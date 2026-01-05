Pakistán desarticula un intento de atentado en Karachi tras incautar dos toneladas de explosivos

Las declaraciones posteriores a los interrogatorios revelaron que el plan de ataque se diseñó desde el extranjero y que los implicados en la operación mantenían vínculos con un grupo relacionado con el Ejército de Liberación Baluche (BLA), responsable en los últimos años de múltiples atentados en Pakistán. De acuerdo con el diario 'Dawn', las autoridades paquistaníes frustraron esta tentativa de atentado en Karachi después de interceptar un camión que transportaba material explosivo, lo cual permitió evitar una acción considerada como un intento directo de desestabilizar la seguridad nacional.

Según informó el medio 'Dawn', el operativo fue realizado por el Departamento Antiterrorista de Sindh, con participación activa de distintos cuerpos de seguridad. El subinspector general de ese organismo, Ghulam Azfar Mahesar, explicó que el dispositivo tuvo como resultado la detención de tres sospechosos y la incautación de dos toneladas de explosivos, junto con artefactos y detonadores. Mahesar precisó además que tres o cuatro personas consiguieron huir del lugar, por lo que se desplegó un dispositivo especial para localizarlos y capturarlos.

El responsable policial remarcó que la organización del ataque fue planificada íntegramente fuera de las fronteras de Pakistán. Durante el operativo, los agentes secuestraron un camión cargado con aproximadamente 2.000 kilogramos de explosivos, además de diversos artefactos y material detonante. 'Dawn' reportó que la operación no solo evitó que el material fuese empleado en un atentado de grandes proporciones, sino que posibilitó la apertura de nuevos procesos de investigación sobre las redes logísticas y los facilitadores involucrados.

Mahesar indicó, según publicó 'Dawn', que los interrogatorios a los detenidos permitieron identificar plenamente la filiación del grupo al que pertenecen, enfatizando la conexión con el BLA, una organización separatista que suele operar en la zona occidental del país, especialmente en la provincia de Baluchistán. El BLA ha sido señalado por las autoridades como responsable de numerosas acciones armadas y atentados contra diferentes objetivos estatales y civiles en los últimos años, lo que ha situado a dicho grupo en el centro de la agenda de seguridad en Pakistán.

El jefe del Departamento Antiterrorista agregó que, como resultado de la información recolectada, se logró identificar a varios de los facilitadores e involucrados en la planificación de estos actos. Sin embargo, Mahesar no detalló el número exacto de personas implicadas, ni confirmó si se encuentran actualmente dentro del país o en el extranjero. Según consignó el medio 'Dawn', este caso ha llevado a las autoridades a reforzar la cooperación entre agencias para rastrear y evitar futuras actividades de células armadas que operan respaldadas por actores externos.

El grupo Ejército de Liberación Baluche, tal como recordaron fuentes citadas por 'Dawn', mantiene una postura separatista y se ha atribuido la autoría de decenas de ataques realizados en los últimos años contra fuerzas de seguridad e infraestructuras estatales, especialmente en Baluchistán. Organismos de inteligencia y autoridades pakistaníes asocian al BLA con operaciones financiadas y planificadas fuera de las fronteras nacionales, lo cual dificulta la labor de prevención y respuesta ante nuevas maniobras de este tipo.

Durante el despliegue policial en Karachi, la incautación del camión evitó el desplazamiento del material letal hacia otros puntos que podrían haber estado previstos como destino final de la operación. Las fuentes policiales, recogidas por 'Dawn', subrayaron que la cantidad de material explosivo incautado hubiera tenido el potencial de provocar daños significativos si se hubiese llegado a emplear en un ataque coordinado en una zona poblada. Esta incautación representa una de las mayores en la región en los últimos meses, resaltando el nivel de preparación y recursos al que acceden ciertos grupos armados en el país.

Desde Pakistán se mantiene un despliegue reforzado en Karachi y otras zonas estratégicas tras la operación, mientras prosiguen las labores de búsqueda para dar con los sospechosos que escaparon durante el operativo. Las investigaciones se centraron también en analizar las rutas de entrada del material explosivo y los puntos de contacto entre los miembros de la célula armada y sus vínculos con el exterior, detalló 'Dawn'.

Las autoridades esperan que la información obtenida durante los interrogatorios, así como el análisis de los dispositivos y materiales recuperados, permita avanzar en la desarticulación de otras células afines que puedan estar operando tanto en Karachi como en otras regiones. La operación ha sido destacada, según informaciones de 'Dawn', como un ejemplo del tipo de amenazas que enfrenta Pakistán por parte de grupos separatistas con respaldo y planificación internacional, así como de la coordinación entre los diferentes organismos de seguridad a la hora de responder a estos desafíos.