revés, transformando la interacción diaria en una experiencia personalizada mediante IA.

AMD sostiene que estas tecnologías permitirán a los usuarios realizar tareas complejas de modo más ágil y eficiente, desde la gestión de aplicaciones profesionales hasta actividades lúdicas o de entretenimiento, sin depender exclusivamente de recursos externos o en la nube. Además, la compatibilidad de los nuevos procesadores con diferentes sistemas operativos y la incorporación de modelos variados busca ampliar el alcance de estas herramientas entre múltiples perfiles de consumidores.

Según Europa Press, la expectativa de AMD es consolidar su posición en el liderazgo de la computación personal con IA nativa, impulsando la incorporación de sus procesadores en los ordenadores fabricados por los principales actores del sector tecnológico. La disponibilidad de estas dos nuevas familias, Ryzen AI 400 y Ryzen AI Max+, junto con las mejoras en la línea enfocada a videojuegos, configura la respuesta de la compañía frente a la evolución de las demandas del mercado para los próximos años.