Las exportaciones e importaciones valencianas a Venezuela aumentaron un 22,1% y un 17,3% entre enero y octubre de 2025

El informe de Cámara Valencia señala que, pese a las recientes turbulencias políticas en Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro por decisión del gobierno estadounidense encabezado por Donald Trump, sectores como el agroalimentario, las infraestructuras, la tecnología y el turismo siguen representando oportunidades relevantes para las empresas valencianas. Este documento, que basa sus análisis en datos de la Secretaría de Estado de Comercio, resalta tanto el potencial existente como los retos vinculados a la situación social y de seguridad en ese país sudamericano. Al presentar el balance del comercio bilateral correspondiente a los primeros diez meses de 2025, el estudio pone en el centro la resiliencia del intercambio comercial de la Comunitat Valenciana frente a la tendencia nacional.

Según publicó Cámara Valencia, las exportaciones desde la Comunitat a Venezuela aumentaron un 22,1% entre enero y octubre de 2025 respecto al mismo periodo del año anterior, al alcanzar un total de 28.565.000 euros. En contraposición, las exportaciones desde el conjunto de España hacia Venezuela descendieron un 26,8%, sumando en ese lapso 149.833.000 euros. El análisis identifica un comportamiento inverso en las importaciones: mientras que a escala nacional las compras a Venezuela bajaron un 72% hasta situarse en 347.224.000 euros, la Comunitat Valenciana incrementó sus importaciones un 17,3% en el periodo considerado, llegando a 1.587.000 euros.

El desglose provincial de estos datos, según detalló Cámara Valencia, muestra que las exportaciones procedentes solo de la provincia de Valencia experimentaron una subida del 6,1%, con un valor total de 9.194.000 euros. En cuanto a las importaciones valencias desde Venezuela, el incremento fue del 11,8%, alcanzando los 1.450.000 euros.

Cámara Valencia subrayó que en el ámbito nacional, durante el año 2024, operaron en España 2.583 empresas exportadoras y 1.593 importadoras vinculadas a Venezuela. Del total nacional, 446 empresas valencianas se dedican a la exportación y 41 a la importación en relación con el país latinoamericano, y de ellas 90 mantienen operaciones regulares de exportación.

El análisis sectorial revela que las baldosas cerámicas constituyen el principal producto exportado desde la Comunitat Valenciana a Venezuela, con un valor de 9.263.000 euros y una variación positiva del 23,7% entre 2023 y 2024. Otros productos destacados por Cámara Valencia son los artículos de grifería, máquinas y motores, aunque en este caso se observó una disminución del 46,9%, alcanzando 2.373.000 euros. En tanto, las materias colorantes registraron un crecimiento del 61,1%, situándose en 1.948.000 euros.

Respecto a los productos que la Comunitat Valenciana importa desde Venezuela, los datos muestran que los pescados y moluscos lideran este apartado con un valor de 821.000 euros, lo que representa una suba del 151%. Los productos de panadería experimentaron poca variación, al registrar un leve retroceso del 0,2%, situándose en 290.000 euros. Las preparaciones de cacao alcanzaron los 197.000 euros, con una subida del 23,2%.

El medio Cámara Valencia consignó que actualmente hay 108 empresas españolas con presencia establecida en Venezuela, de las cuales tres tienen origen en la Comunitat Valenciana. La inversión de Venezuela en España, durante los primeros nueve meses de 2025, sumó 5.885.000 euros, según el mismo informe.

Entre los sectores considerados estratégicos para la inversión y las oportunidades comerciales, el documento identifica, además del agroalimentario, el desarrollo de infraestructuras y el sector del agua, donde empresas valencianas de construcción pueden aprovechar los planes de modernización y de inversión en transportes venezolanos. También señala la creciente demanda de abonos y fertilizantes como motor potencial para los vínculos comerciales.

El informe de Cámara Valencia hace referencia a la expansión de los servicios digitales en Venezuela debido al alto número de usuarios que emplea soluciones tecnológicas y pagos electrónicos. Este fenómeno configura un entorno favorable para empresas tecnológicas interesadas en posicionar sus productos y servicios en el mercado venezolano.

El área turística y los sectores relacionados con el hábitat también aparecen destacados por la institución empresarial como áreas con posibilidades de expansión futura. Venezuela dispone de recursos naturales que sostienen el atractivo de este rubro, aunque el informe advierte sobre la importancia de mejorar las condiciones de seguridad para incrementar el flujo de turistas e inversiones. Según el documento, lograr avances en esa materia resulta fundamental para materializar las inversiones a medio y largo plazo en el turismo y afines.

El contexto político de Venezuela, acentuado por la reciente detención de Nicolás Maduro y la intervención del gobierno de Estados Unidos, según reportó la Cámara Valencia, agrega un factor de riesgo para el desarrollo de proyectos empresariales. Pese a esta situación, el crecimiento de las cifras comerciales y las áreas identificadas como nichos de oportunidad demuestran la capacidad de la Comunitat Valenciana para mantener y ampliar sus lazos económicos con el país sudamericano en escenarios complejos, según el análisis difundido por el organismo empresarial.