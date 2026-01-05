Siria y las FDS pactan "seguir manteniendo reuniones" para un acuerdo definitivo sobre el proceso de integración

En la última ronda de contactos, la delegación de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) abordó con autoridades en Damasco la cuestión de cómo integrar a los combatientes kurdos en las nuevas estructuras militares del país y el lugar que ocuparán las zonas autónomas en la etapa que sigue al derrocamiento de Bashar al Assad en diciembre de 2024. Según informó la agencia Europa Press, el encuentro del domingo terminó con el compromiso de continuar las conversaciones, aunque hasta ahora no se han logrado avances sustanciales y subsisten desacuerdos de fondo sobre la modalidad de reincorporación de los efectivos kurdos y la representatividad política que tendrán los gobiernos locales en el escenario nacional post-Assad.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, la delegación de las FDS, encabezada por su comandante Mazloum Abdi, viajó a la capital siria después que la cita fuese pospuesta la semana anterior por causas atribuidas a “motivos técnicos”. El diálogo, considerado oficial por ambas partes, giró en torno a la forma en que las fuerzas militares bajo el mando kurdo podrían integrarse en las instituciones del Estado central y en qué términos sería reconocida la autonomía administrativa de los territorios que hasta la fecha operan con autogobierno.

El medio Europa Press detalló que el Gobierno de Siria y las FDS coincidieron en la necesidad de “seguir manteniendo reuniones en el futuro próximo para completar las discusiones (...) hasta que se obtengan resultados”. Aunque las autoridades sirias no han dado a conocer detalles específicos del contenido tratado ni evaluaciones sobre posibles progresos, informaciones publicadas señalan que Estados Unidos estaría ejerciendo un papel de mediador en los contactos, si bien la confirmación oficial sobre esta participación no aparece en los reportes públicos del régimen provisional.

Tras el fin del Gobierno de Assad, iniciado por una transición pactada en diciembre de 2024, el proceso de integración militar y política sufrió varios bloqueos. El 10 de marzo las FDS y representantes sirios firmaron un acuerdo en el cual se estipulaba la reincorporación total de todas las instituciones civiles y castrenses —incluidas las fuerzas kurdas— bajo el control del Estado central, así como la aplicación de un alto el fuego nacional. Sin embargo, Europa Press informó que tras ese compromiso surgieron desacuerdos sobre las condiciones para implementar la integración militar.

Las diferencias fundamentales se centran en la estructura de absorción de las tropas kurdas. Según consignó Europa Press, las FDS propusieron desde el primer momento sumarse como una sola entidad al aparato de defensa, conservando su cohesión e identidad. Por el contrario, el gobierno interino liderado por Ahed al Shara, quien previamente encabezó el grupo Hayat Tahrir al Sham (HTS), sostiene que cada combatiente de las FDS debería ser incluido en las nuevas Fuerzas Armadas en carácter individual y asignado a diferentes unidades, disminuyendo así la capacidad de acción colectiva y el peso político de las fuerzas kurdas.

Desde principios de diciembre, Mazloum Abdi hizo público un llamado a profundizar un “diálogo” encaminado a construir “una Siria democrática y descentralizada”, reiterando ante Europa Press su “compromiso inquebrantable” con los términos del acuerdo rubricado en marzo, tanto en lo político como en lo militar. El comandante defendió que la integración de los combatientes sólo tendría viabilidad segura si mantenía la cohesión original de sus filas, una premisa rechazada de momento por los interlocutores estatales en Damasco.

El reporte de Europa Press subraya que, de fondo, persisten tensiones respecto al alcance y la representatividad que se concederá a las zonas de administración autónoma en el nuevo mapa estatal. Las autoridades centrales, que han venido consolidando su control territorial tras el fin del régimen anterior, parecen reacias a otorgar garantías plenas que aseguren un modelo de descentralización política. Mientras tanto, las FDS insisten en que la integración militar y la solución política a las disputas territoriales, así como el reconocimiento de los órganos de autogobierno, deben ser procesos simultáneos y mutuamente dependientes.

Durante las últimas semanas no se han dado a conocer posiciones oficiales por parte del gobierno de transición sobre el avance real de las conversaciones, ni se han divulgado detalles sobre los próximos pasos concretos para resolver las diferencias. A pesar de la falta de declaraciones por parte de Damasco, la continuidad del diálogo abierto y la reiteración del acuerdo para mantener negociaciones sugieren que ambos lados consideran que una salida pactada es un objetivo necesario, aunque la falta de resultados tangibles hasta el momento mantiene las expectativas en suspenso.

La participación de actores internacionales en el desarrollo de las discusiones también ha adquirido relevancia. Algunos reportes atribuyen a Estados Unidos el rol de intermediario, aunque el gobierno central no lo ha confirmado oficialmente ni ha aportado declaraciones públicas en ese sentido. Europa Press señala, no obstante, que la mediación internacional podría influir en la posibilidad de que las partes superen los obstáculos actuales y lleguen finalmente a un consenso sobre la composición y las funciones de las futuras Fuerzas Armadas y la estructura política definitiva en Siria.

El panorama en las zonas controladas por las FDS mantiene, así, una alta incertidumbre respecto al futuro estatus institucional y a la garantía de representación en las nuevas instancias estatales. La evolución del proceso depende, según el balance de Europa Press, de la capacidad de los actores kurdos y sirios para acercar posiciones sobre el modo en que se integrarán los combatientes y cómo se plasmará la presencia de las autoridades locales en la definición del sistema político sirio posterior al derrocamiento de Assad.