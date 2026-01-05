LG presenta Wallpaper TV, su televisor OLED inalámbrico más delgado con tecnología Hyper Radiant Color

LG ha presentado su nueva línea de televisores OLED, destacando el Wallpaper TV, que es un nuevo televisor OLED evo W6, que integra tecnología inalámbrica, el diseño más delgado del sector con un grosor de nueve milímetros y tecnología de color Hyper Radiant Color.

La tecnológica ha dado a conocer sus nuevos modelos OLED con la feria tecnológica CES 2026 como telón de fondo, celebrada en Las Vegas (Estados Unidos), donde ha subrayado el regreso de su televisor LG OLED evo W6, con el nuevo Wallpaper TV.

Concretamente, el W6 revive el televisor con diseño de fondo de pantalla de LG, que fue presentado inicialmente en 2017 y que, ahora, ha sido actualizado con conectividad True Wireless para hacerlo inalámbrico y con la innovación de imagen más avanzada de la compañía, de la mano de su tecnología Hyper Radiant Color, que está integrada en todas las pantallas de su serie completa OLED evo 2026.

Así, el LG OLED evo W6 ha sido diseñado con un cuerpo delgado, de un grosor de nueve milímetros, gracias a un proceso de miniaturización de los componentes esenciales y una reingeniería de su arquitectura interna.

Como resultado, LG ha presentado el Wallpaper TV con un diseño "elegante y ligero" y sin sacrificar integridad estructural. Además, cuenta con un soporte mejorado que permite que el televisor quede instalado a ras de la pared, para ofrecer una experiencia más similar a un papel sobre la pared.

Siguiendo esta línea, con la tecnología True Wireless de LG, permite instalar el televisor en cualquier lugar de una habitación. Esto se debe a que todas las entradas se conectan a la TV mediante la Zero Connect Box, que se puede colocar hasta a 10 metros de distancia, también con un diseño minimalista.

En lo relacionado a la experiencia de visualización, la compañía ha detallado que el Wallpaper TV cuenta con un nuevo estándar OLED, gracias la tecnología Hyper Radiant Color Technology, que mejora el negro, el color y el brillo, reduciendo al mismo tiempo el reflejo.

Además, con la tecnología Brightness Booster Ultra, permite alcanzar niveles de luminancia hasta 3,9 veces más brillantes que los OLED convencionales. Esto lo convierte en la TV "más brillante hasta la fecha", según LG. Igualmente, utiliza una pantalla diseñada específicamente para reducir la reflectancia entre los televisores LG, certificada con Reflection Free Premium de Intertek, de cara a ofrecer negros y colores precisos.

El nuevo Wallpaper TV también está equipado con el nuevo procesador impulsado por inteligencia artificial (IA) Alpha 11 Gen3, que cuenta con una unidad de procesamiento neuronal (NPU) 5,6 veces más potente, habilitando el nuevo motor de IA dual.

Con ello, como ha explicado LG, en lugar de los procesadores tradicionales que suelen sacrificar la textura natural para reducir el ruido, el televisor es capaz de ejecutar algoritmos paralelos para realizar tareas simultáneamente, resultando en una imagen equilibrada que conserva los detalles naturales y elimina la sobrenitidez.

LG GALLERY+ Y VIDEOJUEGOS

LG Gallery+ es otra de las opciones que integra Wallpaper TV, con la que permite que los usuarios personalicen sus espacios según sus gustos, transformando la pantalla en un elemento versátil que ofrece más de 4.500 imágenes de fondo, incluyendo imágenes personales o creadas con IA. Además, también permite reproducir música de fondo que se adapta al estado de ánimo. Esta herramienta está disponible en toda la gama de televisores OLED.

Por otra parte, LG también ha incluido funciones diseñadas para garantizar un alto rendimiento de juego en el Wallpaper TV, junto con el resto de modelos OLED evo 2026. Concretamente, disponen de una frecuencia de actualización 4k de 165 Hz, así como compatibilidad con NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium, con lo que garantizan una experiencia de juego fluida y sin interrupciones.

Igualmente, la compañía ha detallado que ofrecen un tiempo de respuesta de píxel de 0,1 milisegundos y un modo automático de baja latencia (ALLM).

EXPERIENCIA CON IA Y SEGURIDAD CON LG SHIELD

Además de todo ello, los nuevos televisores OLED de LG continúan impulsando una experiencia personalizada para los usuarios con su plataforma webOS. Ahora, integra novedades como Voice ID, una opción para que los usuarios vean su pantalla de inicio personalizada con solo un comando de voz.

Esto se debe a que el televisor puede reconocer quién está hablando y cambia instantáneamente la interfaz para adaptarse al perfil del usuario en cuestión, con sus widgets y aplicaciones personales.

Igualmente, también dispone de capacidades de IA que integran Google Gemini y Microsoft Copilot para que los usuarios puedan formular preguntas y recibir respuestas personalizadas, junto con un Asistente de IA que mejora la visualización ayudando a los usuarios a explorar información relacionada con el contenido en pantalla.

Además cuenta con el Magic Remote, que permite acceder a funciones como 'En esta escena' para obtener detalles del elenco y contenido relacionado, además de generar imágenes con IA.

Todo ello está protegido por la tecnología LG Shield, que protege los datos de los usuarios mediante cifrado avanzado y medidas de seguridad.