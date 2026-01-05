'Una batalla tras otra' triunfa en unos Critics Choice Awards en los que 'Sirat' se va de vacío

Paul Thomas Anderson obtuvo el reconocimiento a mejor dirección por su trabajo en 'Una batalla tras otra', una producción que también fue destacada como mejor película en la trigésima primera edición de los Critics Choice Awards, según publicó el medio especializado. El filme, protagonizado por Leonardo DiCaprio y basado en la novela 'Vineland' de Thomas Pynchon, sumó además el galardón al mejor guion adaptado, convirtiéndose en uno de los títulos más premiados de la ceremonia.

Tal como detalló la fuente, la gala fue conducida por la comediante y actriz Chelsea Handler desde el Hangar Barker, en el Aeropuerto de Santa Mónica, California. Durante el evento, que es organizado por la Broadcast Film Critics Association, también se premiaron los logros más destacados en televisión.

'Frankenstein', la nueva adaptación dirigida por Guillermo del Toro, igualó a 'Los pecadores' como una de las grandes triunfadoras de la noche al recibir cuatro premios. Entre sus distinciones se incluyeron mejor maquillaje y peluquería, mejor vestuario, mejor diseño de producción y mejor actor de reparto para Jacob Elordi. En tanto, 'Los pecadores' fue reconocida con los galardones a mejor elenco, mejor guion adaptado, mejor banda sonora para Ludwig Göransson y mejor actor joven para Miles Caton.

Otra producción destacada fue 'Las guerreras k-pop', que triunfó en las categorías de mejor película de animación y mejor canción original gracias al tema 'Golden', según informó el medio citado. En la categoría de comedia, la última entrega de la serie 'Agárralo como puedas', con Liam Neeson y Pamela Anderson, fue elegida como mejor comedia.

En relación a los premios individuales, Jessie Buckley recibió el galardón a la mejor actriz por su actuación en 'Hamnet', mientras que Timothée Chalamet fue seleccionado como mejor actor por su rol en 'Marty Supreme'. Amy Madigan obtuvo el reconocimiento como mejor actriz de reparto por su trabajo en la película de terror 'Weapons'.

En el apartado internacional, 'El agente secreto', obra brasileña de Kleber Mendonça Filho con actuación de Wagner Moura, fue reconocida como mejor película extranjera. Dentro de esta categoría también competía la película española 'Sirat', dirigida por Oliver Laxe, que finalmente no recibió ningún galardón. 'Sirat' también optaba a mejor sonido, categoría que finalmente recayó en 'F1: La película', protagonizada por Brad Pitt, que además fue premiada por su montaje.

En cuanto a televisión, la serie 'The Studio', una sátira de Apple TV sobre la industria de Hollywood, se posicionó como favorita en su género con tres distinciones: mejor comedia, mejor actor de comedia para Seth Rogen y mejor actor secundario para Ike Barinholtz. 'The Pitt', drama médico de HBO Max, dominó en el ámbito dramático: obtuvo los premios a mejor serie dramática, mejor actor protagonista para Noah White y mejor actriz secundaria para Katherine LaNasa.

Por su parte, la miniserie británica 'Adolescencia', producida por Netflix y centrada en un caso judicial que involucra a un joven acusado de asesinato, recibió los galardones a mejor miniserie, mejor actor de miniserie para Stephen Graham, mejor actor secundario para Owen Cooper y mejor actriz secundaria para Erin Doherty, reportó el medio.

El panorama televisivo también incluyó reconocimientos para Jean Smart, quien fue distinguida como mejor actriz de comedia por su papel en 'Haks', y para Rhea Seehorn, galardonada como mejor actriz de drama por su trabajo en 'Pluribus'. 'El juego del calamar', la exitosa serie surcoreana, obtuvo el reconocimiento a la mejor serie extranjera.

Por último, el programa 'Jimmy Kimmel Live!' fue seleccionado como el mejor 'talk show' y 'South Park' fue premiada como mejor serie de animación, completando la lista de ganadores según consignó la fuente original de la información.