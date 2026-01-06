AB InBev recomprará por 2.561 millones la mitad de sus operaciones de envases metálicos en Estados Unidos

Cuando en 2020 Anheuser-Busch InBev (AB InBev) se desprendió del 49,9% de sus operaciones estadounidenses de envases metálicos, la decisión respondió a la necesidad de recortar deudas originadas por la adquisición de SABMiller en 2016. Ahora, la multinacional recupera ese control a través de una recompra de la participación al consorcio de inversores liderado por Apollo Global Management, en una operación anunciada por la propia empresa y valorada en aproximadamente 3.000 millones de dólares (2.561 millones de euros), según publicó la compañía en un comunicado recogido por medios internacionales.

La firma cervecera comunicó que los activos involucrados en esta transacción están repartidos en siete establecimientos localizados en seis estados de Estados Unidos y los considera esenciales para su estructura industrial, detalló la nota oficial de AB InBev. Tal como informó la empresa, la operación se efectuará mediante un desembolso en efectivo y está planificada para cerrarse durante el primer trimestre de 2026. Según consignó la compañía, se prevé que la integración de este negocio tendrá un efecto positivo en la generación de beneficios por acción desde el primer año posterior a la finalización del acuerdo.

El medio detalló que AB InBev había vendido esta misma participación accionarial hace cuatro años por el mismo importe, con el objetivo de rebajar sus niveles de endeudamiento después de la compra de SABMiller, una operación que incrementó sustancialmente sus obligaciones financieras. La operación actual permite a la cervecera recuperar la gestión directa sobre una parte clave de su cadena productiva en el ámbito estadounidense, fortaleciendo la autonomía sobre su capacidad de fabricación de envases de aluminio, que resultan imprescindibles para la distribución de sus principales marcas del mercado estadounidense.

La readquisición, según reportó la compañía, se efectúa en un contexto de estabilidad financiera más favorable, lo que ha permitido a AB InBev volver a apostar por la integración vertical de uno de los segmentos estratégicos de su proceso productivo. El acuerdo con Apollo Global Management refleja el interés de la multinacional en consolidar su control sobre la producción y el suministro de envases en un mercado clave como el estadounidense.

En el comunicado oficial, la empresa subraya que la transacción incluye activos ubicados en siete centros industriales, dispersos en seis estados diferentes, aunque no precisa la ubicación exacta de cada planta. Estos activos forman parte de la red de suministro que garantiza la fabricación y distribución de soluciones de envase en Estados Unidos, lo que, según expone AB InBev, resulta imprescindible para el desarrollo operativo de la compañía.

Según publicó la empresa cervecera, el acuerdo alcanzado con el consorcio inversor liderado por Apollo Global Management devolverá a AB InBev la posición mayoritaria sobre estos activos, asegurando a largo plazo la gestión sobre los recursos materiales necesarios para responder a una demanda estable en el mercado local. La multinacional enfatizó en su nota que la readquisición de la participación, que en 2020 formó parte de una estrategia orientada a reducir el pasivo, ahora permitirá hacer frente a los desafíos de una industria de bebidas caracterizada por la necesidad constante de innovación en la presentación y el envasado de producto.

Tal como consignaron diversos despachos recogidos en la nota de prensa, la transacción estará sujeta a la consecución de tramitaciones regulatorias habituales y otras condiciones de cierre. El desembolso se producirá íntegramente en efectivo. Además, la compañía prevé que el rendimiento económico de esta integración supere a lo reportado previamente por la entidad al mantener bajo control los gastos relacionados con la compra, optimizando la rentabilidad de las operaciones industriales en su territorio más relevante.

Con este anuncio, AB InBev refuerza su compromiso con el mercado estadounidense mediante la revaloración de activos considerados determinantes en su proceso productivo y en su presencia en una de las regiones donde concentra mayores ventas y perspectivas de crecimiento. El acuerdo con el consorcio liderado por Apollo Global Management había surgido inicialmente como solución temporal para mantener la estabilidad financiera de la cervecera tras haber absorbido a su rival SABMiller en 2016 y, según apuntó el grupo, este movimiento de recompra consolida nuevamente su posición en la industria de los envases metálicos.

AB InBev proyecta, según remarca su comunicado, que los efectos positivos de la operación serán patentes desde el primer ejercicio fiscal tras la culminación de la transacción, tanto en las cuentas de resultados como en la capacidad de inversión futura de la compañía. La finalización del acuerdo, prevista para el primer trimestre de 2026, marcará un nuevo ciclo de gestión directa de recursos, con repercusión directa en la competitividad y en la independencia de uno de los principales conglomerados cerveceros a escala mundial.