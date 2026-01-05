Trasladados al albergue una veintena de vecinos de Cártama desalojados por la crecida del río Guadalhorce

Cuatro personas mayores, entre ellas una en silla de ruedas, recibieron atención tras presentar hipotermia y permanecer en un albergue municipal debido a los efectos de la crecida del río Guadalhorce en Cártama. Según informó Canal Sur Radio, las intensas precipitaciones causadas por la borrasca Francis en la provincia de Málaga forzaron el desalojo de una veintena de habitantes y mantuvieron cerrada la carretera principal de acceso a la estación del municipio.

El alcalde de Cártama, Jorge Gallardo, detalló a Canal Sur Radio que los últimos rescates se efectuaron alrededor de las tres de la madrugada en la zona de Vega de Riarán. Entre los evacuados, cuatro personas mayores requirieron traslado inmediato al albergue tras detectarse síntomas de hipotermia. En el refugio habilitado, todos los evacuados pasaron la noche a la espera de una evaluación de sus viviendas y caminos de acceso, proceso que se realizaría durante la misma jornada, de acuerdo con lo señalado por el regidor municipal.

La mayor parte de las viviendas afectadas se encuentra en la zona rural de Cártama, y su situación particular influirá en la decisión de permitir el retorno de sus ocupantes, añadió el alcalde. El medio Canal Sur Radio consignó que, además de los desalojos, la carretera principal hacia la estación ferroviaria del municipio sigue cortada, dificultando los desplazamientos y las labores de asistencia en la zona.

Gallardo recalcó el cansancio y la preocupación entre la comunidad de Cártama tras enfrentar “cuatro inundaciones en un año y dos meses” y remarcó la importancia de continuar con las tareas preventivas. Si bien lo realizado en verano en cuanto a limpieza de cauces, principalmente en el arroyo, ha sido significativo, sostuvo en Canal Sur Radio que continúan los esfuerzos para reducir al máximo los riesgos derivados de nuevos episodios similares. El edil expuso que se requiere insistir a las autoridades competentes para reforzar las acciones de limpieza de ríos y arroyos, aunque aclaró que la situación no responde a un solo factor, ya que el Guadalhorce es un río con un caudal significativo y las crecidas pueden producirse de manera recurrente cuando tormentas como las asociadas con la borrasca Francis afectan la zona.

El regidor hizo hincapié, según añadió Canal Sur Radio, en que en esta ocasión el desbordamiento se produjo por el sur del municipio, una circunstancia que, según él, demuestra la compleja relación entre los eventos meteorológicos intensos y la orografía local. Además, subrayó que resulta insostenible que Cártama se vea reiteradamente afectada cada vez que se registran lluvias de tal magnitud en la península. La colaboración de vecinos, voluntarios y agentes de la policía fue destacada, así como su voluntad de seguir exigiendo medidas que permitan reducir el impacto de estos desastres en el futuro.

Por último, las autoridades y equipos de emergencia permanecen atentos a la evolución de las condiciones meteorológicas y a las valoraciones de seguridad de las zonas desalojadas, mientras se estudia la posibilidad de que los residentes regresen gradualmente a sus hogares según el desarrollo de los acontecimientos y la viabilidad de los accesos.