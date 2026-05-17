La oposición etíope acusa al Gobierno de discriminación étnica de cara a las próximas elecciones

El partido de la oposición Ciudadanos Etíopes por la Justicia Social (EZEMA) ha acusado este viernes a las autoridades de descalificar a sus candidatos en la región de Harari por motivos de identidad étnica, así como de arrestar a varios de sus militantes en la región del sur de Etiopía, adviertiendo de que estas acciones ponen en riesgo la credibilidad de las próximas elecciones en el país africano.

A través de un comunicado emitido el viernes, el partido político sostuvo que, a pesar de su firme compromiso con la competencia pacífica y el respeto a los procesos legales, el actual escenario electoral se encuentra bajo "graves presiones" debido a prácticas discriminatorias y campañas de acoso con claros intereses políticos.

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Desde EZEMA denuncian la imposibilidad de que aquellos candidatos que no pertenezcan al grupo étnico harari puedan ser elegidos para la Asamblea Nacional. La formación subrayó que este veto contradice los principios de la Constitución, la cual garantiza explícitamente a todos los ciudadanos el derecho a votar y ser elegidos en cualquier nivel de gobierno, independientemente de su origen o identidad étnica.

Desde la década de 1990, Etiopía está organizada bajo un sistema donde las fronteras regionales y la representación política se estructuran en función de la identidad étnica. Esto ha generado tensiones históricas constantes. El caso de Harari es un reflejo de este choque: es la región más pequeña del país y, aunque conviven múltiples etnias, la élite local (harari) mantiene protecciones constitucionales regionales específicas para no perder el control político frente a grupos demográficamente mayoritarios (como los oromo o los amhara).

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Según el partido, su candidato a la Cámara de Representantes del Pueblo, junto con candidatos de otros partidos, fue excluido de las elecciones tras un fallo de la Sala de Asuntos Étnicos Penales y de Justicia del Tribunal Superior Regional del Estado de Harari. EZEMA afirmó que la Junta Electoral Nacional de Etiopía ordenó posteriormente la sustitución del candidato por otro que cumpliera con el requisito étnico.

"Esta decisión es una manifestación directa del sistema político étnico impuesto en nuestro país", declaró el partido, añadiendo que demuestra cómo los ciudadanos son tratados como "nacionales de primera y segunda clase" en todas las regiones.

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Asimismo, EZEMA calificó de "herida profunda" la exclusión de los residentes de la histórica ciudad amurallada de Jegol de la participación política por motivos étnicos, y anunció que llevará el caso ante las autoridades jurídicas, hasta alcanzar el más alto nivel constitucional.

Por otra parte, el partido acusó a las fuerzas de seguridad de la región del sur de Etiopía de romper su neutralidad política para alinearse con el partido gobernante. La formación ha alegado que sus candidatos y coordinadores en las zonas de Gamo, Kore, Dawro y Arba Minch fueron arrestados y hostigados sin ningún sustento legal.

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