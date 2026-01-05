Sánchez acude mañana a una cumbre sobre Ucrania en París y no irá a la Pascua Militar con el Rey

La primera reunión del año de los socios europeos aliados con Ucrania está programada para la tarde del martes en París y contará con la presencia del presidente ucraniano Volodomir Zelenski, de acuerdo con información de Moncloa recogida por el medio El País. Esta iniciativa internacional, organizada en conjunto por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer, coincidirá con la tradicional Pascua Militar en Madrid, lo que impedirá que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, asista a la ceremonia militar encabezada por el Rey Felipe VI.

De acuerdo con El País, el jefe del Ejecutivo prevé trasladarse el mismo martes 6 de enero a la capital francesa, donde participará en el encuentro presencial junto a otros líderes europeos, con el objetivo de coordinar las estrategias de la conocida Coalición de Voluntarios, que aglutina a los principales socios de Kiev en materia de apoyo político y militar. La convocatoria dará inicio en torno a las 14:00 y también incluirá la presencia del nuevo secretario general de la OTAN, Mark Rutte, fortaleciendo así la representatividad internacional de la cumbre.

Según precisó el medio, la Pascua Militar, que tiene lugar cada año en el Palacio Real de Madrid bajo la presidencia de Felipe VI, suele contar además con la intervención de la ministra de Defensa, pero esta vez no contará con la presencia de Sánchez debido a su compromiso internacional. Fuentes gubernamentales citadas por El País explicaron que la asistencia a la cumbre internacional se consideró prioritaria dada la situación actual del conflicto en Ucrania y el papel de España como aliado europeo.

El medio también detalló que la última reunión de la Coalición de Voluntarios tuvo lugar el 11 de diciembre en formato telemático. Durante ese encuentro, representantes ucranianos expusieron su posición acerca del plan de paz para la región, elaborado por el entonces presidente estadounidense Donald Trump. La cita de París supone el primer encuentro presencial de este grupo en 2024, con la intención de reforzar el acompañamiento a Ucrania y debatir acciones conjuntas ante el desarrollo del conflicto.

Fuentes de La Moncloa citadas por El País subrayaron que la agenda del presidente Sánchez refleja el compromiso español con los socios europeos y la defensa de la integridad territorial ucraniana. España mantiene su respaldo a Kiev junto al resto de aliados de la Unión Europea y la OTAN, participando en reuniones y foros internacionales dedicados a la búsqueda de soluciones para el conflicto que se extiende desde 2022.

Según publicó El País, la Pascua Militar representa uno de los actos institucionales más relevantes cada inicio de año en España, marcando el discurso del monarca y de la ministra de Defensa ante las principales autoridades del Estado Mayor y del ámbito militar. Durante el mandato de Sánchez en La Moncloa, el presidente había asistido a estas ceremonias, pero en esta ocasión la coincidencia de ambos compromisos ha obligado a priorizar la participación en la cumbre europea.

El encuentro de París se perfila como un foro clave para analizar el grado de cooperación entre los gobiernos participantes y definir los próximos pasos del apoyo europeo a Ucrania. El País indicó que se espera que se aborden propuestas conjuntas para consolidar la ayuda ante la prolongación del conflicto y la necesidad de una respuesta diplomática y militar coordinada.

Las fuentes consultadas por El País añadieron que la presencia de Volodomir Zelenski otorga un carácter relevante a la cita, permitiendo un diálogo directo entre el presidente ucraniano y los líderes europeos respecto a las necesidades actuales del país y las iniciativas del bloque occidental para respaldarlas. El formato presencial busca facilitar el intercambio de opiniones frente a los desafíos planteados por la crisis en Europa del Este.

El medio puntualizó que los resultados de este tipo de reuniones suelen marcar la pauta de la postura europea frente al conflicto y sirven de referencia en los foros internacionales posteriores, donde España ha manifestado reiteradamente su respaldo a la soberanía y la integridad de Ucrania.