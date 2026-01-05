Países europeos defienden la soberanía de Groenlandia y apuntan a la necesidad de rearmarse

Francia ha puesto en primer plano la importancia de fortalecer su poder económico e industrial como pilar para una diplomacia robusta en plena disputa por el futuro de Groenlandia. El portavoz del Ministerio de Exteriores francés, Pascal Confavreux, reconoció en conversación con TF1 que el reciente proyecto legislativo del gobierno prevé no solo elevar el presupuesto de Defensa, sino también impulsar la economía nacional, aludiendo a que “una diplomacia no puede ser fuerte si no cuenta con una maquinaria económica potente”. Esta declaración se vincula al respaldo manifiesto de Francia y de otras naciones europeas a Dinamarca y la soberanía groenlandesa ante las presiones provenientes de la administración estadounidense bajo Donald Trump. Según informó Europa Press, estos posicionamientos buscan contrarrestar cualquier intentona por modificar los equilibrios territoriales y políticos en la región ártica.

Las tensiones surgieron tras declaraciones del presidente de Estados Unidos, quien reiteró la necesidad de que Groenlandia pase bajo control estadounidense frente al actual escenario geopolítico y de defensa. Trump justificó su postura alegando preocupaciones vinculadas a la seguridad nacional, especialmente ante la presencia creciente de buques chinos y rusos en la zona, reportó Europa Press. En respuesta, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, solicitó públicamente a la Casa Blanca que abandonara tales exigencias y amenazas.

En las declaraciones del portavoz francés a TF1, recogidas por Europa Press, se sostuvo que “Groenlandia pertenece a los groenlandeses y los daneses. Son ellos los que deciden lo que quieren hacer. No podemos tolerar una modificación de las fronteras mediante la fuerza”. Recalcó además que Dinamarca y Estados Unidos mantienen un acuerdo de seguridad que asegura un acceso justo de Washington a Groenlandia en el marco de la condición de aliados en la OTAN. Subrayó también que Francia “no aceptará la impotencia” en este contexto y ya se prepara para reforzar su capacidad de defensa. Según el mismo portavoz, este refuerzo implica no solo el incremento del gasto militar, sino la consolidación de la base económica e industrial como sectores estratégicos.

A la declaración francesa se sumaron rápidamente otros gobiernos de la Unión Europea y aliados del Atlántico Norte. Alemania y Lituania manifestaron lo que denominaron “apoyo incondicional” a Dinamarca ante las demandas estadounidenses. Johann Wadephul, ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, afirmó que el territorio groenlandés está bajo el paraguas de la OTAN y su defensa sería una cuestión colectiva en caso de necesidad. Wadephul insistió en que cualquier posible refuerzo militar en Groenlandia debería tratarse conjuntamente dentro de la alianza atlántica. Kestutis Budrys, ministro de Exteriores lituano, indicó que su país apoya plenamente a Dinamarca y se solidariza con su posición, resaltando que “todas las cuestiones relativas a Groenlandia solo deben debatirse en el marco del derecho internacional y en el espíritu de los aliados”, de manera inequívoca y sin segundas intenciones.

El medio Europa Press recogió además la postura de Austria, donde la ministra de Exteriores, Beate Meinl-Reisinger, subrayó que “las amenazas y las fantasías de anexión no son aceptables”. Recalcó su solidaridad con el pueblo groenlandés y llamó la atención sobre el riesgo de asumir la seguridad europea como algo garantizado. Defendió la necesidad de que Europa alcance plena capacidad tanto económica como militar y política para autodefenderse. Meinl-Reisinger incidió en que “ya es hora de que Europa sea económicamente fuerte, políticamente capaz de actuar y, sobre todo, capaz de defenderse”.

Estonia y Letonia también trasladaron su respaldo a Dinamarca respecto a Groenlandia. Kristel Michal, primer ministro estonio, indicó que las competencias sobre la isla corresponden exclusivamente a Groenlandia y Dinamarca, manifestando la plena solidaridad de su país con el socio nórdico-báltico. Por su parte, la ministra de Exteriores de Letonia, Baiba Braze, consideró fundamental el respeto a la soberanía e integridad territorial para garantizar la estabilidad global, remarcando el papel de los aliados en el compromiso por la paz y la seguridad y abogando por el diálogo como método para resolver diferencias.

Austria, al igual que otros Estados miembros, advirtió sobre la gravedad de cualquier tentativa de alterar los límites territoriales en el Ártico por la vía de la fuerza o mediante presiones ajenas a la legalidad internacional. Meinl-Reisinger enfatizó que ningún pueblo que rechace ser “vendido” puede verse sometido a escenarios de anexión forzada. Estas opiniones recogidas por Europa Press conforman una posición homogénea dentro de la Unión Europea y la OTAN en torno a la defensa de la soberanía groenlandesa y el rechazo de amenazas externas.

El marco de alianzas de la OTAN actúa como principal referencia defensiva para los países involucrados, razón por la cual Wadephul recordó que la pertenencia a la alianza otorga el derecho y la obligación de proteger los territorios integrados en el Reino de Dinamarca. El político alemán consideró que cualquier ajuste en el dispositivo defensivo ártico implicaría una discusión colectiva en el seno de la organización.

Europa Press recoge que, en este clima de tensiones diplomáticas, la preocupación central de los Estados europeos reside en la necesidad de garantizar tanto el respeto a la soberanía de Dinamarca sobre Groenlandia como la estabilidad y la seguridad de toda la región ártica frente a escenarios de rivalidad geopolítica o intentos ajenos de presión o anexión. El incremento del gasto militar y el refuerzo del sector económico nacional aparecen como prioridades en la agenda de los Estados miembros, que buscan evitar un contexto en el que el uso de la fuerza modifique arbitrariamente las fronteras europeas o amenace el equilibrio político en el Ártico.

Las declaraciones reiteradas por las autoridades europeas a Europa Press remarcan el interés estratégico y la relevancia que adquiere la región ártica en el tablero internacional. Insisten en que la solución a cualquier diferencia debe hallarse en el diálogo, respaldado por el derecho internacional y el espíritu de colaboración entre aliados. La firmeza en la defensa de las fronteras actuales y la solidaridad con Dinamarca constituyen los ejes de las respuestas institucionales de Francia, Alemania, Lituania, Austria, Estonia y Letonia. Todas coinciden en la urgencia de fortalecer las capacidades nacionales y regionales ante los desafíos y amenazas que surgen sobre Groenlandia y su futuro político.