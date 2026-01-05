Madrid amanece cubierta de un ligero manto de nieve pero sin incidentes reseñables

Durante la madrugada se mantuvo operativa una red de equipos de emergencia en Madrid, coordinada desde el CISEM mediante el CECOPAL, que recabó información de los diferentes servicios y adoptó decisiones preventivas a medida que avanzaba la nevada en la capital. Según Emergencias Madrid, la ciudad amaneció con una capa ligera de nieve el lunes, día en que se celebra la Cabalgata de Reyes Magos, sin que se registraran complicaciones significativas en la circulación ni afectaciones a los servicios principales.

De acuerdo con información difundida por Emergencias Madrid y reseñada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la nevada inició alrededor de las 4 de la madrugada y se extendió a todos los distritos de la capital. Pese a la previsión de un evento meteorológico potencialmente problemático, la situación permaneció estable y no se notificaron incidencias relevantes en el tráfico rodado ni en otras áreas sensibles.

El medio Emergencias Madrid detalló que, para garantizar la normalidad del tránsito y el funcionamiento de los servicios esenciales, se desplegaron desde las 20 horas del día anterior un total de 154 máquinas dedicadas a esparcir sal en las vías principales y en puntos estratégicos, incluyendo accesos a hospitales y túneles. Más de 800 metros cúbicos de sal y salmuera fueron utilizados en el operativo.

El Ayuntamiento de Madrid activó el Plan de Emergencias Invernales (PEIAM) en nivel 0, lo que implica una vigilancia reforzada y recomendaciones de precaución para la población, en especial para quienes preveían desplazarse durante la jornada. Según consignó Emergencias Madrid, el dispositivo especial contempló tanto la previsión de nuevas nevadas como el descenso progresivo de las temperaturas y episodios de heladas generalizadas.

La Agencia Estatal de Meteorología mantuvo vigente desde la medianoche hasta las 10 horas el aviso amarillo por nieve en la ciudad, según publicó Emergencias Madrid. Por su parte, la alerta en la Sierra continuaba activa ante la posibilidad de acumulaciones de hasta cinco centímetros de nieve, descenso térmico y viento de componente norte, aspectos que marcan la vigilancia climática durante el día.

El seguimiento de la situación incluyó la actualización constante de datos y la coordinación de los distintos servicios municipales y de emergencias. Según Emergencias Madrid, todas las actuaciones se centraron en prevenir incidentes mayores y mantener los servicios básicos sin interrupciones, particularmente ante la previsión de celebraciones masivas durante la jornada festiva.

Además de la atención al ámbito urbano, las autoridades estuvieron pendientes de la evolución en áreas cercanas a la capital, donde se preveían valores más intensos de acumulación de nieve y temperaturas negativas, según el aviso de la Aemet citado por Emergencias Madrid. Tanto la información actualizada sobre el estado de las carreteras como las recomendaciones a la ciudadanía se difundieron de forma permanente a lo largo de la noche y la mañana.

Pese a la situación meteorológica adversa, la ciudad sostuvo la normalidad en la circulación y en el desarrollo de actividades previstas, como la tradicional Cabalgata de Reyes. Emergencias Madrid insistió en la necesidad de mantener la vigilancia y extremar las precauciones, especialmente en los trayectos a pie y en vehículo, debido al riesgo de heladas posteriores y las bajas temperaturas previstas para el resto de la jornada.

En la Sierra de Madrid, el seguimiento meteorológico continuó enfocándose en las posibles consecuencias de las bajas temperaturas y el viento del norte que, según los servicios de meteorología y emergencias, incrementaban el peligro de incidencias asociadas al clima invernal. Las recomendaciones incluyeron especial atención en los desplazamientos por carretera y en áreas de montaña.

Durante toda la noche, los operativos del Ayuntamiento y los servicios de emergencia trabajaron en constante comunicación, garantizando que la información fluía entre los responsables de cada área y se tomaban medidas rápidas ante cualquier eventualidad, según destacó Emergencias Madrid. Las tareas de mantenimiento y prevención incluyeron no solo la aplicación de sal y salmuera, sino también la vigilancia de posibles puntos conflictivos para anticipar cualquier impacto sobre el tráfico o los servicios urbanos.

La jornada se caracterizó por la estabilidad general en la ciudad, a pesar del fenómeno meteorológico, y por el refuerzo de la vigilancia en las zonas donde se esperaba una mayor acumulación de nieve. Emergencias Madrid reiteró la activación de los dispositivos destinados a minimizar los efectos de la nevada y a proteger la movilidad y seguridad de la población madrileña.