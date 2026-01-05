Un estudio revela que los herpesvirus llevan miles de años formando parte del genoma humano

Las integraciones del HHV-6B en el genoma humano, según investigaciones recientes, se asocian con problemas cardiovasculares como la angina de pecho y la cardiopatía. Esta relación se ha observado con mayor frecuencia en el Reino Unido, superando la prevalencia en otras regiones europeas. A partir de este hallazgo, el mismo estudio revela la existencia de portadores ancestrales del virus en el territorio británico, lo que permite trazar la historia evolutiva de los herpesvirus en Europa durante miles de años y aporta una visión sobre cómo estas infecciones han dejado huella en la salud a largo plazo. Según publicó el medio Science Advances, el estudio internacional respalda con evidencias genómicas la integración y transmisión hereditaria del betaherpesvirus humano 6 (HHV-6) desde la Edad de Hierro hasta la actualidad.

De acuerdo con Science Advances, un grupo de especialistas de la Universidad de Viena y la Universidad de Tartu logró por primera vez reconstruir los genomas antiguos de las variantes HHV-6A y HHV-6B. Los científicos analizaron cerca de 4.000 restos humanos de sitios arqueológicos distribuidos por todo el continente europeo y hallaron once genomas virales conservados en individuos de diferente procedencia geográfica y cronológica. Entre los casos identificados, la muestra más antigua se localizó en los restos de una niña de la Edad de Hierro, fechados entre el 1100 y el 600 antes de nuestra era en Italia.

El alcance geográfico de los resultados incluye yacimientos en Inglaterra, Bélgica, Estonia, Italia y la región histórica de Rusia. En Inglaterra, varios individuos medievales presentaban variantes del virus incrustadas dentro de sus cromosomas, convirtiéndose en los primeros portadores identificados de herpesvirus humanos integrados de forma hereditaria. En el sitio belga de Sint-Truiden, se detectaron ambas especies virales circulando simultáneamente dentro de la misma población, circunstancia que subraya la coexistencia de diferentes linajes del virus en comunidades antiguas.

Science Advances también detalla que el HHV-6B afecta aproximadamente al noventa por ciento de los niños antes de cumplir los dos años de edad y es reconocido principalmente como agente causante de la roséola infantil, también llamada sexta enfermedad. Además, se trata de la causa más frecuente de convulsiones febriles en la infancia temprana. El HHV-6A y el HHV-6B pertenecen a un grupo de herpesvirus humanos extendidos mundialmente, característicos por establecer infecciones persistentes tras episodios leves en los primeros años de vida. Una particularidad de estos virus es su habilidad para integrarse en los cromosomas de la célula huésped, lo que permite su latencia de por vida y, en algunos casos, su transmisión vertical heredada de padres a hijos. Alrededor del uno por ciento de las personas actuales portan secuencias virales heredadas, una proporción que refuerza la dificultad de documentar estos casos a partir del análisis de restos antiguos.

La investigadora Meriam Guellil, del Departamento de Antropología Evolutiva de la Universidad de Viena, explicó a Science Advances que, aunque casi toda la población mundial contrae el HHV-6 en algún momento, solo una mínima fracción mantiene el virus heredado en todas las células del organismo. Este pequeño porcentaje resulta determinante para la identificación del ADN viral antiguo y justifica la complejidad de rastrear las secuencias virales en estudios paleogenómicos. Según Guellil, la reconstrucción de estos genomas ofrece la posibilidad de seguir la evolución viral en Europa a lo largo de más de 2.500 años, desde los siglos VIII-VI antes de nuestra era hasta el presente.

Las muestras antiguas permitieron determinar con exactitud en qué regiones de los cromosomas humanos se integraron los herpesvirus. A través de comparaciones con información genética contemporánea, se constató que algunas de estas integraciones se produjeron en periodos muy remotos y han continuado transmitiéndose de generación en generación. Además, los análisis evidencian que las variantes HHV-6A y HHV-6B siguieron rutas evolutivas distintas durante su convivencia con los humanos. Los científicos identificaron que la variante HHV-6A perdió, a lo largo de la historia, su capacidad para integrarse en el ADN humano, a diferencia del HHV-6B, que ha mantenido esta propiedad.

La genetista Charlotte Houldcroft, de la Universidad de Cambridge, indicó que en la actualidad existe una mayor prevalencia de variantes heredadas del HHV-6A y HHV-6B en personas que residen en el Reino Unido frente a otros países europeos. Según publicó Science Advances, esta diferencia se viene observando en el presente y encuentra ahora una explicación en el hallazgo de antiguos portadores británicos del virus, lo que subraya la importancia de los estudios genealógicos y epidemiológicos para entender la persistencia y transmisión de estos microorganismos a lo largo del tiempo.

El estudio, desarrollado conjuntamente por científicos de las universidades de Viena, Tartu, Cambridge y University College de Londres, demuestra la utilidad del análisis de ADN antiguo para reconstruir la historia evolutiva de patógenos que afectan o han afectado a la humanidad. De acuerdo con Science Advances, los avances tecnológicos han permitido ampliar el conocimiento sobre cómo los genomas virales pueden permanecer latentes en una población humana durante milenios y cómo estos materiales genéticos pueden convertirse en marcas hereditarias a través de sucesivas generaciones.

El descubrimiento retrospectivo de los genomas HHV-6A y HHV-6B, cuya existencia se documentó por vez primera en la década de 1980, aclara su origen y permanencia desde etapas tan remotas como la Edad de Hierro. La integración crónica y su presencia continua respaldan la hipótesis de que la relación entre humanos y herpesvirus se remonta a los periodos iniciales de migración y expansión de la humanidad. Según concluyeron los investigadores en Science Advances, el material genético moderno indica que el HHV-6 ha evolucionado junto con el ser humano durante milenios, y la recuperación de estas copias virales antiguas constituye la primera prueba concreta de su coexistencia desde tiempos prehistóricos.