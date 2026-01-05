Agencias

La coalición de voluntarios para Ucrania busca cerrar este martes las aportaciones militares de cada país

Líderes internacionales se congregan en París para definir acciones concretas dirigidas a fortalecer la protección de Ucrania, establecer compromisos claros entre los países miembros y discutir posibles fórmulas para mantener la estabilidad frente a futuras amenazas rusas

El comunicado difundido por el Elíseo subrayó que uno de los puntos centrales de la cita en París está vinculado al diseño de mecanismos eficaces para supervisar la eventual llegada de un alto el fuego en Ucrania. Según publicó el medio, la reunión busca además concluir las aportaciones militares que realizará cada país miembro de la coalición de voluntarios para Ucrania, con el objetivo de dotar a Kiev de garantías de seguridad acordadas previamente.

La capital francesa acoge el martes a los jefes de Estado y de Gobierno de esta coalición, que incluye a representantes tanto europeos como estadounidenses. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, figura como anfitrión del encuentro, con la copresidencia del primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, y el canciller federal alemán, Friedrich Merz. A la cita también asisten el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Tal como informó el medio, la participación de Estados Unidos se concreta a través del envío de una delegación oficial, lo que añade peso a la discusión sobre el papel de Washington en la seguridad futura de Ucrania.

El medio detalló que la coalición busca finalizar los trabajos preparatorios que permitan “especificar las contribuciones de los distintos Estados participantes”. Estas aportaciones tienen como objetivo principal proveer garantías de seguridad a Ucrania una vez que se alcance un alto el fuego duradero, con la idea de desincentivar nuevas agresiones desde Rusia. Las conversaciones entre líderes también abordarán fórmulas para mantener la estabilidad en Ucrania y en la región, haciendo frente a distintas amenazas, agregó la información.

En los días previos al encuentro, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, subrayó la relevancia de asegurar una “contribución más” a la defensa de su país y acelerar el final del conflicto armado. “Ucrania estará preparada para ambas vías posibles: la diplomacia, que estamos siguiendo, o la defensa activa continua si la presión de nuestros socios sobre Rusia resulta insuficiente”, declaró Zelenski en declaraciones que reprodujo el medio. Además, el jefe de Estado ucraniano sostuvo que Kiev “busca la paz” aunque advirtió que “no cederá su fuerza ante nadie”, en referencia a la postura de firmeza frente a demandas o presiones externas.

Sobre las garantías de seguridad que se están negociando, el secretario general de la OTAN indicó, según recordó el medio, que se basan en un sistema de tres capas que implica tanto el apoyo del propio Ejército ucraniano como el respaldo de tropas extranjeras de la coalición internacional, comandada por Francia y Reino Unido. Estados Unidos constituye un tercer pilar de esa arquitectura de protección, aunque Washington aún discute internamente cuál será su rol específico en el escenario posterior a la guerra.

El Elíseo remarcó, tal como consignó la fuente, que estos compromisos buscan fortalecer la capacidad de Ucrania para resistir futuras agresiones y sentar las bases de una paz sostenible. La definición de los aportes militares y económicos de cada país participante se presenta como un tema central de las deliberaciones, en un momento en que Ucrania enfrenta desafíos significativos para mantener su capacidad defensiva tras años de conflicto.

Además de los compromisos relativos a seguridad y defensa, la agenda también contempla temas vinculados a la supervisión y verificación de un eventual alto el fuego. El desarrollo de estos mecanismos resulta clave para generar confianza entre las partes y garantizar la implementación efectiva de cualquier acuerdo logrado en el futuro.

El encuentro de París, según diversas fuentes citadas por el medio, se interpreta dentro de una estrategia internacional más amplia que busca coordinar a los principales aliados de Ucrania, armonizar recursos y proyectar una postura unificada frente a Moscú. El papel de la OTAN, las instituciones europeas y países como Estados Unidos y Reino Unido se considera determinante en la construcción de esa arquitectura de seguridad.

La coalición de voluntarios para Ucrania, cuyas aportaciones se definieron a lo largo de las últimas semanas, representa uno de los principales apoyos multilaterales a favor de las aspiraciones de Kiev. La cita en París se desarrolla en un contexto de presiones internas y externas para aumentar la ayuda militar y económica, al tiempo que se multiplican los llamados a explorar vías diplomáticas para poner fin a las hostilidades.

