Agencias

AB InBev recomprará por 2.561 millones la mitad de sus operaciones de envases metálicos en Estados Unidos

La adquisición permitirá a la multinacional recuperar el control sobre una parte clave de su producción en Estados Unidos, planificando finalizar la transacción en 2026 tras un acuerdo con Apollo Global Management, según comunicó la empresa

Guardar

Cuando en 2020 Anheuser-Busch InBev (AB InBev) se desprendió del 49,9% de sus operaciones estadounidenses de envases metálicos, la decisión respondió a la necesidad de recortar deudas originadas por la adquisición de SABMiller en 2016. Ahora, la multinacional recupera ese control a través de una recompra de la participación al consorcio de inversores liderado por Apollo Global Management, en una operación anunciada por la propia empresa y valorada en aproximadamente 3.000 millones de dólares (2.561 millones de euros), según publicó la compañía en un comunicado recogido por medios internacionales.

La firma cervecera comunicó que los activos involucrados en esta transacción están repartidos en siete establecimientos localizados en seis estados de Estados Unidos y los considera esenciales para su estructura industrial, detalló la nota oficial de AB InBev. Tal como informó la empresa, la operación se efectuará mediante un desembolso en efectivo y está planificada para cerrarse durante el primer trimestre de 2026. Según consignó la compañía, se prevé que la integración de este negocio tendrá un efecto positivo en la generación de beneficios por acción desde el primer año posterior a la finalización del acuerdo.

El medio detalló que AB InBev había vendido esta misma participación accionarial hace cuatro años por el mismo importe, con el objetivo de rebajar sus niveles de endeudamiento después de la compra de SABMiller, una operación que incrementó sustancialmente sus obligaciones financieras. La operación actual permite a la cervecera recuperar la gestión directa sobre una parte clave de su cadena productiva en el ámbito estadounidense, fortaleciendo la autonomía sobre su capacidad de fabricación de envases de aluminio, que resultan imprescindibles para la distribución de sus principales marcas del mercado estadounidense.

La readquisición, según reportó la compañía, se efectúa en un contexto de estabilidad financiera más favorable, lo que ha permitido a AB InBev volver a apostar por la integración vertical de uno de los segmentos estratégicos de su proceso productivo. El acuerdo con Apollo Global Management refleja el interés de la multinacional en consolidar su control sobre la producción y el suministro de envases en un mercado clave como el estadounidense.

En el comunicado oficial, la empresa subraya que la transacción incluye activos ubicados en siete centros industriales, dispersos en seis estados diferentes, aunque no precisa la ubicación exacta de cada planta. Estos activos forman parte de la red de suministro que garantiza la fabricación y distribución de soluciones de envase en Estados Unidos, lo que, según expone AB InBev, resulta imprescindible para el desarrollo operativo de la compañía.

Según publicó la empresa cervecera, el acuerdo alcanzado con el consorcio inversor liderado por Apollo Global Management devolverá a AB InBev la posición mayoritaria sobre estos activos, asegurando a largo plazo la gestión sobre los recursos materiales necesarios para responder a una demanda estable en el mercado local. La multinacional enfatizó en su nota que la readquisición de la participación, que en 2020 formó parte de una estrategia orientada a reducir el pasivo, ahora permitirá hacer frente a los desafíos de una industria de bebidas caracterizada por la necesidad constante de innovación en la presentación y el envasado de producto.

Tal como consignaron diversos despachos recogidos en la nota de prensa, la transacción estará sujeta a la consecución de tramitaciones regulatorias habituales y otras condiciones de cierre. El desembolso se producirá íntegramente en efectivo. Además, la compañía prevé que el rendimiento económico de esta integración supere a lo reportado previamente por la entidad al mantener bajo control los gastos relacionados con la compra, optimizando la rentabilidad de las operaciones industriales en su territorio más relevante.

Con este anuncio, AB InBev refuerza su compromiso con el mercado estadounidense mediante la revaloración de activos considerados determinantes en su proceso productivo y en su presencia en una de las regiones donde concentra mayores ventas y perspectivas de crecimiento. El acuerdo con el consorcio liderado por Apollo Global Management había surgido inicialmente como solución temporal para mantener la estabilidad financiera de la cervecera tras haber absorbido a su rival SABMiller en 2016 y, según apuntó el grupo, este movimiento de recompra consolida nuevamente su posición en la industria de los envases metálicos.

AB InBev proyecta, según remarca su comunicado, que los efectos positivos de la operación serán patentes desde el primer ejercicio fiscal tras la culminación de la transacción, tanto en las cuentas de resultados como en la capacidad de inversión futura de la compañía. La finalización del acuerdo, prevista para el primer trimestre de 2026, marcará un nuevo ciclo de gestión directa de recursos, con repercusión directa en la competitividad y en la independencia de uno de los principales conglomerados cerveceros a escala mundial.

Temas Relacionados

AB InBevEnvases metálicosApollo Global ManagementSABMillerEstados UnidosBélgicaRecompraIndustria cerveceraInversoresTransacción financieraEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Muere un soldado de Siria en un ataque achacado a las FDS contra la ciudad de Alepo

En un contexto de intensos combates en Alepo, un integrante de las fuerzas prorrégimen resultó muerto por un ataque con drones atribuido a una alianza kurdo-árabe, según informes de medios oficiales y declaraciones de los involucrados

Muere un soldado de Siria

El presidente logra un tercer mandato tras ganar las elecciones con más del 76% de los votos

La Autoridad Nacional de Elecciones de República Centroafricana adjudica a Faustin Archange Touadéra la victoria, con casi 80 por ciento de sufragios, mientras la oposición exige anulación del proceso por supuestas irregularidades y tacha la jornada de ilegítima

El presidente logra un tercer

Corea del Norte critica el aumento del gasto militar en Japón y acusa a Tokio de planear una invasión

Pyongyang, a través de su principal medio estatal, advirtió sobre “ambiciones imprudentes” tras la aprobación del mayor presupuesto de defensa nipón, señalando riesgos de militarización y criticando maniobras conjuntas con aliados occidentales en Asia oriental

Corea del Norte critica el

Somalia mata a cinco supuestos miembros de Al Shabaab en una operación en el sur del país

El Ministerio de Defensa de Somalia informó que en Baardhiri eliminó a varios individuos relacionados con una red extremista, tras una ofensiva destinada a garantizar la protección de los habitantes, destacar el compromiso militar y frenar ataques recientes en la región

Somalia mata a cinco supuestos

Kylian Mbappé no viaja a la Supercopa de España en Arabia Saudí

El atacante francés, afectado por una lesión en la rodilla, quedó fuera de la convocatoria del conjunto blanco para el torneo en Yeda, mientras que Huijsen regresa tras recuperarse y Carvajal y Alexander-Arnold llegan entre dudas

Kylian Mbappé no viaja a